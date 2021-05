Comienza el ciclo de charlas del Programa Agua y Mujer: huertas hogareñas y eficiencia de riego

por | May 5, 2021

Será a las 18.30, de manera virtual, sobre “Inicio de huertas hogareñas” y “Eficiencia en el riego”.

En noviembre del año pasado se institucionalizó el Programa Agua y Mujer de Irrigación. Y hoy se inicia un ciclo de charlas, que se suma a otras actividades que viene desarrollando el programa. Desde las 18.30, y por plataforma virtual, se tratarán distintos temas. Los tópicos convocantes para este miércoles son el “Inicio de huertas hogareñas” y la “Eficiencia en el riego”. El marco es muy especial, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras (AIFV). Las disertantes serán las ingenieras Laura Lafalla (INTA), seguida de Julieta Ferrer y Elisa Indiveri (Irrigación).

La jefa de Gabinete de Irrigación, Marité Badui, explicó: “Hasta fin de año vamos a abordar distintos temas vinculados a la mujer y el agua, que van a mostrar la brecha de gobernanza que existe de la mujer con los recursos naturales. Hay una relación entre la tierra-mujer-consumo-alimentación y entre la economía del cuidado, ya que la mujer destina mucho más tiempo que el hombre en el trabajo doméstico. Está previsto que para 2025 la mujer controle el 75% de los gastos, mientras que en el ámbito rural son responsables de la mitad de la producción de alimentos. Entonces, para nosotros concientizar acerca de la huertas-agua-mujer, teniendo en cuenta este contexto, es muy importante para que las mujeres lo tengan como un vector de desarrollo y para generar conciencia sobre la alimentación y el cuidado del agua”.

En ese sentido, en esta charla hablará una ingeniera del INTA que capacitará en cómo encarar huertas hogareñas (es decir, las pautas que tenemos que llevar a cabo para tener una buena huerta) y dos ingenieras de Irrigacion hablarán sobre algunos conceptos clave, como la cantidad de agua que pueden absorber los suelos y cuánta agua necesitan determinados cultivos.

“La charla va a ser primero conceptual, en el tema de eficiencia, y después se darán tips prácticos de interiorización. Conceptos de riego, tipos de cultivos y métodos de riego. Infraestructura de sistema por goteo, por ejemplo, significa tecnificar el riego. No es necesario incurrir en altos costos, hay que desmitificar el tema de que la tecnificación es cara. Cualquier mejora que podamos hacer en el cambio cultural, en la forma en que uno riega, es un avance”, agregó la funcionaria del agua.

En cuanto a la brecha de género en la gobernanza de los recursos naturales, Baduí manifestó que se da cuando “hay una relación diferenciada de los hombres y las mujeres con respecto a los recursos naturales y, entre ellos, el agua. Una de las principales limitantes es el acceso a la tierra y al control de los recursos naturales. Por ejemplo, en Mendoza cuando vemos la cantidad de permisos superficiales, solo 20% está en manos de mujeres. Esto demuestra una limitación en el acceso a la tierra”.

“También se suman otras aristas: Irrigación otorga un permiso que es inherente a la tierra, se le otorga un titular de una propiedad. Ese titular es portador de derecho y puede participar en las asambleas y formar parte de las Inspecciones de Cauce. No ser titular de la tierra te limita también en la participación activa en lo que es la matriz del gobierno del agua”, agregó.

“Por otro lado, en el ámbito rural, las mujeres dedican más cantidad de horas que los hombres al trabajo agrícola no remunerado. Excede de un organismo el hecho de que las mujeres puedan acceder a la titularidad de la tierra, tiene que ver con toda una cuestión patrimonial y económica, pero es un paso para visibilizar esta situación y demostrar que esta relación es distinta. No se puede cambiar la titularidad de los medios de producción pero visualizamos cómo hacer para que la mujer tenga lugar, aun no siendo la titular de la tierra”, aseguró Baduí.

En cuanto a los usos de agua, la jefa de Gabinete manifestó: “Irrigación distribuye el agua para todos sus usos. Entonces, en el Programa Agua y Mujer queremos mostrar la relación de la mujer en todos los usos del agua, no solo con el uso agrícola, por eso para nosotras es fundamental avanzar en la toma de conciencia de la optimización del agua potable. Siendo la mujer la que está más en las tareas del hogar, ella es un vector y una socia clave para avanzar y generar conciencia sobre cómo utilizar mejor el agua potable”.

“Dentro de las charlas siguientes va a haber una sobre aguas grises, para que ellas sepan cuál es la utilidad que pueden tener estas aguas en el hogar y cómo se pueden reutilizar”, finalizó.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza