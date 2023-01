Con su música cuyana, el sancarlino Laureano Busse obtuvo el 2° puesto en el Festival Nacional de Malambo

El consultino quedó en segundo lugar en el rubro de solista instrumental, y pudo compartir canciones de su disco: “Tierra y Madera” que poner en valor el folclore tradicional.

El pasado 8 de enero comenzó la 55 edición del Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba, en donde participaron artistas de todo el país. El Valle de Uco tuvo sus representantes y también, un galardonado. Laureano Busse, pudo quedarse con el segundo lugar en el rubro: solista instrumental.

El sancarlino, dialogó con El Cuco Digital y contó que es la primera vez que se presentaba. “La pasé bien. Fueron días de idas y venidas. Este festival lo conocí este año, decidí inscribirme en el rubro y tuve la suerte de pasar en los rubros musicales. Toqué música de mi región y después de eso, me fui automáticamente a Cosquín porque tocábamos al día siguiente. Hice eso, me vine a San Carlos por que estoy dirigiendo la música de la Vendimia del departamento, y me avisaron que había salido finalista. De más de 20 que se presentaron quedé entre los tres primeros, dos eras acordeonistas y yo el único guitarrista”.

Luego, el artista siguió relatando: “Pasé, hice una tonada y me quedé con el segundo lugar. Es muy importante el camino. Quedar segundo en un festival tan grande es un logro muy importante y más teniendo en cuenta que lo hice con música cuyana y con la guitarra”, agregó.

Finalmente, destacó que en Cosquín también les fue bien. “Más allá de no pasar, es la primera vez que Matías Torres se presentó como solista vocal y tuvimos buenas devoluciones del jurado. Lo que hay que pensar es que no hay que detenerse. Estas son señales para no detenerse. Porque a veces dan ganas de detenerse. Pero bueno, no siempre vamos a ganar, y la victoria la vamos a tener muy pocas veces en la vida. Solo algunas personas ganan y eso nos enseña que hay que seguir para adelante. Nos fue bien en Cosquín y no creo que sea la primera vez que nos presentemos”.