Confirmaron que la enfermera del Hospital Tagarelli falleció de un paro cardiorrespiratorio

Desde el nosocomio informaron que la trabajadora se había recuperado del Covid pero se le realizó un hisopado tras la muerte para conocer si aún existía carga viral.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Alejandra Barzoza, enfermera del Hospital Tagarelli de San Carlos, desde el nosocomio confirmaron que falleció de un paro cardiorrespiratorio no traumático y que se encontraba recuperada de Covid-19 y había sido dada de alta. No obstante, como adelantó El Cuco Digital, desde el área sanitaria se decidió realizar un hisopado para determinar si aun existía algún tipo de carga viral por coronavirus.

“Alejandra Barboza, querida y reconocida enfermera del Hospital Tagarelli , falleció en la mañana de hoy miércoles 9 de septiembre. Se desempeñaba en el área de consultorios externos del hospital Tagarelli, y desde el día 22 de agosto no concurría a trabajar ya que fue positivo de Covid-19. Fue hisopada y diagnosticada con Covid-19 el día 23 de agosto, estipulándose la internación domiciliaria luego de una evaluación médica en el hospital” mencionaron a través de un comunicado.

“El día 5 de septiembre se determinó su alta epidemiológica y aún no regresaba a trabajar a la espera de su alta por el ART. Cabe señalar que ante los llamados del equipo de salud, ella también manifestaba que se sentía bien. Hoy 9 de septiembre tenía un control en el Hospital Tagarelli para efectivizar su alta, pero no se presentó. Al cabo de unas horas se corroboró su fallecimiento” detallaron.

“Las causas de su fallecimiento son: “paro cardiorespiratorio no traumático”. Alejandra se encontraba recuperada de Covid-19 y había sido dada de alta, no obstante se decide realizar un hisopado para determinar si aun existía algún tipo de carga viral por coronavirus. Cabe señalar que, según Guía Técnica, a los 10 días se da el alta epidemiológica ya que la carga viral está en baja y no contagia. No obstante, para llevar tranquilidad al personal se hace el hisopado pos mortem”, explicaron.

Por otro lado, informaron que “el Centro de Salud N 101 de La Consulta se cerró por unas horas para desinfección. Y a la par se aislaron a 9 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros”

“Esto es una medida de precaución adicional que se tomó para proteger a los profesionales de la salud que intervinieron en la asistencia de Alejandra Barboza, tras el paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud continuarán aislados hasta la llegada del análisis pos mortem realizado hoy. El Centro de Salud restablecerá sus servicios médicos hoy a las 20 horas, con una nueva guardia médica” agregaron.