Copa América: la Selección Argentina enfrenta hoy a Colombia buscando un lugar en la final

En esta nota, los datos relevantes del encuentro.

El encuentro se jugará a partir de las 22 en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia. Será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

El chileno Julio Bascuñán estará a cargo del VAR, acompañado por su compatriota Cristian Garay (AVAR) y el paraguayo Eduardo Cardozo (AVAR 2).

En caso de empate en el tiempo reglamentario, la serie se definirá directamente con tiros desde el punto penal.

El ganador clasificará a la final para enfrentar a Brasil, que superó en la otra semifinal anoche a Perú por 1-0, el próximo sábado 10 de julio a las 21 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El perdedor competirá por el tercer y cuarto puesto frente a los peruanos el viernes 9 de julio a las 21 en el estadio Mané Garrincha de la capital brasileña.

Los dos seleccionados cumplirán 15 partidos en la Copa América, donde la Argentina se impone en el historial ante los “cafeteros” con 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Último partido entre sí

Igualaron en el último enfrentamiento 2-2 (Luis Muriel y Miguel Ángel Borja; Cristian Romero y Leandro Paredes), en la Jornada 8 de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Qatar 2022, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los locales remontaron un 0-2 en contra.

El historial de la Copa América entre ambas selecciones:

Compartieron 14 duelos, en los cuales Argentina ganó en 7 ocaciones, Colombia consiguió la victoria en 3 encuentros, y empataron en 4 oportunidades.

Goles:

Argentina anotó 38.

Colombia marcó 16.

Cómo llega la Argentina al duelo de semifinales

Argentina goleó 3-0 a Ecuador en Goiania y selló su clasificación para enfrentarse a los “Cafeteros”. La Albiceleste accedió a esta instancia en las últimas 4 ediciones del certamen: 2015 (vs. Paraguay), 2016 (vs. Estados Unidos), 2019 (vs. Brasil) y 2021 (vs. Colombia). Argentina ganó 5 de las últimas 6 Semifinales en las que participó (solo perdió la última en Brasil 2019, contra el anfitrión).

