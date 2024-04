Cornejo abrió Mendoza Futura, el programa que apunta a los jóvenes para una inserción laboral efectiva

El programa, que se desarrolla desde 2020, tendrá nuevas modalidades orientadas a Programación, Robótica, Biotecnología, Audiovisual, Turismo y Logística. Esta nueva edición se realizó entre los ministerios de Producción y de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Los ministerios de Producción y de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto con la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional y los 18 municipios de la provincia, celebraron un nuevo lanzamiento de Mendoza Futura. Se trata de un programa innovador que busca potenciar el desarrollo de habilidades y conocimientos en los jóvenes mendocinos.

Esta nueva edición contó con la participación de los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez; Godoy Cruz, Diego Costarelli; Guaymallén, Marcos Calvente; Lavalle, Edgardo González; San Carlos, Alejandro Morillas; San Martín, Raúl Rufeil, y Tupungato, Gustavo Aguilera. Además, representantes del resto de los municipios también dieron el presente en la actividad, como también autoridades de cámaras empresariales, estudiantes, miembros de la comunidad educativa de la provincia y público en general.

García Zalazar fue el encargado de abrir la actividad. “El programa busca brindar herramientas a los jóvenes para una inserción laboral efectiva y enfrentar los desafíos del siglo actual”, dijo el ministro, y destacó la importancia de la creatividad y las ideas para seguir adelante, a pesar de las dificultades económicas.

Al respecto, el Gobernador Cornejo sostuvo que el programa busca brindar oportunidades de desarrollo profesional y calidad de vida a los jóvenes, “con el compromiso de las máximas autoridades de la provincia y la participación de diversos actores”. Aclaró que se desarrolla esta actividad con el objetivo de garantizar la libertad de elección y la inserción laboral de los jóvenes, promoviendo su desarrollo individual y colectivo.

Por su parte, Vargas Arizu comentó que “este programa no solo es un punto de partida sino un vínculo entre la educación y la producción, al conectar a los jóvenes con oportunidades de aprendizaje y crecimiento en sectores estratégicos”. Dijo además que Mendoza Futura no solo fomenta el desarrollo personal de los participantes, sino que también contribuye al fortalecimiento económico de nuestra región.

“Con el lanzamiento de su cuarta edición en 2024, reafirmamos nuestro compromiso con el futuro de Mendoza, asegurando que los jóvenes estén preparados y motivados para abrazar las oportunidades que les aguardan en un mundo cada vez más dinámico y competitivo”, sostuvo el funcionario.

El ministro García Zalazar puso el acento en que desde el Gobierno provincial se busca dar continuidad al programa en todo el territorio, con nuevas orientaciones y modalidades para mejorar el futuro de los jóvenes. “Mendoza Futura es un programa que ha funcionado muy bien. Entonces queremos darle continuidad en todo el territorio provincial, con nuevas orientaciones y modalidades y con mucha expectativa de que los jóvenes en el secundario puedan tener más herramientas que mejoren su futuro”.

A esto le sumó que este programa es acorde al plan de desarrollo que tiene la Provincia de Mendoza y donde el Ejecutivo considera necesario potenciar habilidades, como en tecnología, en logística y en turismo, entre otros. Asimismo, el ministro consideró que, “por lo general, los sistemas que tenemos en el Estado son rígidos y este es un programa flexible, nació de esa manera y va a continuar siéndolo, con mucha aplicación en el territorio y con los municipios”.

Es más, resaltó la importancia de la presencia de todos los municipios al decir que “estamos todos aquí con un solo objetivo, que es mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y que el día de mañana tengan más oportunidades laborales para una provincia que está creciendo”.

De la misma manera, Cornejo festejó la presencia de los jóvenes inscriptos, pero por sobre todobla presencia de decisores políticos de distintos espacios como las universidades y los intendentes: “Es un gran compromiso con la educación, a pesar de no tener una función específica en materia educativa, que estén aquí todos los intendentes y municipios muestra que esto es una política integradora, que necesitamos profundizar e integrar mucho más”.

A su turno, la coordinadora general del Programa, Maeva Schuster, sostuvo: “Con un enfoque diversificado que abarca áreas como programación, robótica, electrónica, biotecnología, audiovisual, turismo y logística a partir del 2024, Mendoza Futura se centrará en la creatividad, la innovación, el desarrollo de habilidades sociales y el pensamiento crítico”.

Un programa en constante crecimiento

Iniciado como un programa piloto posterior a la pandemia, Mendoza Futura ha consolidado su presencia en el tiempo, beneficiando a más de 4.800 jóvenes que han participado en esta iniciativa transformadora y creadora de oportunidades de desarrollo.

En la modalidad digital, más de 3.400 estudiantes han sido capacitados, con 1.500 de ellos colaborando con Microsoft y 1.939 con Argencon.

Durante su primera fase piloto, en 2021, el programa ofreció a 360 estudiantes de los 18 departamentos de la provincia la oportunidad de adentrarse en el lenguaje de programación Python y desarrollar habilidades interpersonales del siglo XXI. En 2022, Mendoza Futura amplió su alcance, llegó a 1.200 estudiantes de toda la provincia y ofreció tres niveles de aprendizaje y complejidad.

En 2023, el programa continuó su progresión al incorporar un nivel de complejidad adicional, el Episodio IV, y sumar nuevos puntos de educación digital (EduRed) en toda la provincia. Además, durante ese año, se establecieron alianzas público-privadas para fortalecer la alfabetización digital, la capacitación laboral y el desarrollo productivo, lo que permitió expandir el programa a estudiantes de nivel superior.

Este año, Mendoza Futura se enriquece con la incorporación de nuevas modalidades de capacitación, como turismo y logística, así como alianzas con cámaras de empresarios y empresas locales. Los puntos EduRed evolucionarán hacia nodos de formación, alcanzando los 60 puntos distribuidos en toda la provincia.

Coparticipación

En cuanto a la coparticipación, Cornejo comentó que se busca modificarla, con la creación del Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal (CED) para lograr una distribución más justa y equitativa de los recursos. Así, se promueve el desarrollo uniforme a través de todas las municipalidades y se busca moderar los cambios poblacionales en la distribución de recursos en Argentina, para evitar desequilibrios entre las comunas.

“Se modera solo el 10%, con lo cual los que ganaban mucho no ganan tanto y los que perdían mucho no pierden tanto, no se cambia la forma abruptamente. Ese ha sido el cambio”, explicó el mandatario.

Minería

Al ser consultado sobre las actividades que está desarrollando el Ejecutivo de Mendoza para potenciar la minería en nuestra provincia, el Gobernador Cornejo explicó que está buscando acelerar el desarrollo de la actividad de cobre en la región, debido a la alta demanda y precios del metal. Además, remarcó que están explorando el potencial de litio en la zona, siempre dentro de la legislación y aprovechar la oportunidad de crecimiento económico en la provincia.

También resaltó la importancia de producir energías limpias y exportarlas. Cornejo fue más allá y comentó que espera tener aprobado el Código de Procedimientos Mineros lo antes posible, y busca que la semana que viene comiencen a realizarse los informes sectoriales de la Declaración de Impacto Ambiental en el Sur provincial, del Distrito Occidental Malargüe. “Es un polígono inmenso, donde se sabe que hay cobre y que queremos que esa Declaración de Impacto Ambiental vaya también a la Legislatura, cumpliendo la legislación vigente de exploración en este caso”.

Transporte

Consultado sobre el precio del boleto de transporte, Cornejo confirmó que pronto se sabrá el nuevo valor del pasaje: “El aumento del colectivo o la aplicación de ese precio pasan a distintas instancias, desde un informe técnico de los costos, cuál es el costo que tienen las empresas concesionarias para producir ese servicio y también la audiencia pública. Es más, todavía no hemos sacado el decreto, así que no hay una información oficial”.