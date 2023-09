Cornejo, Parisi, Jiménez, De Marchi y Vadillo ya votaron: qué dijeron los candidatos a gobernador

El último en emitir su sufragio fue el candidato de la Unión Mendocina.

Mendoza elige este domingo quién será el gobernador por el periodo 2022-2027 y sucesor de Rodolfo Suarez. Con cinco fórmulas para ocupar el máximo cargo del Ejecutivo y el de vicegobernador (o vicegobernadora) se desarrollan las elecciones 2023 en Mendoza en 656 escuelas de la provincia.

También se vota este domingo para elegir intendentes en los 11 departamentos que no desdoblaron elecciones y que ya tienen su jefe comunal electo desde el 3 de septiembre. Los que definirán en esta ocasión jefes comunales son Las Heras, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján, General Alvear, Malargûe, Tupungato , Junín, San Martín y Rivadavia.

Como ya sucedió en las PASO y en los 7 departamentos que adelantaron sus comicios -La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, San Rafael, Maipù, Lavalle y San Carlos- se utiliza el sistema de boleta única de papel.

Alfredo Cornejo, candidato de Cambia Mendoza

El candidato a gobernador de Cambia Mendoza Alfredo Cornejo emitió su voto este domingo a las 10.30 y habló del cambio de rumbo del país que se viene, entre otros temas.

“Hay expectativas de que esta elección le sirva a los mendocinos para elegir un buen gobierno en un contexto nacional que puede ser turbulento en la primera parte pero luego con crecimiento económico que va a repercutir bien en Mendoza”, comenzó el candidato.

Agregó que “la salida fácil no es buena consejera para la Argentina y creo que es un proceso que ya se va agotando. Ojalá que, insisto, en Mendoza tengamos un buen gobierno que administre ese futuro mejor de lo que se requiere”.

También se refirió a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner de este sábado que culpó al FMI por la inflación: “Cristina tiene que hacer una vuelta de hoja, ese pensamiento nos ha retrasada. Argentina necesita medidas sensatas y dejar los mensajes demagógicos, no es bueno para el país, se va agotando”.

Luego habló de la campaña electoral: “Hubo muchos agravios, la campaña negativa hay que dejarla de lado, esto no le sirve a los mendocinos. La campaña es para proponer propuestas. Hemos tratado de no caer en ese tipo de campaña”.

“Toda esa campaña negativa hay que dejarla de lado, no le sirve a los mendocinos. Yo creo que la mayoría de los mendocinos quiere progreso, paz, quiere que le muestren un camino, quieren que cada uno de esos dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que hay que dar vuelta a la página de esa campaña y, a partir de esta noche, de mañana, hay que convocar a todos”, finalizó Alfredo Cornejo.

Omar Parisi, candidato del Frente Elegí

El candidato del Frente Elegí, Omar Parisi, votó alrededor de las 10.00 y luego habló del escenario electoral. Fue acompañado por el legislador nacional Adolfo Bermejo y su mujer y legisladora provincial Marisa Garnica.

“Muy felices de haber recorrido y caminado la provincia. Hemos recorrido un camino importante con Lucas Ilardo y esperando hoy que los mendocino voten si prejuicios, voten proyectos, voten personas honestas y que demos vuelta la página para tener una Mendoza que nos merecemos”, comenzó el peronista.

El candidato por el Frente Elegí hizo hincapié en el camino recorrido en campaña y se mostró optimista ante la posibilidad de que lo mendocinos puedan poner en valor lo hecho durante la campaña.

“Esperamos que los mendocinos elijan al mejor, al más honesto, al que tiene proyectos y para eso hemos trabajado todos los días desde hace 120 días”.

Luego comentó que el trabajo para dar a conocer a la fórmula fue intenso ya que arrancaron de abajo, pero hoy espera que los mendocinos puedan “acompañar, esperamos tener un buen resultado electoral, que voten sin tener prejuicios y que llenen las urnas de esperanza, de proyectos y de sus sueños. Y hoy es la oportunidad”.

Lautaro Jiménez, candidato del Frente de Izquierda

Uno de los primeros candidatos a gobernador que votó en la mañana de este domingo fue Lautaro Jiménez. Lo hizo a las 9:30 en la mesa 1477 de la escuela Mario Casale, en el departamento de Las Heras.

“Fue rápido, no hay colas”, expresó el representante del FIT. “Pero también vemos con preocupación que a estas horas del día hay un bajo nivel de participación”, advirtió.

En ese sentido, el candidato trotskista expresó que “por eso queremos llamar a todas las mendocinas y mendocinos a que concurran, a que vayan a hacer escuchar su voz mediante el voto”.

“Sabemos que están cansados porque ha habido muchas elecciones, desdoblamientos, que hemos atravesado una campaña llena de acusaciones cruzadas, denuncias de todo tipo que desalientan a participar”, subrayó.

Mientras que señaló que “pensemos también que en esas mismas escuelas mañana van a estar cientos de miles de chicos y chicas que estudian todos los días y que allí se forman para darle un futuro mejor a la provincia”.

De esta manera, el candidato que además es docente, invitó a participar con esa motivación: “aprovechemos este compromiso para ir a votar a las escuelas para mirar no solo a las boletas sino también las condiciones en las que estos chicos estudian cotidianamente. Los recursos escasos que tenemos los docentes para poder formarlos”.

En ese sentido, Jiménez aseguró que “eso nos va a dar también una posibilidad de que esta elección no pase como una simple elección de autoridades, sino que también le dé un mayor compromiso a la clase política para tener que dedicarle a la educación una prioridad en las políticas públicas”.

“Cuantas más personas vayan a votar, más voces se van a hacer sentir”, explicó el candidato del FIT. “Así que queremos pedirles a los mendocinos este compromiso y transmitir nuestra convicción y nuestro esfuerzo como un compromiso más para seguir luchando siempre por estas mismas banderas”, finalizó.

Mario Vadillo, candidato del Partido Verde

El candidato a gobernador por el Partido Verde, Mario Vadillo, convocó esta mañana a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto aunque no esté decidida. “Este es el día en que somos dueños plenos de nuestra decisión, el día en que podemos elegir, expresar nuestro acuerdo o nuestro enojo y hacer valer nuestra democracia y nuestros derechos”, afirmó tras emitir su voto en la Escuela Marchionatto, de Luján.

Vadillo fue el primero de los cinco candidatos a gobernador de Mendoza, en sufragar, derecho que ejerció a las 9 de la mañana en la Mesa 2678, del establecimiento escolar ubicado sobre calle Almirante Brown.

El candidato a gobernador y presidente del Partido Verde no dejó de mencionar los acontecimientos vividos en la previa electoral en el departamento de Las Heras: “repudiamos absolútamente las prácticas amañadas y corruptas que se vieron ayer con la municipalidad repartiendo bolsones de comidas para conseguir votos, situación que mi candidato a vicegobernador, Emanuel Fugazzotto, filmó y denunció ante la Justicia Penal”.

“Toda esta campaña se ha vestido de suciedad. En muchas de las fuerzas, en competencia con nosotros, les hemos visto muchas bajezas. Hemos tenido que hacer denuncias a la jsticia electoral por hacer uso de nuestro nombre para confundir al electorado “, dijo en alusión al pase de Marcelo Romano a la Unión Mendocina.

Asimismo recordó: “le pedimos a la gente que se tome unos segundos para votar con la Boleta Única Papel, que preste atención para no cometer ningún error y que su voto valga y no termine siendo anulado. Acá no hay apuro, los votantes pueden y deben tomarse el tiempo necesario para votar”.

Omar De Marchi, candidato de la Unión Mendocina

El último de los 5 candidatos a gobernador en presentarse a votar fue Omar De Marchi, de La Unión Mendocina, cerca del mediodía. Tras salir de emitir el sufragio, el representante de La Unión Mendocina enfrentó a los micrófonos y anticipó una definición ajustada: “No quiero romper la veda pero es evidente que hay una polarización”.

Además, al referirse a lo que se ha llamado como una campaña sucia, el actual diputado nacional del PRO dijo que “nos dicen a nosotros de campaña sucia pero a nosotros nos han hecho muchas trampitas. Trampas son las que ha hecho el Gobierno”.

Preguntado sobre su afinidad con el candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei, De Marchi afirmó que “tenemos una buena relación pero la verdad es que nuestro espacio es un movimiento mendocino que busca lo mejor para la provincia y no se referencia con nadie a nivel nacional”.

Fuentes: Mendoza Post y Diario Uno