Cornejo sobre el acuerdo con el FMI: “Si Cristina no apoya esto, no estamos en condiciones de someternos a esta discusión”

Alfredo Cornejo analizó este sábado el acuerdo con el FMI sobre el pago de la deuda argentina. El ex gobernador destacó que aún falta la opinión de la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner.

“Si Cristina no apoya esto, nosotros no estamos ni en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión”, expresó el senador en declaraciones a Radio Mitre. “Hasta aquí el Gobierno manifiesta que tiene el apoyo, pero Cristina no ha dicho ni pío”, agregó.

Tras ello, Cornejo sostuvo que desde el bloque Juntos por el Cambio piden “que se pronuncie si está a favor o no” y señaló al accionar de la expresidenta como “el problema” que tiene el Gobierno, ya que su figura es “la que impone el relato en el Frente de Todos”.

“Hasta aquí todavía no se ha expresado la vicepresidenta y esa es la gran duda”, recalcó y apuntó contra el oficialismo. “Ellos se unieron para conquistar el poder y se mantienen unidos para conservarlo, pero al interior del partido anidan posiciones diametralmente opuestas”, indicó. Por último, concluyó: “Lo que debe garantizar Alberto Fernández es el acuerdo dentro de su propio frente”.

Cornejo se refirió, además, a las repercusiones del acuerdo en la alianza de JxC. “Nosotros desde la oposición emitimos un comunicado en que nos mostramos en un ciento por ciento de acuerdo. Juntos prefiere un entendimiento a un conflicto que genere default y que nos aísle más de lo que ya estamos con estos años de gobierno de Fernández”, dijo, sentenció: “Nuestra primera lectura es que es bueno, que el Gobierno pagó después de amenazar con no pagar”.

