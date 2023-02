Cornejo sobre la precandidatura a gobernador: “Soy parte de un equipo y si ese equipo me pide, yo voy a estar”

Así lo aseguró el legislador nacional durante la presentación del libro del intendente de Las Heras. Además, realizó un repaso de la gestión de Orozco al frente de la comuna e hizo referencia a la necesidad de trabajar en un programa de gobierno de cara a las próximas elecciones, donde el médico se presentaría como precandidato a vicegobernador.

Alfredo Cornejo habló por primera vez de la posibilidad de ser precandidato a gobernador. El pasado lunes Rodolfo Suarez lo había propuesto en un mensaje en sus redes sociales, como su sucesor, y se esperaba la respuesta del senador.

El legislador nacional participó ayer de la presentación del libro del intendente de Las Heras Daniel Orozco titulado “MTD, Ideas para una Mendoza posible”. El acto se realizó las salas de cine del supermercado mayorista Tadicor donde estuvieron presentes varios jefes comunales de Cambia Mendoza, entre ellos Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Raúl Rufeil (San Martín) Gustavo Soto (Tupungato) y Miguel Ronco (Rivadavia). Además, se sumaron legisladores provinciales y funcionarios del Ejecutivo provincial al encuentro.

“Si ese equipo me pido, yo voy a estar”

Cornejo aseguró que “Daniel Orozco desde un primer momento dijo que pretendía ser gobernador pero que si era yo el candidato él me iba a apoyar. No necesito de un proyecto personal, soy parte de un equipo y si ese equipo me pide yo voy a estar. Yo lo siento a Daniel como parte indisoluble de ese equipo, tanto como a cada uno de los dirigentes y a los partidos que integran el Frente de Cambia Mendoza”.

El legislador apuntó que el propósito es siempre “contribuir con ideas, pero también con acciones, hacer por Mendoza más de lo que estamos haciendo porque sabemos que no es suficiente aún. La provincia tiene hoy un orden fiscal, administrativo y estatal muy superior al que tenía hace 7 años atrás”. Sin embargo, mencionó que para ello “es necesario que movilicemos al sector privado y buena parte de esos instrumentos los tienen los gobiernos nacionales”.

De esta manera, Cornejo sostuvo que uno de los mayores objetivos de Cambia Mendoza es “mover la vitivinicultura y para ello es imprescindible que contemos con libre comercio en varios países. Esto no lo puede hacer una provincia. Para comercializar más y sostenerlo en el tiempo necesitamos de convenios internacionales en los que no tenemos injerencia. El Gobierno Nacional no ha contribuido en nada en el desarrollo y el crecimiento”.

Asimismo, indicó que es clave en los próximos meses “digitalizar mucho más los servicios del Estado y nutrir de propuestas que miren hacia adelante al programa de gobierno. Lo que viene requiere de esfuerzo y no hay otra forma de hacerlo que no sea con propuestas y gente confiable. Estamos pensando todo el tiempo en cómo mejorar. Lo importante es el equipo y quien lo encabece tendrá una gran responsabilidad. Debemos proyectaros a gobernar 4 años más para que los mendocinos estén en mejor y progresen. Queremos comprometernos en esto”.

Cornejo habló de Orozco, su posible compañero de fórmula

Cornejo destacó la gestión de Orozco en Las Heras al señalar que sin dudas “es el intendente más exitoso desde 1983 a la fecha en la comuna”. Asimismo, recordó que, pese a que “nos ha tocado gobernar con casi 5 años de recisión económica, de los 7 que llevamos al frente del municipio, el balance ha sido positivo”.

Agregó que el en marco de la crisis económica nacional “hemos visto que en la comuna se han seguido renovando plazas, pavimentando calles, incorporando alumbrado público” y que también el intendente “se ha involucrado en áreas importantes de articulación”. De esta manera, el legislador destacó el resumen de gestión realizado por Orozco en el libro que presentó.

Sobre la gestión provincial

“Los 7 años de buena administración en la provincia, en contextos económicos muy malos y con un Gobierno nacional en contra, que no ha parado de perjudicar a la administración provincial tienen un balance definitivamente positivo”, agregó Alfredo Cornejo. También aclaró que “aun quedan muchas cosas para mejorar, para corregir y para hacerlas diferentes”.

De esta manera, el legislador nacional explicó que “si queremos tener estadistas al frente hay que animarse a hacer cambios, aunque en un principio se pueda tener ciertas resistencias. Es imprescindible que esto quede claro”. En ese sentido sostuvo que “lo políticamente correcto siempre queda bien, meterse con las restricciones que tienen los problemas con actores e intereses diversos, eso es solo para estadistas, para gente que tenga programas y proyectos y que se anime a escribirlos”.