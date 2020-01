Corralón Molina Campos da 10 consejos para alimentar bien a tu perro

Ubicado sobre Avenida San Martín 1538, en el corazón del Centro de Tunuyán, Corralón Molina Campos ofrece a los vecinos de todo el Valle de Uco recomendaciones para el cuidado de sus mascotas.

Para la mayoría de los perros, la hora de comer es la mejor parte del día. Aunque esto no siempre es así porque algunos dueños se encuentran a veces con algunas trabas para que su perro se termine la comida.

Sea cual sea tu caso, presta atención a los siguientes aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la alimentación adecuada para tu mejor amigo.

10 trucos para que tu perro coma bien y sano (Fuente: Kiwoko )

Los hábitos alimenticios que establezcas pueden ser una de las claves principales para que tu perro tenga una vida larga y saludable. Seguí estos consejos para conseguir la dieta canina perfecta:

1- Empieza desde cachorro. Los cachorros son enérgicos, juguetones y un poco traviesos. A lo largo del día queman el triple de calorías que un perro adulto. Están en pleno crecimiento y desarrollo de sus músculos, huesos, pelaje, dientes, por lo que necesitan una alimentación que les aporte un gran número de proteínas de origen animal para mantener unos músculos fuertes, así como beber mucha agua. Para que tu amigo de cuatro patas tenga una larga vida sana y feliz, es esencial una buena alimentación desde cachorro. Asegurate de encontrar junto a tu veterinario un alimento adecuado para su etapa de crecimiento.

2- Huesos fuertes y pelo sano. Durante el crecimiento, para potenciar unos huesos y unos dientes fuertes, son necesarios minerales esenciales: el calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc, el hierro y la vitamina D. Para estimular una piel sana y un pelo radiante es necesaria una proporción adecuada de ácidos grasos y omega 6 y omega 3.

3- Siempre los mismos horarios. Es necesario seguir una rutina de alimentación uniforme y alimentar a nuestro perro todos los días a la misma hora, teniendo siempre libre acceso al agua, ya que es el nutriente más importante de la dieta.

4- Dieta para perros adultos. Cuando el perro alcanza la madurez es recomendable establecer unos hábitos alimenticios que se adecuen con su tamaño, metabolismo y vitalidad. Ya no consume tanta energía como los perros en crecimiento por lo que su alimento no necesita tantas calorías. Su alimentación tiene que ser rica en proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas… ¡y sobre todo no le puede faltar nunca el agua!

5- Cambiá el alimento paso a paso. No olvides que cada vez que le cambies el alimento a tu perro, debés hacerlo de forma gradual, ¡nunca de un día para otro!

6- Cada perro es único. Y por lo tanto tendrá un equilibrio nutricional distinto dependiendo de en qué etapa de su vida se encuentre. Su alimentación también dependerá de su raza, edad, tamaño, estilo de vida y ¡hasta de su propio carácter!

7-Prestá atención a su apetito. El apetito de un perro puede variar según el día y eso no tiene que alarmarte, a no ser que la falta de apetito persista o el animal presente síntomas de enfermedad o pérdida de peso. En ese caso, consulta con nuestros expertos veterinarios.

8- Probá con la alimentación mixta. En el mercado encontramos una gran variedad de productos de alimentación para todo tipo de perros. Para que reciba el equilibrio nutricional adecuado, completá su alimentación tanto con productos secos como húmedos.

9- Aprendé a leer las etiquetas de los envases de comida para perros. Al igual que mirás la letra pequeña de tus productos de supermercado, también es interesante que empieces a aprender a descifrar las etiquetas de la comida de tu perro.

10- Dieta para perros senior. Durante la etapa senior tu gran amigo tiene un ritmo de vida más tranquilo, no está tan activo y hace menos ejercicio, por lo que necesita comer menos calorías. Su metabolismo funciona cada vez más lentamente y come menos cantidad por lo que la alimentación tiene que ser una fuente de proteínas pobres en grasa, alta en fibra y de fácil digestión. Proporcionale alimentos ricos en vitaminas C y E ya que permiten combatir las infecciones y ayuda a retrasar el desgaste cerebral actuando como antioxidante.

Recordá que el éxito en la salud de nuestro fiel amigo empieza por una buena nutrición en la alimentación. Si está bien nutrido estará sano y, por lo tanto, ¡será un perro feliz!

