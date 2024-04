Cristian Velázquez, un entrenador de Tunuyán que está actualmente trabajando en República Dominicana

Es técnico desde el año 2018 y anteriormente trabajó en México.

Cristian Velázquez nació en Tunuyán y fue futbolista profesional, donde vistió la camiseta de Talleres de Córdoba y Lujan de Cuyo.

Desde el año 2018 es técnico profesional con licencia de la CONMEBOL, sus primeros trabajos los hizo en San Lorenzo de Córdoba y Defensores Juveniles de la misma provincia.

En el año 2020, tuvo su primera experiencia internacional, fue en México, donde estuvo al frente de varias filiales de equipos.

Estando en el país azteca, también incursionó en las clases particulares, donde logró tener una escuela propia donde les dictaba clases a diferentes jugadores de categorías menores.

“Tenía la intención de poder seguir con mi propia escuela en México, pero no se pudo y cuando se terminó el trabajo, intente venirme para Argentina otra vez, con la intención de trabajar en algún club, pero eso no sucedió”, comentó el propio Cristian al Cuco Digital.

Respecto al presente, dijo: “a principios de este año, me llamó un Coordinador Deportivo de República Dominicana y me ofreció un puesto como entrenador, me gustó la propuesta y acá estoy trabajando”.

“Estoy viviendo en Santo Domingo, la capital del país y estoy al frente del equipo Santa Fe, que juega en la Liga Nacional de Dominicana, además de estar en ese puesto también estoy trabajando con las formativas”.

“La verdad que estoy muy feliz del presente que estoy viviendo, la idea mía es siempre seguir trabajando y creciendo como profesional, constantemente busco estar bien actualizado”.

“El fútbol es lo que más me mueve, sé que estoy lejos de la familia, pero es la vida que elegí, así que, hoy estoy muy bien acá, pero si surgen propuestas en otros países, me gustaría también porque si bien la esencia del fútbol es la misma, no es igual en cada país y eso me gusta descubrir”, sentenció Cristian Velázquez.