CRÓNICAS DE A DOS: Campeones “¡Qué manera de sufrir Juanito! ¿Por qué hay que pasar tantos nervios?”

Llega la última entrega de esta columna llevada adelante en equipo. Casi como un correlato de lo que nuestra selección de fútbol ha demostrado en el campo de juego, estos dos escritores han plasmado en la campo de juego de El Cuco Digital, la posibilidad de escribir en compañía de otro. Pase de Juan para Salvador y a disfrutar…

Por Juansa Jofre Hinojosa y Juan Jofre

Si bien es la última crónica, también lo aclaramos. Así escribo yo: Juani (padre), y así yo, Juansa (hijo).

¡Qué manera de sufrir Juanito! ¿Por qué hay que pasar tantos nervios?

Básicamente porque es una final, y se supone que llegan los dos mejores equipos, y que por lo tanto el partido tiene que ser parejo. Si vos sos de uno de esos equipos, y si… tenés que sufrir.

Padre en modo sarcástico!! Pero algo de cierto hay.

Creo que a muchos argentinos se les subió el éxito a la cabeza, y creen que vamos a ganar fácil, que los demás son más débiles, que somos los mejores, etc. Eso es medio peligroso, porque la verdad es que tenemos un equipazo, un gran cuerpo técnico, muy buenos jugadores, y que encima vienen ganando… pero también es real, que podríamos perder, que los otros juegan, que esto es un deporte, un juego, y que podés perder tranquilamente.

Algo de eso dijo Scaloni anoche, que lo lindo es levantarse, reconstruirse… o algo así…. Pero bueno, ahora disfrutemos. Volvimos a ser campeones de América.

Y con muchos condimentos interesantes. Jugamos contra rivales muy intensos, muy físicos, que nos han planteado partidos muy cerrados, trabados, luchados… y así y todo, nos las hemos arreglado para generar situaciones de gol construyendo jugadas, haciendo pases… el gol de anoche es un ejemplo de eso y una hermosura!!

También nos dimos el lujo de que Lautaro saliera goleador con 5 tantos, y eso que arrancó desde el banco casi todos los partidos.

Jugadores como Lautaro, han entendido que los partidos son largos, y que a veces pueden marcar la diferencia entrando frescos a disputar los últimos minutos contra defensores cansados. Recuperó la confianza, y fue fundamental para esta copa. Otro gran acto de justicia futbolera.

El dibu, mejor arquero del torneo. Solo le hicieron un gol, alcanzó a Goycochea en el récord de penales atajados con la selección… y ya no sé ni que otros récord batió, pero es un gigante, en serio. Es un maestro.

Con la copa América de anoche Messi llegó a 45 títulos, y se convirtió en el futbolista que más veces salió campeón… y ahora yo me parezco a él…

Vos parecido a Messi? En qué?

En el tobillo deformado… ahora tengo algo de Messi…

Yo lo que tuve de Messi anoche fueron las lágrimas. Me mató verlo llorar así… que bueno que siendo tan capo, y habiendo ganando tanto, todavía quiera más, y no quiera dejar a sus compañeros…

Es que además él sabía que el de anoche era un partido que se podía definir en una jugada fina… en una que estuviéramos precisos lo podíamos ganar, o perder… y él sabe que ese puede ser siempre su gran aporte…

Pero nos quedó en cancha el fideo!! Y se nos fue, llorando, ovacionado, y saliendo campeón, habiendo corrido durante todo el partido como si fuera un pibe.

Un crack, realmente… lo vamos a extrañar, y lo vamos a valorar muchísimo cuando pase el tiempo. Un pibe sin el molde de los futbolistas musculosos, hasta despatarrado, pero inteligente, valiente y de los que no se rinden nunca… un placer haberlo visto, y haberlo disfrutado.

Se retira estando en el podio de los jugadores que más partidos jugaron con la selección, solo lo superan Messi y Mascherano. Eso ya demuestra lo genio que ha sido.

También vamos a destacar a nuestra defensa. Excelente, casi no pierden duelos, anticipan, ganan casi todas, van al ataque… y anoche han trabajado muchísimo. A veces no lo podemos apreciar porque lo estamos sufriendo, pero mirando en frio, los defensores jugaron un partido casi perfecto.

Y así fue durante toda la copa… dan clases de como defender.

Y todo el grupo da clases de humildad… viste como llevaban en andas a Marito, el utilero, el que en uno de los partidos casi de le da un beso en la boca a Scaloni… eso te demuestra que el grupo es humano, que son humildes, que tienen los pies sobre la tierra… es un mensaje social muy bueno.

Siempre con ojos de profesor vos… pero si está bueno, que no traten a nadie como si fuera menos… a mi también me gusta eso.

Y ahora se vendrá la finalísima contra España…

Que fue un justo y digno ganador de la Eurocopa. Jugó muy bien todo el torneo, y ayer nuevamente…

La verdad que sí… y lo que más me gustó es que sus figuras, fueran jugadores no tan conocidos, o no con tanta prensa. Un campeonato casi perfecto de Dani Olmo y de Fabián Ruiz… me encantaron.

Y de los pibes, Nico Williams y Lamine Yamal… unos cracks estos muchachos.

Se nos terminó esta catarata de fútbol. A volver a mirar los torneos, y dejar descansar un poco a la selección, las banderas y camisetas… a volver a pelearnos entre nosotros.

Se terminan también las crónicas… que siguen funcionando como cábala… así que tal vez vuelvan para el próximo mundial.

Veremos.. por ahora, agradecer a quienes leen, y dejarles un abrazo de campeones! Disfrutemos de las buenas, porque las malas son muchísimas. ¡Hasta la próxima!