CRÓNICAS DE A DOS: “Individualidades”

Un charla de padre e hijo, analizando los desempeños de la Eurocopa y de la Copa América.

Por Juansa Jofré Hinojosa y Juan Jofré

Así escribo yo (Juani), y así escribo yo (Juansa)…para quienes no nos conozcan la letra, o no hayan leído la primera crónica.

¿De qué vamos a hablar Juanito?

De lo que no me gusta Juansita: de las individualidades que hemos visto hasta acá.

Pero yo quería hablar de Argentina, de su partido inaugural. Quiero decir que me gustó Canadá, me gustó que se animen a defender alto, que se animen a contraatacar con mucha gente, y me encantó que Argentina haya entendido que el partido le exigía ser más directo, probar con pelotas largas, y que me he ilusionado nuevamente.

Ya lo hiciste… como casi siempre, haces lo que querés y no lo que yo te digo.

Bueno viejo, no te enojes, que se te va a caer el pelo. Hablemos de individualidades como vos querés.

Siguiendo tus ganas, voy a hablar de dos de los nuestros: el cuti y el dibu. Los miré con detenimiento y quiero destacar que ambos, a pesar de ser figuras en la premier league, campeones del mundo, y de recibir halagos de todo tipo, ví que los dos han mejorado aspectos que tenía “medio flojo”.

Quiero destacar que no se han dormido en los laureles, que no se la han creido. Quiero destacarlo porque es una lección de humildad. El “dibu” no tenía buena pegada para salidas rápidas, y las ha entrenado y mejorado muchísimo. Tanto es así que generó dos situaciones de gol muy claras a partir de su pegada, que antes no era su fuerte.

Y el “cuti” Romero, antes usaba mucho más su fuerza para ganar duelos, y ahora ganó todos casi sin usar la fuerza, sino concentrado en llegar un poquito antes a la pelota… es más, no hizo ni un foul, ganó los ocho duelos que tuvo y 98% de efectividad en los pases.

Muy de profe Juani… mirando a los que siguen aprendiendo.

No lo puedo evitar.

Yo voy a destacar a Musiala, que si algo me sorprendió porque no lo esperaba, es que a esta altura sea el goleador de la actual Eurocopa, con la gran suma de dos goles!!!

Ah no, me equivoqué, el máximo goleador es el “gol en contra”, que lleva siete goles!!!

No podés con tu genio, tenés que ser irónico no?

¿irónico yo? Si también quiero destacar a Mbapé, que se perdió la oportunidad de ser en serio la tortuga ninja, al no jugar con la máscara morada o naranja, de Donatello o Miguel Ángel.

Maradona hubiese dicho: se le escapó la tortuga!!!!

Un poco en serio te digo que Inglaterra ha sido una decepción hasta aquí. En Italia pasó lo mismo: no funcionan como equipo, al menos hasta ahora, y no aparecieron ninguna de sus individualidades… salvo Donnarumma que los mantuvo con vida, y Zaccagni… que hizo el gol agónico con el que Italia se salvó de quedar afuera.

¿y de los pibes quien te ha gustado?

Lamín Yamal. Tiene 16 años, está rezando para aprobar inglés en la secundaria, igual que yo, pero él está jugando “LA” Eurocopa. Una gran actuación hasta acá.

Yo de los europeos hay varios viejitos que me gusta mucho lo que están haciendo. Pepe, que tiene mi edad, 41, y juega todavía a un gran nivel. El gran Cristiano Ronaldo, que con 39 años está más solidario y con un hambre impresionante.

A vos que te gustan los datos: Cristiano es el máximo goleador de las eurocopas con 14 goles, y el mayor asistidor con siete.

El gran Luka Modric, que cerca de cumplir 39 fue el alma y comandante de la Croacia que se recuperó y estuvo a un minuto de clasificar y dejar afuera a Italia. Me dio mucha pena verlo llorar.

¿Y no vas a mencionar a Tony Cross?

Tony Cross no es viejo, además no ha destacado.

Vos estas loco Juanito!!! No erra pases: 96% de efectividad sumando los tres partidos, y eso que es el que asume riesgos, y se carga el equipo al hombro.

Este loco se va para nuestra América, para destacar a dos grandes viejitos, que con mucha humildad se bancan ser suplentes para darle apoyo a las renovaciones de sus selecciones: Paolo Guerrero de Perú, y Lucho Suárez de Uruguay.

Así que nos fuimos a América… el primero que se me viene a la cabeza es Julián Álvarez, que en su primer partido como titular en Copa América metió un gol. Como en todas las competiciones que jugó antes.

Me gustaron los uruguayos. Ugarte, que con 23 años se hizo dueño de la mitad de la cancha y Darwin Núñez, que es un joven grande de 25 años, pero jugó un partidazo.

Y otro joven no tan joven, es el capitán américa, Pulisic, que es el gran conductor de un buen equipo estadounidense, y encima metió un golazo en el debut.

Te propongo algo para el final. Hablemos de quien está cumpliendo años hoy, y aunque se ponga grande, es muy difícil decirle viejo.

Y si, si hablamos de individualidades, hay que terminar hablando de ÉL, del capitán argentino, que es el individuo que más magia, color y talento le aporta a este hermoso deporte.

FELIZ CUMPLE LIONEL MESSI!!!

Chau. Hasta la próxima.