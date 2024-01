Crónicas del fútbol nuestro: La Consulta campeón anual 2023, por Juani Jofré

Fotografías: Vanina Furlan

Por Juani Jofre

Un domingo de enero y tormentas trajo a La Consulta su título de campeón número 40, y con algo de esos aires húmedos les voy a intentar contar algo de cómo ocurrió.

Por la generosidad del Mario Ceverino (Boli) y el Conrado Comeglio, pude ver el partido y realizar comentarios en la transmisión en vivo. Por el espacio que siempre me da el Cuco, hoy se los puedo acercar en palabras. Por las fotos de la Vani Furlán, podrán ver algunas imágenes.

Que se suspende por tormentas anuncian en las redes. Vuelta a casa. ¡Se juega igual! Anuncian por las mismas redes al ratito. Vuelta a la cancha.

Empezó más tarde, pero empezó. Con nubes, refusilos y vientitos fríos y amenazantes, comenzó a las 18:30 hs, en la hermosa cancha del club El Fuerte, la final anual 2023 entre La Consulta (campeón torneo clausura) y Chilecito (campeón torneo apertura).

El partido comenzó favorable para la academia del sur, que, a partir de la experiencia de algunos de sus jugadores, logró generar seis situaciones de ataque en los primeros quince minutos del partido.

El principal protagonista de estas jugadas fue el “tanque” Juárez, que tirándose atrás hace de lanzador de pases largos y precisos para la velocidad de Soria. Ya me había advertido el Boli que esto iba a ser así.

Algunas de estas jugadas terminaron en las manos del arquero Guerra, y una, la más clara, fue rechazada sobre la línea por el “pola” Platese.

La Consulta intentó con la misma fórmula de pelotas largas, y solo logró construir dos contragolpes basados en jugadas individuales. Una por izquierda con Rivero, una por derecha con Paolo Sarmiento. Ninguna muy peligrosa.

La cara de preocupación de Cano, el DT de La Consulta, dejaba ver que no era este el tipo de partido que habían planificado, y hablando con sus mediocampistas les pidió casi por favor: “juguemos corto. Tranquilos. Corto, corto”. Su forma de dar la indicación me llamó la atención. No es un reto. No es un grito para la tribuna. Es un pedido con tono paternal… y rápidamente tiene efecto, porque el “cucha” Barbero y el Joaquín Paiva, sumado con el Ángel, ajustan las marcas, se acomodan, y van a empezar a ganar el partido desde ahí.

Lo digo así, porque así interpreto lo que ví, que claramente puede ser distinto de lo que ha interpretado otro. La Consulta, desde los 20 minutos del primer tiempo, comenzó a marcar con más decisión y presión, logrando que caigan dos o tres jugadores sobre el rival que tiene la pelota, cerrando los espacios y no dejando jugar a los mediocampistas de Chilecito. A partir de ese momento, el partido cambió, y el equipo que terminará siendo campeón, empezó a mostrar sus pergaminos y características: agresividad para marcar y recuperar, orden en la defensa, y juego en el medio campo y arriba tratando de juntar pases y cuidar la pelota.

Esta disposición en el campo hizo posible que a los 32 minutos del primer tiempo, La Consulta construya una jugada que tuvo al menos ocho pases seguidos, precisos y con sentido ofensivo. Los últimos 3 de ellos fueron virtuosos. Paolo Sarmiento de espalda a la raya en punta derecha, amaga a encarar al defensor y en lugar de eso, da un pase hacia la puerta del área grande, donde viene llegando el “cucha” Barbero, que, de primera y con suavidad hace un pase exquisito hacia la zona del punto del penal del área de Chilecito. En busca de ese espacio va con hambre del gol el pibe Marco Sarmiento y, llegando primero y a gran velocidad, define picando la pelota con dirección a un costado, ante la rápida salida del arquero Maya.

Un gran gol. Una hermosa definición. Una paciente jugada. Una ventaja merecida.

La superioridad de La Consulta siguió y así lo expresan los números. Desde los 15 minutos del primer tiempo Chilecito no lograba llegar al arco de La Consulta. Recién a los 35 va a llevar peligro con una jugada de su capitán, el Juampi González, que terminará en una rápida y eficiente salida del arquero Guerra de La Consulta. Minutos más tarde volverá a inquietar, con un disparo de afuera del área de su jugador número 5, Maya, que terminará en un córner.

El resto del primer tiempo siguió siendo dominio de La Consulta, con Barbero y Paiva como los dueños del tiempo, el espacio y la pelota.

En el inicio del segundo tiempo, el capitán de La Consulta Pablo Fiorio, de gran partido, armó una jugada producto de su velocidad, experiencia y visión, que terminará en el segundo gol de Marco Sarmiento, que con sus recientes 17 años, ya se perfilaba para figura del partido.

La defensa de Chilecito estuvo compuesta por chicos jóvenes, que hicieron un gran partido. Sobre todo sus marcadores centrales: Moyano y Bordón, pero es muy difícil cuanto tu rival está siendo superior.

Este segundo gol parecía que terminaba de hundir a Chilecito, pero el fútbol siempre tiene momentos maravillosos, y cuando las ideas no aparecían, la experiencia de Maya, número 5, consigue con picardía un tiro libre en la puerta del área. El “tanque” Juárez, en otra demostración de su calidad y jerarquía, con fuerza y precisión pone la pelota junto a un palo, y es un golazo para Chilecito.

Partido 2 a 1 y el viento frío que se calma. Se avecinaba un partidazo. Parecía que esto le daría un envión anímico a los del sur, y que podían ir en busca del empate.

Pero a los dos minutos, La Consulta le cortó esa posibilidad, con otro golazo producto de la combinación de dos de sus mejores jugadores.

De un tiro libre defensivo, en la puerta de su área, que daba para salir jugando o para revolearla lejos, el número 2 de La Consulta, “pola” Platese, muestra que juega de defensor pero podría jugar de 10. Desde más de 30 metros pone un pase perfecto a la espalda del marcador de punta izquierdo de Chilecito. A ese lugar, al ataque de ese espacio, con su velocidad y picardía va el capitán Pablo Fiorio, que controla con experticia y define con sensibilidad de padre, pelota junto a un palo, ante la salida de Maya que otra vez no tiene nada más que hacer.

Ánimos arriba para La Consulta. Moral hacia abajo para Chilecito.

En 15 minutos del segundo tiempo, me daba la sensación de que el partido ya no tendría grandes giros ni sorpresas.

Bustamante, DT de Chilecito, recurre a las armas que tiene: los pibes. La cuestión es que casi todos ellos habían jugado una final el día anterior, en la categoría de reserva, donde salieron campeones. A pesar de eso, manda a la cancha a varios chicos, que hicieron un digno papel, intentaron, y defendieron sus colores con honor. Pero eso a veces no alcanza.

La Consulta hizo cambios para refrescar su ataque y, quienes entraron, hicieron muy bien su tarea. El Juampi Salinas a reforzar el medio, tener la pelota y aportar recuperación. El Lautaro Cosentino a mostrar toda su calidad, teniendo la pelota y creando todo lo que pueda.

De esa combinación, más el aporte del más chiquito de la cancha, Bauti Carabajal Asencio, llegará una jugada que, mediante una asistencia brillante de Cosentino, el facu Rivero cambiará por gol con una bonita definición.

Ahora sí. Partido liquidado, en 35 minutos del segundo tiempo.

Los pibes de Chilecito más el “tanque” dieron pelea, y jugaron dignamente hasta el final, pero, pelota bajo la suela del gran “cucha” Barbero, La Consulta manejó todo sin sobresaltos, hasta el pitazo final.

Ahora si caen unas gotitas y se ha puesto frio, mientras el sol hace rato que se fue a iluminar otros pagos.

Mientras acá, los muchachos reciben la copa, dan la vuelta olímpica, y se abrazan con sus familias e hinchas, que han hecho el aguante todo el año, y son dueños también de este, el título número 40 en la rica historia del Club Sportivo La Consulta.

En una final hermosa, con 5 goles muy bonitos, sin ningún expulsado, nada de violencia y mucho de compañerismo entre rivales; hay todavía en el terreno de juego, un plantel de jugadores y cuerpo técnico que celebra alegremente sentir la emoción de haber sido, merecidamente, los mejores del 2023.

