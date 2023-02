Crónicas del fútbol nuestro: Unión de Vista Flores, el campeón que supo ser

Por Juani Jofré

Luego de consagrarse campeones del Apertura, el pasado domingo los naranjas ganaron la final anual del fútbol sancarlino y volvieron a hacer historia.

Ahora sí, el naranja, el club del oeste de Tunuyán, entró en la historia grande, al ganar 1 a 0 la final anual del fútbol sancarlino.

Viendo el final, los festejos ordenados, sin romper nada, con saludos amables, sonrío con disfrute. Veo en la mitad de la cancha a dos que jugaron un partidazo, corriendo todo el tiempo, con la conciencia llena de saber que es una final, y ahora, con camisetas diferentes, elongan uno al lado del otro y charlan. El Facu Gómez de Unión y el Leo García de Consulta. Una verdadera postal de lo que nos gustaría que pase siempre, que adentro de la cancha dejen todo y luego, todos entendamos que somos iguales con colores de camiseta diferentes.

De lo que fue el partido me quedaron muchas cosas, se me llenó el cuadernito y los ojos.

Pensando luego, mirando mis anotaciones y haciendo memoria, me gustó imaginar lo que podría haber pasado si… aquella pelota entraba, si tal otro no estuviera expulsado, si hubiesen pasado tantas cosas que estuvieron cerca de pasar y no pasaron. Como si fuera uno de esos libros de “elige tu propia aventura”, donde el lector puede elegir en cada momento bisagra, hacia dónde va la historia. Me dejé llevar por ese camino de lo que podría haber pasado, porque el partido, al igual que el del domingo pasado, fue metido, con mucho esfuerzo y sacrificio, y tuvo muchas circunstancias que podrían haber cambiado el desarrollo y el resultado del partido. Pensaba en cómo las posibilidades luchan en una pizca de segundo y una, solo una de ellas, terminando ganando la pulseada y se impone, producto de lo que los protagonistas hacen bien, o mal, o no alcanzan a hacer. Pensaba en qué hubiese pasado si La Consulta no hubiese tenido tantos problemas para reemplazar a su capitán, el gran “Cucha”. Quien lo jugó por él el domingo pasado, se fue expulsado. Quien estuvo este domingo salió lesionado en el primer tiempo. El jugador más experimentado y más ganador de La Consulta, “Cucha” Barbero, terminó siendo remplazado en la final anual por el Marquitos Sarmiento, un pibe con edad de quinta división, que, a decir verdad, jugó un partidazo.

El Facu Gómez, defensor central y uno de los grandes pilares del Unión campeón, pateó casi a la perfección un tiro libre a los 7 minutos del primer tiempo. La pelota, siempre dueña de todo, no quiso ir tan temprano a la red y rebotó entre el travesaño y el palo. Me quedé pensando mucho en que pasaba si esa pelota entraba.

Luego de los incidentes violentos a la salida del partido Fortín vs Consulta, el DT de Consulta Fabricio Martelossi, y su ayudante, Mariano Ottaviani, decidieron que al terminar este campeonato daban un paso al costado. A mi modo de ver, y por conocerlos y quererlos, puedo dar fe del gran trabajo que hicieron y cuánto profesionalismo le aportaron al fútbol sancarlino en este ciclo. Eso me llevó a pensar en las posibilidades que tal vez podrían haber sucedido si los jugadores y el cuerpo técnico no encaraban esta etapa final con ese gustito de que algo bueno se está terminando. Y como me enredé con eso, pensaba en qué podría haber pasado si a este ciclo de Unión de Vista Flores lo dirigía otro cuerpo técnico, en lugar del gran Miguel Anchi, que conoce muy bien a todos los equipos y técnicos del fútbol sancarlino.

Viendo lo importante que fue en el final del partido con unas cuantas atajadas fundamentales, pensaba también en qué podría haber pasado si el “pancho” Mocayar se lesionaba en esa jugada de los 30 minutos del primer tiempo, donde al salir a cortar, terminó chocando fuerte con el Facu Rivero.

Es ahí que decidí cortar con el juego de lo que podría haber pasado, y ponerme a escribir sobre algunos de los hechos que sí pasaron y que terminaron haciendo posible que Unión gane 1 a 0 y hoy sea el flamante campeón anual del fútbol sancarlino.

Entonces decir que en el primer tiempo Unión fue un poco más claro y más protagonista. Que en esa primera mitad a los jugadores del medio campo de La Consulta, el partido les costó bastante. Sobre todo, porque el “Soperita” Adarme se adueñó del espacio, porque Juan Gómez e Ignacio Moreno corrieron y metieron con todo, pero, sobre todo, porque el 10 de Unión, Mariano Irrutia andaba endiablado, y se movía por todos lados, con la astucia y la habilidad que lo caracterizan.

Contarles que el único gol vino producto del otro “petizo” rápido y pícaro, que también hizo el gol el domingo anterior. Jorgito Santillán metió un derechazo fuerte y seco desde el borde del área chica, luego de capturar un rebote producto de un rechazo donde Platese y Sambataro, ambos defensores de Consulta, chocaron al intentar rechazar un centro aéreo.

Muy lindo ha sido ver como ambos equipos saben jugar con diferentes esquemas, y eso es lo que pasó en el segundo tiempo. Consulta se quedó con 3 defensores y dispuso las naves para ir a buscar el empate. Unión paró dos líneas de cuatro y se preparó para salir rápido de contragolpe tratando de ampliar la diferencia.

En ese plan, el equipo de Vista Flores contó a favor con un cambio que cualquier equipo quisiera tener. Para poner a disposición su experiencia, su juego aéreo, su visión de juego y la sabiduría para jugar este tipo de partidos, entró a los 15 del segundo tiempo el gran Silvio Quiroga, que, si bien no gravitó en el área rival, le aportó el manejo de tiempos y espacios con paciencia y sapiencia al equipo campeón.

Por el contrario, todos los cambios que La Consulta tenía eran de pibes, jugadores jóvenes, que con ganas y frescura hicieron que el equipo generara varias situaciones donde podría haber empatado tranquilamente, pero… algo que sí sucedió, y varias veces, fue que el arquero de Unión, su capitán y una de las figuras, atajara todo lo que tiraron…. Y decirlo también, el travesaño ayudó en dos oportunidades.

El tiempo corría, y los pibes de Consulta intentaban. Tuvo una el Facu Rivero. Tuvo otra el Adrián Martos. El Paolo Sarmiento tuvo algunas y hasta el Lautaro Cosentino, pero Mocayar ya había decidido que esa tarde se iba a ir adolorido y revolcado, pero con el arco en 0 y el trofeo en la mano.

El final fue electrizante, la expectativa alta. En el aire se sentía que algo más podía pasar, pero no pasó. Lo que sí sucedió fue que el árbitro a los 52 minutos pitó fuerte y señaló la mitad de la cancha, desatando el abrazo fuerte entre los de naranja, con miradas al cielo, lágrimas, risas y el festejo que un campeón siente y merece… con la cercanía de la familia y amigos, Unión, gritaba campeón en la calurosa tarde sancarlina, que llegaba a su fin, como el campeonato 2022, y como esta crónica.