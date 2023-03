Cuándo se entregan los premios Oscar 2023: día, horario y TV

Todo lo que tenés que saber sobre la ceremonia de entrega de los galardones de la Academia, la más importante de la industria del cine, que celebra su edición número 95 este domingo 12 de marzo.

Este domingo 12, a partir de las 21, se realizará la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Hollywood, conocidos popularmente como los Oscar. Con la conducción del comediante Jimmy Kimmel (en su tercera aparición como host), la transmisión en vivo estará a cargo de TNT y TNT Series mientras que por primera vez se sumará la opción de verlo en streaming por la plataforma HBO Max. La gran candidata a menos de una semana de la entrega es la película con la mayor cantidad de nominaciones, Todo en todas partes al mismo tiempo, que, como la mayoría de las películas que serán protagonistas de esta gran noche, pueden verse en nuestro país. El gran condimento local es la nominación de Argentina, 1985 como mejor película internacional, categoría en la que no es la favorita para ganar (tal sitial le corresponde a la alemana Sin novedad en el frente) pero – se sabe- las sorpresas son un ingrediente habitual en estos premios.

Ricardo Darín y Santiago Mitre con el Globo de Oro que ganó Argentina 1985.

Entre los presentadores confirmados para la fiesta, la número 95 de la historia de la Academia están Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldana y Donnie Yen. También subirán al escenario del Dolby Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain (entregará el Oscar al mejor actor como última ganadora de la estatuilla a mejor actriz; su contraparte masculina, Will Smith, fue desterrado de los premios por diez años tras agredir a Chris Rock), John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Salma Hayek, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver. Lenny Kravitz musicalizará el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las estrellas y artistas que murieron en los últimos meses.

Además, cuatro de las cinco canciones nominadas al Oscar serán interpretadas en vivo sobre el escenario del teatro Dolby: Rihanna llevará “Lift Me Up” de la banda de sonido de Pantera Negra: Wakanda por siempre. Todo en todas partes al mismo tiempo tiene como candidata a “This Is a Life”, que será presentada por David Byrne, Son Lux, y la nominada Stephanie Hsu — Mitski no será de la partida —. Sofia Carson y la compositora Diane Warren subirán con la candidata “Applause” (de Tell It Like a Woman) y la favorita a llevarse la estatuilla, “Naatu Naatu” del film de Netflix RRR, llevará toda la exuberancia y el colorido de Bollywood a Los Ángeles. La que faltará a la cita será Lady Gaga — quien alzó el Oscar memorablemente gracias a “Shallow” de Nace una estrella —, quien no participará del número de su canción “Hold My Hand”, del film Top Gun: Maverick.

Dónde ver la alfombra roja

Este domingo, desde las 18, E! Entertainment presentará su tradicional cobertura desde la alfombra roja del Teatro Dolby, Live From the Red Carpet con todos sus especialistas siguiendo particularmente a los nominados latinos: además de la delegación de Argentina, 1985, estarán representados los tres directores mexicanos más importantes a nivel internacional, Guillermo del Toro (Pinocho), Alfonso Cuarón (Le Pupille) y Alejandro González Iñárritu (Bardo), la cubana Ana de Armas (candidata a mejor actriz por Rubia).

A partir de las 20, comenzará el preshow oficial Punto de encuentro, que anticipará la intimidad de la gala que nadie puede perderse con analistas y comentaristas expertos (una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia como el preshow, estará disponible en HBO Max hasta el miércoles 16). La conducción de este segmento estará en manos de Heisel Mora y Anais Castro, mientras que Axel Kuschevatzky — productor de Argentina, 1985 — y Lety Sahagún entrevistarán a los nominados en la alfombra roja.

Por tercera ocasión, el comediante Jimmy Kimmel será el anfitrión de los Oscar

La transmisión, en su versión en castellano

A las 21 dará inicio la entrega de los Oscar, que en su versión en castellano por TNT contará con comentarios en vivo de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento y con traducción simultánea de Florencia Coianis y Sebastián Pinardi. También podrá seguirse en inglés, a través de la señal TNT Series y por la plataforma HBO Max.

