Cumple años y pide a sus invitados no llevar regalos, sino donaciones para ayudar a niños con cáncer

Se trata de Amparo, una pequeña de La Consulta que en su festejo recibirá pañales para destinar a la Asociación Traspasar, dedicada a mejorar la calidad de vida de los pequeños pacientes como así también las de sus familias.

En épocas de crisis y desesperanza, las historias de personas que con simples acciones pueden cambiarle la vida a otras, merecen ser contadas.

Este es el caso de Amparo y de su mamá Verónica, de La Consulta, San Carlos, que decidieron que para el festejo de cumpleaños número 10 de la pequeña los invitados no lleven regalos, sino donaciones para destinar a la Asociación Traspasar, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer como así también las de sus familias.

“En este cumple no quiero regalitos para mi. Quiero que me ayudes hacer una colecta para la @asociacion_traspasar , el importe que pienses gastar en mi regalo, quiero que me traigas pañales en estos talles (talle: G, XG, XXG). Todos juntos podemos ayudar a quien más lo necesita”, reza la tarjeta de invitación a la fiesta.

Frente a la solidaria iniciativa, El Cuco Digital tomó contacto con la mamá, Verónica, quien contó que ella lleva varios años colaborando con Traspasar luego de haber vivido una crítica situación de salud con Amparo cuando era bebé: “A fines de octubre del 2012, Ampi con seis meses empieza con fiebre, malestar, y la llevaba a los médicos y nadie me daba un diagnóstico de lo que le estaba pasando. Un día me levanto y tenía su lado derecho de la cara muy hinchado; me decían que eran anginas, placas; la llevo a Eugenio Bustos porque habían pasado muchos días sin que mejorara; de ahí nos derivan al Notti y nos internan, le empezaron a hacer un montón de estudios y a los días se le empezó a notar mucho más la inflamación de su garganta; el doctor me pregunta si la nena tenía antecedentes de cáncer de linfoma, que es el cáncer de garganta, y sí tenía por parte del padre. Así que bueno, llevábamos unos 20 días en el Notti, yo sin despegarme de ella, y viene el médico y me dice que lo que tenía era un tumor cervical y se que había que intervenir. Le hicieron una cirugía como de 7 horas, salió todo bien, se lo sacan al tumor, no le hicieron quimio, no llegó a eso”.

Seguidamente la mujer relató que “estar en ese piso, en oncología del Notti, realmente es muy duro, porque todos los días escuchábamos gritos de los padres, de los niños quejarse, verlos sufrir es realmente desgarrador, no sé si hay otra palabra que pueda expresar tanto dolor, y nosotros viviéndolo de lejos porque Ampi dentro de todo estaba bien, había tenido una cirugía, le sacaron el tumor y listo. Pero ahí había chicos de todos tipos de edades, chiquitos, grandes, niños que estaban transitando las quimios, peladitos, muy duro, yo no me voy a olvidar nunca. Siempre se lo cuento a Ampi, porque es lindo que ella también sepa que la vida tiene todo este tipo de cosas, buenas, malas, entonces es lindo criarlos a los hijos viendo la realidad y también enseñarles que ellos desde chiquititos ya pueden hacer el bien a otros niños”, dijo emocionada Verónica.

“Así que esa es la historia de lo que me tocó vivir con la Ampi en el Notti. Mer, que es una de las directoras de la Asociación empieza a hacer colectas, a pedir ayuda para los niños, porque es difícil estar ahí, hay familias que se pasan años internados en el Notti, y bueno, yo creo que una manera de devolver todo lo que recibimos es esta” agregó.

Para cerrar la mamá expresó que la sorprende “que mi hija con 9 años –ahora va a cumplir 10- sea tan madura y solidaria, y más ahora. Le dije ‘Ampi mira está la posibilidad de hacer una colecta para los niños’ y me dice ‘si mami, buenísimo hagámoslo’, en ningún momento dudo ella de poder hacerlo. Entonces bueno de ahí surge esta idea de poder colaborar con la Asociación Traspasar”.