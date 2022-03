De “Los caballeros de las Huayquerías”, Rubén Díaz, batió récord de horas en moto hasta Santa Cruz

Por: Facundo Romo

Exprofesor y retirado de la Prefectura Naval Argentina, motero de 71 años, actualmente vive en Tunuyán quien hizo un recorrido de miles de kilómetros en moto siguiendo una planificación detallada con antelación, lo que le permitió cumplir con el objetivo propuesto.

Charlando con El Cuco Digital Rubén decía lo siguiente:

¿Hiciste 2572 kilómetros en 36 horas?

Sí, 36 horas sin bajarme de la moto, nada más que a echar nafta y tomar un cafecito en el termo (…) Y en dos estaciones me tuve que bajar porque no te permiten echar nafta arriba de la moto, pero en 5 arriba, así que no he bajado de la moto.

Fue un viaje bueno, me tocó un buen tiempo, justo no había mucho tráfico porque ya la gente había regresado de las vacaciones. Yo pensaba salir una semana después, pero hice un cálculo de que fin de semana largo no me iba a dar el tiempo para hacer lo que yo tenía que hacer. Y aclaro que esta es un travesura que quise bajar un récord de 43 horas, lo pensaba hacer en cuarenta, pero me salió bien (…).

¿Cómo surgió la idea de hacer este viaje?

Esta idea fue ideada por parte mía de venir. Yo siempre vengo todos los años a Santa Cruz porque tengo mi familia acá, pero estuve viendo un récord de Miguel Montero que lo hizo en una 400, lo hizo en 43 horas, y dije, “yo lo hago en 40”.

Hice un cálculo de salida, de agarrar las estaciones de servicio que iba a cargar y todo, porque ya conozco el camino, la ruta la conozco e hice un cálculo de pasar de noche Trelew, Comodoro, que de día es peligroso porque hay mucho tráfico, y de noche no hay viento. Y todos los cálculos que hice me dio.

Esto fue algo sin que sepan mis hijos, sin que sepa el grupo, sin comprometer al grupo por si llegaba a pasar algo viste (…). Yo ya venía con la idea de hacer ese récord, creo que lo cumplí, con 71 años viste…

¿Qué moto tenés?

Tengo una Zanella 200 caja sexta, versión limitada (…).

¿Tenías todo preparadito?

Me preparé bien comiendo comida liviana, en el viaje comí 4, 5 bananas (…) Yo no llegué cansado ni nada, como salí llegué. Y ya ahora vuelvo despacio (…).

¿Y hasta dónde tenías que llegar de Santa Cruz? ¿Cómo fue el viaje?

Al mismo puerto de Santa Cruz (…) En algunos tramos llovía, pero no me quise poner la ropa de lluvia, porque si me ponía a cambiar… Y ya a unos 70 kilómetros de acá me mojé, pero no me hizo nada porque llegué, me bañé, me cambié… Todo el viaje fue un viaje bueno, muy bueno, sin viento. Yo todo el cálculo que hice, el tiempo (…).

Nosotros tenemos un grupo de moteros que se llama “Caballeros de las Huayquerías” y salimos siempre (…). Una vez al mes nos vamos a algún lado. Nos hemos ido a Las Leñas, San Luis, Córdoba… Nos vamos por todas partes. Para la moto, no le tengo miedo. Te digo una cosa, si me tengo que venir en auto o en la moto, me siento más seguro, van a decir que estoy loco, pero es la realidad, más seguro en la moto que en el auto (…).

¿Desde cuándo te dedicás a viajar en moto?

Siempre me gustaron las motos, pero a viajar 4, 5 años que salimos con los grupos… Hemos hecho una gira que nos llegamos a juntar como 50, 60 motoso en El Manzano (…).

¿Se viene una próxima, hazaña?

No, esta la quería hacer, cuido la vida, mi salud y la protección de los demás (…). Lo bajé a 36, ya está. Aventuras sí, con los amigos, salir en la moto viste. Yo el domingo prefiero salir en la moto viste y no en el auto… Soy retirado suboficial retirado de la marina, de prefectura y soy jubilado de la Dirección General de Escuela, profesor, di clases de ahí en La Rioja. Estuve 18 años dando clases y me jubilé.

Por tema de economía para los viajes no le pido a nadie, me lo banco todo yo. Y todo el grupito que salimos somos casi todos jubilados, de la policía, gendarmería, algunos del ejército… Somos un montón. Ahora a Córdoba se fueron dos, uno que trabaja en el Átomo que es carnicero y otro que se retiró este año del ejército, fueron los dos.