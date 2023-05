De Marchi recorrió el Valle de Uco acompañado por Difonso y también se mostró con Andraos

Visitó Tunuyán y San Carlos. También estuvo con el intendente Rolando Scanio.

Ayer, el precandidato a gobernador por la Unión Mendocina, Omar de Marchi, visitó el Valle de Uco . El actual diputado nacional recorrió zonas de Tunuyán y San Carlos acompañado por el diputado provincial Jorge Difonso, con quien hace pocas semanas consolidó el frente por el que competirá en las PASO del 11 de junio.

“En nuestro caso no está bueno meter a todos en la misma bolsa. Cuando decimos ‘todos los políticos’, eso hace que la gente no se arrime a la política porque le van a decir que son ladrón, son esto. Como sociedad tenemos que rescatar que hay médicos buenos, malos (…) Yo no voy a ser yo quien hable bien de mí, voy a exponer mis antecedentes (…) y cuando me ha tocado cubrir una tarea de oposición en el Congreso de la Nación lo he hecho con la inflexibilidad y vehemencia de pocos (…) El año pasado fui electo el mejor diputado nacional de todo el país y para mí fue un orgullo. Lo eligen los propios y la oposición que suele ser muy crítica”, destacó el ex intendente de Luján.

De Marchi y Difonso visitaron la Escuela Técnica de Tunuyán y además visitaron el Centro de Monitoreo del Municipio para dialogar sobre Seguridad Ciudadana junto al candidato a Intendente, Emir Andraos.

“Es indispensable el diálogo entre los municipios y el Gobierno provincial en temas tan sensibles como la seguridad. El diálogo redunda en soluciones para los vecinos”, expresó Omar De Marchi.

Luego la agenda estuvo marcada por un gran almuerzo en Eugenio Bustos, con el candidato a Intendente de “Encuentro por San Carlos”, Alejandro Morillas.

Por último, Omar De Marchi visitó un emprendimiento hidropónico ubicado en el distrito de Vista Flores, Tunuyán.