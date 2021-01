Del barrio El Molino a Londres: los “Topo” González lograron reunirse nuevamente en familia

Una querida familia de La Consulta, San Carlos, después de no poder estar reunidos por largo tiempo lo pudieron hacer, y a lo grande. El Cuco Digital se comunicó con Sergio Gonzalez, “El Topo”, esposo de Verónica y padre de Matías, Facundo y Lucas, quien nos contó todos los detalles de una de las tantas hermosas historias que suceden en el pueblo.

¿Cómo fue que se juntaron en Londres?

Nosotros llevamos muchos años viajando. Desde mi juventud con mis hermanos viajábamos a España y mis hijos ya llevan varios años también. Y el más grande es el que más ha recorrido, Matías es el que más ha andado. Y se terminó radicando en Londres porque quería aprender bien el idioma y conocer ahí, y después fue el más chico, Lucas, y hace un par de años que están ahí. Y el Facundo vive en Valencia, en España. Entonces, bueno, decidimos que era momento de juntarnos, llevábamos 3 años sin vernos y este año ha sido muy malo para todo el mundo y en especial para nosotros, nosotros tuvimos una gran pérdida, perdimos las joya más valiosa que puede tener una familia, que es una madre, mi mamá. Entonces necesitábamos juntarnos y estar, estar con la familia.

Un viaje dificilísimo por los protocolos que hay que seguir, por la burocracia, por los papeles que hay que presentar, pero lo pudimos concretar.

Y bueno, decidimos juntarnos en Londres, subir a Londres y después bajar a España. El primero que llega es el Matías, el más grande, que bueno, ha andado por muchos países, ha hecho Latinoamérica, ha andado por Rusia, se radicó ahí en Inglaterra y detrás de él fuimos todos.

Los “Topo” Gonzalez en Inglaterra.

¿Hacía cuánto que no se veían?

Hacía 3 años, más o menos 3 años que no nos juntábamos los 5. Durante el año pasado, el 2020, no vimos a ninguno de nuestros hijos, no pudieron viajar ni ellos ni nosotros, así que lo necesitábamos, realmente lo necesitábamos encontrarnos.

¿Qué se siente estar lejos?

Hay un montón de sentimientos encontrados, pero en general bien, muy bien.

¿Qué cosas se les cruzaban por la cabeza cuando iban en el avión?

Incertidumbre, no sabíamos cómo iban a salir las cosas, porque en Buenos Aires nos pidieron muchos papeles, por suerte llevábamos todo en orden y bueno, sentíamos muchas ansias también de reencontrarnos con nuestros chicos.

¿Se habían reencontrado anteriormente en alguna otra parte del mundo?

No, no toda la familia. Sí nos habíamos encontrado acá en España, pero no los 5 juntos. Coordinamos, el que estaba en España se tenía que ir a Londres, nosotros también y bueno, durante muchos meses estuvimos planeándolo y pensándolo, hasta que lo pudimos concretar.

Sergio y Verónica frente al Támesis de Londres.

¿Qué te parece Londres?

Londres realmente es impactante. Llegamos a las 12 de la noche, muy tarde, hacía mucho frío, pleno, pleno invierno, plena pandemia, todo cerrado, solamente los trenes y los metros andaban nomás. Sí, realmente impactante. Por empezar, tuvimos que salir de un pozo, casi de 80 metros, porque en algunas partes de juntan 4 líneas de subterráneos, una abajo de la otra, así que era increíble lo que han hecho los ingleses, lo que han hecho por arriba y por abajo de la tierra. Es increíble. Y bueno, cuando empezamos a caminar, qué se yo, parecía que había entrado en un cuento de Charles Dickens, porque las calles chiquitas, los tejados, las chimeneas y qué sé yo, es realmente, era como un sueño cumplido.

Después, me gustó mucho la cantidad de monumentos que tiene. Lo primero que le pedí a mi hijo que me llevara a conocer el Támesis. Fuimos a conocer el río, recorrimos la costa del río, es impresionante; cada 50 metros tenés un monumento. Monumento de la guerra de Corea, de Filipinas, conocimos el monumento de la batalla de Trafalgar, impresionante, el monumento de la batalla de Guaterlú, increíble también, enorme. También, son monumentos a los actos de piratería que tuvieron los ingleses, que son conocidos por todos.

Bueno, también me impactó mucho la gente, porque estos han inventado todo, inventaron el fútbol, el rugby, el tenis, el ajedrez, inventaron el liberalismo también, pero el liberalismo verdadero, es ese liberalismo, como decía Adam Smith o John Locke, que el individuo en su afán de conseguir lo mejor para sí mismo termina consiguiendo lo mejor para el grupo, para la sociedad, pero sin olvidar a los más desposeídos, a los más débiles, a los individuos más débiles. Esa es la diferencia que tenemos con el liberalismo latinoamericano, lo que han inventado con el liberalismo allá en Latinoamérica, eso no es liberalismo, y menos con la inmoralidad, la meritocracia que los más débiles se quedan y se quedan, no, acá ayudan mucho. En este momento el 70 o el 80 por ciento de la población, casi todas las personas que yo conocí están asistidas por el Estado, por subsidios del Estado. O sea que es liberalismo puro, puro puro, donde todos ayudan a todos. Es verdad que cada uno tiene lo que consigue, pero no se olvidan de los más necesitados, y hay mucha gente necesitada. Allá no, bueno, allá es una competencia del más fuerte, nada más, es un liberalismo mentiroso, que no existe, que lo han reinventado unos pocos ricos para enriquecerse de él.

Conocimos el centro bastante, pero es enorme. Pasamos muy cerca de la embajada de Ecuador, donde estaba Julian Assange, donde fue el juicio, que los Estado Unidos se lo pedían a los ingleses, y bueno, el 4 enero fue el juicio, y los ingleses le negaron la extradición, a pesare que los ingleses están complicadísimos con la “wikiledia” (wikileaks) (…).

También me impactó la relación que tienen con la reina, la reina es una persona muy leal, ella tiene detallado todos sus gastos. La gente la ama, no vas a insultar a la reina (…) La monarquía es bastante respetada, a pesar que no tiene un poder fáctico (…).

La familia reunida

¿Cómo es la gente allá?

La gente es muy amable, el inglés es muy amable, un caballero inglés. Son muy sociables. Por ahí tienen algunos problemas con los negros (…). Es un país totalmente cosmopolita. En un bagón de un tren, mirando por ejemplo con atención, podés ver hindúes, que hay muchísimos, podés ver musulmanes, he visto peruanos, he visto bolivianos, paquistaníes, qué sé yo, de todas las nacionalidades del mundo; chinos, coreanos, judíos, de todos, es impresionante la cantidad de nacionalidades que podés encontrar en pocos metros prácticamente.

La sociedad multicultural que tienen, Cosmopolitan, se debe también a esos actos de piratería, porque invadieron tantos países, se calcula que han invadido 180 países, casi todos los países que tiene salida al mar; en algún momento de su historia fueron invadidos por los ingleses. Y claro, invadieron los países, los hicieron colonias, entonces después tuvieron que darles asilo político o residencia a todas esas colonias. Por eso es que te encontrás en la calle con tantos indúes, sudafricanos; por eso es justamente que vienen todos acá después de vuelta.

¿Cómo notaste el ambiente social en relación a la pandemia?

Se cuidan, se cuidan mucho. Como son liberales ellos han cerrado las actividades que juntan muchas personas, pero en general son bastante liberales, salen lo que tienen que salir, pero se cuidad, se cuidan mucho. Y bueno, yo prácticamente no conocí nadie con coronavirus, pero me parece que el tema de las cifras es porque dicen la verdad, sí, dicen la verdad siempre, siempre, no ocultan nada, es como que la mentira no tiene lugar. Entonces eso también ha llevado a que las cifras los pongan en primer lugar.

¿Se quedan allá o vuelven?

Nosotros ya volvemos (…) Un par de salidas más y ya nos preparamos para volver con mi esposa, los dos solos volvemos, los chicos se quedan acá y bueno, empezarán a ir en el transcurso del año (…). Vamos a ver cómo nos va con la entrada allá porque nos han dicho que está muy restringida y vamos a ver cómo llegamos de Buenos Aires a Mendoza, eso también, es todo un tema eso. Pero sí, en uno diez días estamos por allá.

¿Qué quisieras destacar de encontrarte con tus hijos del otro lado del charco después de un largo tiempo?

Bueno, sí, una gran emoción, ya era una necesidad prácticamente, así que la hemos pasado muy bien, dentro de todo lo que ha sido la pandemia, los cierres, la hemos pasado muy bien. Sentimos mucha emoción. No somos de los más mimosos, no cierto, pero sí un buen abrazo unos saludos nos dimos y la hemos pasado muy bien.

(NOTA: FACUNDO ROMO)