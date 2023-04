Derrumbe en una casa de Floresta, en Buenos Aires: murieron una nena de 12 años y un hombre de 35

Decenas de ambulancias acudieron al lugar. Personal policial, bomberos y Defensa Civil trabajaron para rescatar a las personas que quedaron en el interior de la vivienda. Pasadas las 8 de la mañana se reanudaron las tareas de búsqueda en el lugar, donde según algunos vecinos habría más desaparecidos bajo los escombros.

Una vivienda del barrio porteño de Floresta se derrumbó este martes por la noche. Decenas de ambulancias, policías, bomberos y personal de Defensa Civil acudieron al lugar, donde se confirmaron dos víctimas fatales: una niña de 12 años y un hombre de 35. Hubo varias personas atrapadas bajo los escombros en el interior de la vivienda. Rescataron a dos menores de edad que fueron trasladados a hospitales y están fuera de peligro.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, Defensa Civil y el SAME se desplazaron hasta la vivienda ubicada en avenida Rivadavia 8758 para llevar adelante el rescate de personas que habían quedado atrapadas tras el derrumbe de una casa tipo PH, donde se precipitaron dos pisos.

En total, el SAME atendió y trasladó a 21 personas, entre las que se encontraban los dos muertos confirmados.

Si bien aún no fue confirmado de forma oficial, se especula que otras tres personas podrían continuar atrapadas bajo los escombros. Sobre esta posibilidad habló hoy a la mañana el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, quien confirmó que aún “se está trabajando” en el lugar del hecho. “La pasada de perros y los equipos no han detectado personas debajo de los escombros. Pero hay que sacarlos, son 3 metros de escombros. Se trabaja para apuntalar la zona. Puede haber más derrumbes”, reconoció en diálogo con LN+.

Mientras que algunos vecinos que dialogaron con distintos medios de prensa aseguraron que se trata de una vivienda “tomada”, otros sostuvieron que en la misma viven 135 personas, alrededor de unas 35 familias. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas por las autoridades. “Se dijo que había varias familias sin identificar, pero 10 están indentificadas de las 25″, informó el Dr. Crescenti.

Al llegar al lugar del siniestro, el personal de Bomberos de la Ciudad dispuso el corte de los suministros de gas y luz en la zona del desplome, para luego proceder a la extracción de las personas atrapadas de los techos linderos.

Entrada la madrugada, miembros de la Guardia de Auxilio de la Ciudad evaluaron la estructura desplomada e informaron que se encuentra inestable y con peligro de derrumbe.

Si bien se realizó una pasada con los perros pertenecientes a la División K9 de la Policía de la Ciudad, el cual arrojó resultado negativo, a lo largo de la mañana de hoy se continuará con las tareas de búsqueda ante la posibilidad de que haya más desaparecidos.

En un breve diálogo que mantuvo con Todo Noticias (TN), debido a la urgencia del momento, el Dr. Crescenti había señalado que desconocía la cantidad de heridos “pero había mucha cantidad de gente en la parte de adentro del lugar, que está muy inestable y es muy peligroso”. Luego se informó que había entre 12 y 15 personas atrapadas.

“Tratamos de entrar pero está muy peligroso”, remarcó. Según precisó el titular del SAME, la vivienda que se derrumbó “es una casa con un entrepiso y una construcción posterior”. “Han caído dos pisos y estamos tratando de evacuar y sacar los heridos”, agregó

“Lamentablemente hay un fallecido, estamos trabajando con más de 35 ambulancias del sistema. Porque hay gente atrapada en los escombros, están trabajando bomberos y policías de la Ciudad”, informó esta madrugada el Dr. Crescenti. Más tarde se confirmaría la segunda víctima fatal.

Una de las víctimas fatales es un hombre de 35 años, cuyos restos fueron hallados bajo los escombros.

En medio del operativo de rescate, se confirmó la segunda víctima fatal. “Lamentablemente bomberos han rescatado en el lugar, debajo de los escombros, a una menor de 12 años de sexo femenino que lamentablemente perdió la vida en este siniestro”, informó el titular del SAME.

También fueron rescatados otros 10 heridos que fueron derivados a los hospitales Piñero y Álvarez, entre los que se encuentran dos menores de edad (uno de ellos un bebé) que están fuera de peligro. “El bebé está bien, lo sacamos por la terraza y no sufrió ninguna herida”, confirmó esta mañana el doctor Crescenti.

“Se logró evacuar a un masculino mayor de edad, un femenino mayor de edad y un femenino menor los cuales estaban en una vivienda lindera en el contrafrente sin poder salir ya que estaba obstruido, los mismos no estaban atrapados”, indicaron desde el SAME durante la madrugada de hoy.

