Desde el 2011, cada 23 de junio se conmemora el Día Internacional de las Viudas: a qué se debe

La fecha fue establecida por Naciones Unidas. Hay más de 258 millones de viudas en todo el mundo.

Las Naciones Unidas conmemoran el 23 de junio como el Día Internacional de las Viudas desde 2011 con el fin de dar voz a las experiencias de las viudas y para reactivar cuanto antes el apoyo especial que necesitan.

Ahora más que nunca, este Día es una oportunidad para pasar a la acción y conseguir así lograr sus plenos derechos y el reconocimiento para las viudas.

Esto incluye proporcionarles información sobre el acceso a una parte justa de su herencia, tierras y recursos productivos; pensiones y protección social que no se basen únicamente en el estado civil; trabajo decente e igualdad de remuneración; y oportunidades de educación y formación. Capacitar a las viudas para que se mantengan a sí mismas y a sus familias también significa abordar los estigmas sociales que crean la exclusión y las prácticas discriminatorias o perjudiciales.

Asimismo, los gobiernos deben tomar medidas para mantener sus compromisos para garantizar los derechos de las viudas tal como los consagra el derecho internacional, lo que incluye la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso cuando existen leyes que protegen los derechos de las viudas, la debilidad de los sistemas judiciales de gran cantidad de estados compromete la forma en la que se defienden los sus derechos en la práctica. La falta de concienciación y la discriminación por parte de los funcionarios judiciales puede provocar que las viudas eviten acudir al sistema judicial para reclamar la restitución de sus derechos.

En definitiva, deben emprenderse programas y políticas para terminar con la violencia contra las viudas y sus hijos, mitigar su pobreza, ofrecerles educación y otras formas de ayuda.

En situaciones posteriores a un conflicto, se debe convocar a las viudas para que participen plenamente de los procesos de reconciliación y consolidación de la paz con el fin de garantizar que contribuyan a la paz y seguridad sostenibles.

Mujeres invisibles, problemas invisibles

Para muchas mujeres, la devastadora pérdida de su pareja se ve magnificada por una lucha a largo plazo por sus derechos básicos y su dignidad. A pesar de que hay más de 258 millones de viudas en todo el mundo, históricamente estas mujeres han pasado desapercibidas, sin apoyo ni medidas en nuestras sociedades.

A día de hoy, mientras los conflictos armados, la migración y la pandemia COVID-19 dejan a decenas de miles de mujeres viudas o con sus parejas desaparecidas, las experiencias y necesidades únicas de estas mujeres deben pasar a un primer plano a través de sus propias voces.

Experiencias pasadas basadas en guerras o pandemias muestra que a las viudas a menudo se les niegan los derechos de herencia, se les arrebata sus propiedades después de la muerte de su pareja y pueden ser objeto de estigma y discriminación como “portadoras” de enfermedades. A nivel global, las mujeres tienen menos posibilidades de acceso a pensiones de vejez que los hombres, por lo que la muerte de un cónyuge puede conducir a la indigencia de las mujeres mayores. En el contexto actual, las viudas pueden no tener acceso a cuentas bancarias y pensiones, ya sea para pagar la atención médica si enferman o para mantenerse a sí mismas y a sus hijos. Con familias de madres solteras y mujeres mayores solteras, que ya de por sí son particularmente vulnerables a la pobreza, esta es un área que necesita atención urgente.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

1868. El inventor y político estadounidense Christopher Sholes

recibe la patente de la primera máquina de escribir comercial. También inventó el teclado QWERTY que se usa en la actualidad.

1935. El cantautor de tangos Carlos Gardel, apodado “El zorzal criollo” canta por última vez en una audición especial en la Radio La Voz de Medellín, la ciudad colombiana donde moriría el 24 de junio de 1935 en el choque de su avión con otra aeronave cuando iba a despegar del aeropuerto Olaya Herrera.

1961. Entra en vigencia el Tratado Antártico, suscrito por doce países, entre ellos Argentina, con el fin de preservar a la Antártida como continente para la paz y la ciencia.

1968. Mueren aplastados 71 hinchas boquenses y otros 113 son heridos en la “Tragedia de la puerta 12” del estadio Monumental, a la salida del partido que River Plate y Boca Juniors igualaron 0-0. Es la mayor catástrofe de la historia del fútbol argentino. Nunca se aclaró por qué la puerta 12 estaba cerrada al terminar el partido, con lo que la presión de la multitud que salía del estadio provocó la tragedia.

1972. Nace en la ciudad francesa de Marsella el exfutbolista y director técnico Zinedine Zidane, considerado el mejor jugador europeo de los últimos 50 años. Con la selección de Francia fue campeón de Europa y del Mundial de 1998. Como DT del Real Madrid ganó varios títulos de liga española y la Champions League.

1976. Nace en la ciudad bonaerense de Pergamino la ex tenista Paola Suárez, una de las mejores jugadoras de dobles en la historia de ese deporte. Suárez ganó 44 torneos de la Asociación de Mujeres Tenistas.

1992. El cantautor británico Elton John lanza en Estados Unidos el álbum The One, el número 23 de su exitosa carrera. El disco contiene once canciones en las que tocan los célebres guitarristas David Gilmour y Eric Clapton.

1993. Se inaugura en la ciudad suiza de Lausana el Museo Olímpico, donde se exponen piezas relacionadas con la historia de los deportes y el movimiento olímpicos.

2012. River Plate vuelve a la Primera División al consagrarse campeón de la B Nacional con una victoria por 2 a 0 ante Almirante Brown, con goles de David Trezeguet en partido disputado en el estadio Monumental.

2016. El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América Latina, acuerdan en La Habana un cese de hostilidades para poner fin a un conflicto que llevaba 52 años.

2022. En todo el mundo se celebra el Día Olímpico, proclamado y celebrado por primera vez en 1948 por el Comité Olímpico Internacional en conmemoración de la fecha de su creación en 1894.