Día de la Madre: según la UCIM, San Carlos fue el único departamento donde crecieron las ventas

by | Oct 23, 2020

El dato negativo es que en los locales gastronómicos, no se respetó el distanciamiento social.

El pasado domingo se celebró en la Argentina el Día de la Madre, sin embargo, debido a la situación de pandemia, en Mendoza como así también en muchos otros puntos del país no se permiten las reuniones familiares en los domicilios, por lo que muchos optaron por comprarle un regalito a mamá o llevarla a comer a algún restaurante, mientras que otros, por la falta de recursos, se tuvieron que quedar en casa.

Tras ese fin de semana de festividad, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) hizo un relevamiento entre sus cámaras y empresas asociadas y otras organizaciones con respecto a cómo funcionó el comercio. En general, la institución concluyó que en la provincia hubo caída de las ventas, menor circulación de compradores y compras con tarjeta. Pero, el dato a destacar, es que el departamento de San Carlos fue el único donde crecieron las ventas.

El informe

Caída de las ventas, menor circulación de compradores y compras con tarjeta

La información obtenida arroja las siguientes cifras:

Centros comerciales Palmares Open mall

Indumentaria, calzado y artículos para la madre: Disminución del 50 % en cantidades, en relación al año pasado. Se han visto muy perjudicados por las restricciones de entrada de clientes por superficie del complejo, a la vez por las restricciones del DNI que ha impactado considerablemente en la circulación de gente y en volumen de ventas. La mayor parte de las ventas ha sido con tarjeta de crédito, traccionada por las promociones bancarias.

Mendoza Plaza Shopping

El centro comercial informó que las ventas han caído entre un 16% y un 18% menos en relación al 2019. La cantidad de gente que concurrió al Shopping puede significar un 25% menos también en relación al año pasado.

La Barraca Mall

El Centro Comercial de Dorrego también manifestó que las ventas para el Día de las madres sufrió una caída superior al 25% y 30 %.

Espacios a cielo abierto

En el centro de Mendoza y en relación a indumentaria para mujer, algunos propietarios de locales han coincidido que la restricción de la circulación de personas tiene directa relación con el volumen de ventas concretadas. La disminución en relación al año pasado oscila entre un 30 y 50%. En todos los casos se ha comprobado la disminución del uso de efectivo y un mayor volumen de operaciones con débito y crédito. Los tickets promedios fueron de menor valor que los del año pasado, oscilando entre los $1000 y los $2000.

En cuanto a lencería, los comerciantes expresaron que las ventas sufrieron una caída del 20 % al 30 % en cantidades, respecto del año pasado. Manifestaron no verse afectados por las restricciones por DNI pero si por la escasez de dinero disponible. Cerca del 100 % de las ventas se realizó con tarjeta de crédito, al ofrecer 3 cuotas sin interés como medida de incentivación de las ventas. Aunque algún local manifestó que la venta subió un 28% respecto al 2019. El valor del ticket promedio bajó 7% respecto al 2019. La compra promedio alcanzó los $3.000.

El rubro calzado manifestó un promedio de entre el 30 y el 70 % de caída en las ventas. Los tickets promedio rondaron los $ 2000 y $ 2500, gasto que contempló en algunos casos, promociones especiales. La mayor afluencia de ventas llegó los días viernes y sábado, siguiendo la costumbre de comprar a último momento. La mayor caída se registró en el calzado de marcas y en ese caso la totalidad de las ventas se concretó con tarjetas de crédito.

Modalidad Persa

Registraron una disminución del 70 % en relación al año pasado. Cabe destacar que los titulares de estos locales llegan a esta fecha con un cúmulo de deudas, debido a que estuvieron mucho tiempo cerrados .Los clientes pagaron el 50 % con débito y crédito y el 50 % efectivo. Se nota un impacto en el volumen de ventas debido a las restricciones por DNI, a la vez que durante la vigencia del IFE, en la época que este subsidio se otorga, las ventas se incrementan temporalmente y retrocede notoriamente el resto del mes. Los comerciantes de esta zona evidencian un permanente peligro de cierre de negocios debido a que no se logra cubrir costos fijos, no obstante de ser ellos mismos quienes los atienden por no poder contratar personal.

En los departamentos

Comerciantes del centro de Guaymallén manifestaron una caída en las ventas de entre un 30 a un 40%.

En San Carlos, las ventas aumentaron un poco, en relación a lo que sucedía en semanas anteriores. Los locales de venta de ropa y calzado contaron con gran concurrencia. Locales de alimentos de primera necesidad se mantuvieron con el mismo nivel de personas que vienen teniendo durante la pandemia. Cuesta conseguir primeras marcas.

En el departamento de Las Heras se habla de una caída promedio general del 50 %, destacándose los rubros florerías, viveros y panaderías donde el impacto no ha sido tan marcado. La caída ha sido a causa principalmente de la disminución en la circulación de la gente y del poder adquisitivo de los consumidores. Las pocas ventas efectivas han utilizado la tarjeta de crédito y débito como medio de pagos y en general durante este año las familias se han inclinado más a compartir momentos ya sea en sus casas o en lugares habilitados, que a la compra de regalos tradicionales, situación que se venía esperando de acuerdo a la tendencia en el comportamiento en el último tiempo.

En Santa Rosa, la cámara que aglutina a los comerciantes realizó en Las Catitas una encuestas a varios comercios de regalaría y a dos supermercados. El resultado es totalmente negativo, con caída promedio estimada entre 30% y 50% en relación al año pasado.

Desde San Rafael, la Cámara de Comercio informó que ha existido una variación importante por el Día de la Madre 2019, contemplando ajuste por inflación:

Bazar -20% (con ajuste por inflación)

Indumentaria femenina deportiva -30%

Indumentaria femenina -5%.

La mayoría de las ventas fueron con tarjetas de crédito y fundamentalmente con una tarjeta que realizó un gran número de promociones.

Del mismo modo, las tendencias en General Alvear marcaban que hubo muy poco movimiento en locales comerciales, con un ticket promedio más alto que el año pasado producto de la inflación, marcando un incremento nominal pero no real en el volumen de ventas, con un marcada tendencia en los rubros indumentaria, por sobre electrodomésticos y muebles, percibiendo una notable dinámica en los servicios entre los que se destacan los desayunos artesanales a domicilio entre otros.

Desde Lavalle, el fin de semana comentaron que el nivel de ventas fue marcadamente menor que el del año pasado cercano al 30 %, manifestando un acrecentamiento preocupante de la competencia desleal, traccionado por las ventas informales en las redes sociales que no tributan por como corresponde por su modalidad de ventas.

En Rivadavia, el comercio acusó una disminución promedio del 30 % en cantidades a nivel general, con una notable sustitución del regalo tangible, a favor de una reserva o un servicio: confiterías, restaurantes, etc., que ha sido motivado por las medidas de aislamiento, con preferencia a disfrutar este tipo de servicios fuera de casa, sumado a la disminución en el nivel de ingresos disponibles de los compradores. Esto último en parte, ocasionado porque la gente no está ahorrando en pesos, sino que invierte en cuánto cuenta con dinero, principalmente en arreglos de su vivienda y similares.

Maipú, en general indica un bajo nivel de ventas, en promedio cercano al 40 % en relación al año pasado, destacándose los rubros bicicletas y viveros, este último con dificultades en la oferta de variedad, principalmente por problemas de recepción de mercadería desde otras provincias. En general, se nota una importante disminución de ventas producto de las restricciones de movilidad por DNI.

Gastronomía

Palmares informó que en el rubro Gastronomía se produjo una disminución cercana al 20 %, teniendo en cuenta la restricciones de capacidad impuesta por la pandemia.

En el centro de Mendoza en líneas generales se observó que los locales gastronómicos han trabajado cerca de su capacidad máxima permitida por las restricciones de la pandemia, por lo que se puede decir que en promedio la disminución de actividad ha oscilado, comparado con situaciones normales, en el orden del 40 % al 50 %.

San Carlos: Los restaurantes con mucha gente el viernes, sábado y domingo, sin respetar el distanciamiento social.

Otros Rubros

En lo que respecta al rubro ópticas, año tras año, la caída en las ventas de anteojos de sol de marcas reconocidas, ha sido notoria. Los precios de los mismos promedian los $ 7.000. Los genéricos (sin marcas) son más económicos, pero el público aprecia las marcas. Los compradores se inclinan por regalos menos costosos.

Las casas de bijouterie son las más visitadas, ya que hay también una inclinación a regalar artículos al alcance de todos los bolsillos.

Las casas de artículos del hogar, tienen pocos productos para ofrecer, hay una especie de desabastecimiento, puede ayudar el Ahora 12 y Ahora 18 pero en este año en particular no han sido los principales protagonistas.

En cuanto a viveros, las ventas fueron en un porcentaje del 15 al 20% menor que al año anterior. Teniendo en cuenta que el regalo de flores y plantas es una tradición en el Día de las madres, se esperaba un aumento considerable que no fue tal. La restricción en las reuniones familiares, la no disponibilidad de dinero y la incertidumbre económica fueron las causales de la disminución en las ventas y esto ha ocurrido a nivel nacional.

Breves conclusiones finales

Por lo general, la gente espera hasta último momento para comprar.

Se ha observado una caída general en la provincia de Mendoza que promedia 35 % al 40 %, con gran protagonismo como medio de pago las tarjetas de crédito y débito.

La gastronomía trabajó muy bien, pero restringidos por las medidas impuestas por los protocolos sanitarios producto de la pandemia.

La restricción en la movilidad de las personas tuvo también su impacto en el volumen de venta comerciado.