Día del Estudiante en Valle de Uco: “Tuvimos un muy buen comportamiento de los jóvenes”

Así lo informó el comisario Jorge Rodríguez a El Cuco Digital.

Durante la jornada de ayer, personal policial trabajó en diferentes puntos del Valle de Uco y especialmente en los espacios verdes, donde concurrieron de manera masiva varios jóvenes para celebrar el Día del Estudiante.

El Lago en San Carlos, el Camping Municipal en Tupungato, el Parque Lombardía, el Parque Las Vías, fueron los puntos más concurridos y elegidos mayormente por los adolescentes para disfrutar de la jornada.

“Tuvimos una jornada muy tranquila, los puntos donde concurrió la mayoría de los estudiantes fueron Parque Lombardía, Camping Municipal y no hubo que lamentar ningún tipo de problemas”, comentó el comisario Jorge Rodríguez en diálogo con El Cuco Digital.

“Tuvimos mucho personal afectado, prácticamente todos recargados y además el apoyo de los cadetes, pero por suerte todo se desarrolló con mucha tranquilidad, nosotros hicimos una muy buena cobertura y los jóvenes mostraron un excelente comportamiento”, detalló.

“No tuvimos ningún tipo de intervención en el Valle de Uco, no hubo decomiso de bebidas alcohólicas, no se registraron problemas en la vía pública, no tuvimos conductores alcoholizados, hubo un muy buen comportamiento y eso hay que destacarlo”, concluyó Jorge Rodríguez.

Operativos a nivel provincial

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, informaron que hubo un estricto control en puntos de accesos a Potrerillos, El Carrizal y en el Sur provincial.

Los operativos contaban con identificación biométrica, sistema de videovigilancia, lectura electrónica de patente, individualización de personas y apoyo de los helicópteros de la policía de la provincia.

Como resultados de estas maniobras, se secuestraron cerca de 300 litros de bebidas alcohólicas, se desarticuló una fiesta en General Alvear, ya que no contaba con habilitación y se controlaron a más de 3500 personas y cerca de 1000 vehículos.