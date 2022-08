Día del Niño solidario: estética de San Carlos canjea peinados y limpiezas de cutis por juguetes

Lo recaudado será donado a merenderos de la zona.

Por segundo año consecutivo, Estética y Make Up, Celeste Paredes , llevará a cabo una colecta para el Día del Niño. El fin de esta iniciativa es recaudar juguetes o golosinas que luego serán donadas a merenderos ubicados en el Valle de Uco.

Celeste en comunicación con El Cuco Digital contó que quienes “deseen sumarse solo deberán traer un juguete, golosinas, papitas, chizitos, o packs de gaseosas, lo que cada uno pueda donar y que sirva para los festejos del Día del Niño”.

Seguidamente, la joven destacó que los días: 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de agosto de 16 a 20 horas se estarán realizando servicios de peinado o limpieza de cutis en calle Eleodoro Quiroga 264 en La Consulta, para quienes lleven algo a cambio. “Quiero aclarar que son peinados básicos como rulos, planchita o trenzas”, agregó.

Por último dijo que quienes realizarán el servicio serán las alumnas de maquillaje que están capacitadas para eso, y los peinados, las alumnas del curso de peinados a cargo de la profesora Agostina Toro.

“Pedimos a toda la comunidad que se puedan acercar ya que hay muchísimos merenderos que necesitan de la ayuda, así que esperemos que traigan lo que esté al alcance de cada uno. No hemos dicho ningún merendero en específico, por que no sabemos qué cantidad vamos a recaudar, si es mucha mercadería o juguetes como esperamos, vamos a repartir un poco en cada lado, y si no iremos a elegir por sorteo. Los esperamos a todos, tanto mujeres como hombres”, cerró