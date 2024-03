Diego Montón sobre la apertura de importaciones: “impactará en el valor agregado que generan las PYMES”

El referente de las Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza y miembro de la Mesa Agroalimentaria Nacional, habló con El Cuco Digital, y se refirió en duros términos a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación a la apertura de importaciones. Montón sostiene que esto no solo favorecerá a los monopolios concentrados en la Argentina, sino que además provocará la destrucción de todo el entramado PYME, las cooperativas y los pequeños y medianos productores.

Diego Montón mencionó que el gobierno de Milei ha tenido que reconocer que en la Argentina hay monopolios y que su accionar es negativo para la vida de los argentinos, obligando al ministro de Economía a tener que sentarse con los dueños de los supermercados y a tener que tomar estas medidas para buscar bajar los precios de los productos de la canasta básica. En el mismo sentido indicó que lo que se piensa como un mundo liberal no existe, ya que el mercado de los alimentos a nivel mundial está hiper subsidiado y controlado por el Estado, sobre todo en lugares como Europa y Estados Unidos; así que la medida de apertura de importaciones pondrá a competir en serias desventajas a las empresas argentinas, sobre todo las PYMES, frente a productos que llegarán de esos puntos geográficos.

La medida adoptada por el Gobierno Nacional, para el referente de la Mesa Agroalimentaria Nacional, tendrá serias dificultades para ser efectiva. En primer lugar indica que la posición monopólica de ciertas empresas no se verá afectada, ya que el componente transnacional de las mismas les permitirá seguir obteniendo ganancias; en segundo lugar, las cadenas de supermercados, sobre todo los que tienen una posición dominante en el mercado venderán productos importados y los precios no bajarán ya que la misma concentración les permite eso; en tercer lugar, los grandes afectados serán las industrias PYMES y los pequeños y medianos productores de materias primas, que no podrán hacer frente, por la falta de capacidad para competir con los productos que lleguen de afuera.

Montón remarcó que desde la posición de su sector, se viene marcando desde hace tiempo, que la forma de bajar el costo de los productos de la canasta básica es dotando de mayores beneficios a las industrias PYMES, las cooperativas y los pequeños y medianos productores, controlando fuertemente a los monopolios, grandes beneficiarios de los distintos gobiernos, primordialmente en esta última etapa.

Finalmente indicó que si llegasen a bajar algunos precios producto de las importaciones, será producto de la competencia desleal conocida como damping, que consiste en vender productos por debajo del costo de producción, subsidiando desde las casas centrales la diferencia, provocando la destrucción de la producción local y una vez destruida, volviendo a subir el precio del producto dominando el mercado de forma monopólica.