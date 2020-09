Dio a luz la primera mujer embarazada con coronavirus del Valle de Uco

Así lo confirmó Luis López, vicedirector del Hospital Scaravelli. La mamá y el bebé están en buen estado de salud.

Este viernes pasadas las 10:30 horas, ingresó a sala de parto la primera paciente contagiada con Covid-19 del Valle de Uco. Se trata de una joven oriunda de San Carlos, quien tuvo a su primer hijo en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli.

Luis López, vicedirector del nosocomio en comunicación con El Cuco Digital aseguró que se trata de la primera paciente en la región en dar a luz con coronavirus.

Respecto a si el recién nacido también está infectado, López dijo que en el primer momento no se sabe y que a eso lo determinarán los estudios. “Algunos no lo contraen; hay que tener cuidado con la lactancia, pero a veces se terminan contagiando. Lo bueno es que esta chica estaba finalizando el cursado de su enfermedad, así que por ahí tenemos más oportunidades que no se contagie. Pero son muchos cuidados que hay que tener con el contacto con la madre y el aislamiento”.

Por su parte Luciana Sangalli, jefa de Maternidad del Scaravelli, comentó que el bebé nació bien, pesó 3 kilos y que tanto él como su mamá se encuentran en buen estado de salud.