Distinguieron a Carmen Gauna, la primera mujer en comandar un cuartel de bomberos voluntarios en Mendoza

Es la jefa del cuartel de San Carlos. También será reconocida en la Legislatura.

Carmen Gauna es la primera mujer en comandar un cuartel de bomberos voluntarios en Mendoza y la tercera en el país. En su día fue reconocida por el Concejo Deliberante de San Carlos.

La distinción se realizó este jueves, en el Día Nacional del Bombero Voluntario , en el recinto ubicado en la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos tras un proyecto presentado por el concejal Severiano Vera.

Carmen Gauna junto a los ediles y sus compañeros del cuartel

Carmen Gauna es la jefa de Bomberos Voluntarios de San Carlos desde hace 7 años. Su pasión inició desde pequeña y varios años más tarde por fin pudo concretar su sueño. Apenas supo que buscaban aspirantes para el cuartel que iba a inaugurarse en su departamento, se inscribió. Pese a que quería trabajar en el cuerpo activo, empezó como secretaria. Tiempo después se sumó al cuerpo de bomberos y asumió en como jefa en 2015, 4 años después de la fundación de la organización, convirtiéndose además en la primera mujer en ocupar este tipo de cargo en la provincia.

“Me siento orgullosa de representar esta gran vocación de servir. Lo importante es esa vocación que uno tiene, que se capacita, que cada vez aprende algo nuevo que nunca está de más (…) Estoy muy dispuesta porque tengo la vocación y eso no se cambia por nada. Hago esto porque me gusta, porque lo hago de corazón porque no me importa ayudar a quien sea, doy todo por alguien sea si lo conozco o no”, expresó Carmen Gauna en diálogo con El Cuco Digital .

“Personalmente vengo trabajando en esto hace 11 años pero agradezco también a todos los chicos del cuartel que sin ellos no se podría hacer. Chicos que son jóvenes, que estudian, que tienen sus trabajo, y tienen su tiempo para dedicarse a los bomberos, que se sacrifican”, destacó la bombera.

“Muchos sentimientos, muchas cosas lindas se vivieron hoy. Estoy muy agradecida”, agregó.

Carmen Gauna además será reconocida en los próximos días en la Legislatura de Mendoza.