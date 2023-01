Docente viaja kilómetros para ayudar a la familia de un alumno que fue atropellado en San Carlos

Se trata de Cony Cortez, una docente de San Rafael que a pesar de estar en vacaciones viaja a Tres Esquinas a colaborar con la familia de un alumno que sufrió un accidente y pelea por su vida.

El pasado 10 de enero, Josue Mamaní, fue atropellado en el departamento de San Carlos . El pequeño de cinco años, fue embestido por un motociclista, cuando salió de repente, desde un callejón interno de finca hacia el Carril Casas Viejas. Desde ese momento, lucha por su vida en el Hospital Notti.

Su señorita, “Cony” Cortez de San Rafael, viaja para ayudar a su familia en lo que necesiten. Ya sea colaborando con las campañas solidarias o la elaboración de productos para vender y recaudar dinero que ayuden a sostener los gastos.

Romi Araya, una docente y usuaria de Facebook, contó en las redes sociales lo que esta maestra del corazón está haciendo que es sin duda un gesto digno de destacar.

“Hace algunos días atrás, un niño tuvo un accidente, un niño que hoy lucha por su vida. El pueblo de San Carlos está colaborando, poniendo un granito de arena para ayudar a sus padres y familiares en este difícil momento que están atravesando, todos rogamos por la pronta recuperación de Josué”, comenzó su escrito.

Luego, siguió: “Yo quiero reconocer a mi colega, la profesora Cony Cortez, quien viaja desde San Rafael a Tres Esquinas todos los días en época de clases, Josué es su alumno, o era (en el ciclo lectivo 2022, no tengo dicha información) Cony sigue viajando a tres esquinas, en época de vacaciones porque está muy angustiada por lo que le sucedió a su alumno y no le importa el día, la época y las condiciones, ella está presente colaborando, difundiendo, ayudando desde y con lo que puede. Díganme por favor si no es digna de un reconocimiento. Esto es amar la profesión”

“Gracias Cony por tu noble gesto, sos una mujer que vale oro”, cerró el posteo que ya acumula cientos de reacciones y de comentarios que alientan este accionar.