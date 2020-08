Doctor Luis Drago: “La nueva Clínica de la Visión es una forma de devolverle al Valle de Uco todo lo que hizo por mí”

El doctor Drago lidera el primer y único Centro de Alta Complejidad del Valle de Uco destinado exclusivamente a la visión. Con nuevas instalaciones, y tecnología de punta, el Centro ofrece diagnóstico, tratamientos y cirugías de última generación. Con este Centro de la Visión en Valle de Uco, ningún paciente necesitará trasladarse a la ciudad de Mendoza, en búsqueda de medicina ocular de avanzada.

Los primeros días de abril, comenzó a funcionar en Tunuyán la “Clínica de la Visión”, del doctor Luis Drago, el primer y único Centro de Alta Complejidad del Valle de Uco destinado exclusivamente a tratar la visión.

El doctor Drago, una eminencia en Oftalmología, con más de 30 años de trayectoria, comenzó a ejercer esta especialidad médica en el año ’89 en Tupungato; luego, en el ’90, siguió desempeñándose en el Instituto Médico de Tunuyán, durante dos años aproximadamente, mientras que a fines del ’91, y en ese mismo departamento, instaló su propio consultorio, frente a la Municipalidad. Este lugar se convirtió luego en una pequeña clínica donde se incorporó la parte quirúrgica.

Finalmente, el 2020 fue el año donde el “tunuyanino por adopción” cumplió uno de sus mayores objetivos: abrir una Clínica donde a los valletanos se le pueda diagnosticar y tratar las enfermedades de los ojos, sin necesidad de tener que trasladarse hasta la Ciudad de Mendoza.

Clínica de la Visión: recepción y sala de espera

En entrevista con El Cuco Digital, el doctor Luis Drago nos cuenta todos los detalles sobre la Clínica de la Visión, este centro de medicina avanzada que, para el profesional significa sobre todo “la forma de agradecerle a la comunidad local todo lo que me ha brindado”.

– Luis, cuéntenos ¿cómo nació este proyecto?

Yo desde que me llegué al Valle de Uco, siempre tuve una idea de instalar una clínica; fue una trayectoria de 30 años, en donde poco a poco se fue invirtiendo y poniendo equipamiento; fue, sobre todo, tratar de que el Valle de Uco tuviera lo mismo que tienen en Mendoza. Así, y poco a poco, con otro grupo de médicos, empezamos a comprar todo el equipamiento de alta complejidad que hace falta para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los ojos.

Con orgullo puedo decir que es la primera clínica monovalente del Valle de Uco, es decir, solamente está destinada a lo que es el tratamiento de la visión, donde se atienden las consultas, se estudia a los pacientes con el equipamiento que haga falta, se trata a los pacientes, ya sea con láser o con un tratamiento que sea adecuado, y también se operan las distintas patologías de los ojos.

– ¿La Clínica cuenta con todas las subespecialidades de la Oftalmología?

Están todas las subespecialidades en estos momentos acá. Hoy, sacando los trasplantes de córnea, el resto se hace todo.

Clínica de la Visión: estudios y cirugías

Hay sub-especialistas encargados de vías, lagrimales y párpados; hay sub-especialistas de glaucoma; hay dos colegas que hacen la parte de oftalmopediatría; se hace todo lo que son las cirugías de cataratas con lentes premium, es decir, lentes multifocales, lentes que corrigen el astigmatismo, lentes que podrían corregir la miopía; también todo lo que es la patología vitrioretinal, como desprendimiento de retina, sangrados en el ojo, membranas por encima de la retina, entre otras; y también todo lo que nosotros llamamos segmento anterior, eso significa todo lo que es cirugías de miopía, hipermetropía, astigmatismo, el tratamiento médico del queratocono, también la utilización de segmentos corneales para el queratocono; la colocación de lentes intraoculares para los altos miopes; todo eso lo estamos haciendo acá.

El que elija atenderse la vista acá, tiene dónde hacerlo; tiene todo lo que tiene Mendoza acá, en este lugar. Y para el diagnóstico de todas esas enfermedades también está acá.

Clínica de la Visión: equipamiento

– Una particularidad muy importante es que la Clínica también cuenta con guardias los fines de semana…

Sí, hemos empezado en julio con lo que llamamos “guardia demanda”. Una de las secretarias tiene un teléfono de urgencias para que la gente se comunique, luego junta a los pacientes en un horario determinado los sábados y los domingos para encontrarse con el profesional.

Hemos empezado sábados y domingo desde las 11 a las 14 horas, inicialmente, y en un futuro va a haber una guardia de 24 horas.

Clínica de la Visión: amplia sala de espera

– El edificio es muy espacioso, cómodo, cuenta con varios consultorios, ¿fue construido pensando en la Clínica?

La clínica está diseñada como tal, no es una adaptación de una propiedad para clínica; antes donde estábamos era un departamento que se adaptó para ser una clínica, pero esta no.

El lugar está pensado para aquellos pacientes con alguna discapacidad motriz, para que se puedan movilizar bien dentro de la institución; tiene un baño también para personas con discapacidad; tiene la parte de cirugía con el quirófano preparado no solo para anestesia local sino también para anestesia generales; siempre estamos hablando de la parte oftalmológica, si bien nosotros tenemos muy pocos pacientes para operar con anestesia general, cuando lo requiera está preparado.

Clínica de la Visión: algunos de los consultorios

– Empezaron a trabajar acá justo en el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, ¿cómo fue? ¿Cómo se manejan actualmente?

Para el 10 o 15 de abril nosotros arrancamos acá; empezamos con las urgencias, porque independientemente del tema de la pandemia, la gente también se enferma de otras cosas.

Hoy estamos atendiendo con todos los recaudos posibles: distanciamiento social, tomamos la temperatura, le hacemos firmar una declaración jurada a la gente de que no viene con sintomatología, producimos un distanciamiento en la sala de espera con un lugar donde no se pueden sentar, tratamos de que venga solamente el paciente y aquel que está incapacitado o algún niño, que venga con un solo adulto de acompañante; nos vestimos acorde, desinfectamos de forma permanente con alcohol al 70%, limpiamos con lavandinas; hacemos todas las cosas que nos indica el Ministerio de Salud para que, dentro de que es un lugar de atención pública, podamos estar más protegidos.

Clínica de la Visión: recepción con todas las medidas preventivas correspondientes

– Para ir finalizando, ¿qué ha significado para usted poder concretar este gran y beneficioso proyecto?

La realización de la clínica es la concesión de un sueño, de un trabajo de toda la vida. Yo cuando vine para acá me presenté diciendo que quería hacer una clínica, pero 30 años atrás era, más que nada, una ambición, un deseo más que otra cosa, pero siempre tuve el objetivo… y soy de aquellos que por ahí siguen los objetivos.

Gracias a Dios se pudo lograr. Pero estoy seguro, que este logro– y por lo cual yo tengo un profundo agradecimiento al Valle de Uco- fue por la respuesta de la gente. Para mí la Clínica, independientemente de un logro personal, es la forma que tengo de decirle GRACIAS a la comunidad del Valle de Uco. ‘Acá está, ustedes son parte de esto; algún ladrillo tiene el nombre de ustedes’. Es una forma de devolverle al Valle de Uco lo que el Valle de Uco hizo por mí. Entonces acá está.

– ¿Qué espera para el futuro?

Esto es un gran salto de calidad para el Valle de Uco; no es que me quede sin objetivos, sigue habiendo objetivos en el aspecto de seguir equipando; para mí esto tiene que ser un centro de referencia en el Valle de Uco; yo tal vez “mi competencia” siempre la centré en que el paciente no se vaya a Mendoza; entonces traté de brindarle lo mejor que puedo, lo mejor que sé, para que la gente se quede acá.