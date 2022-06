Domingo de superclásico en San Carlos: garantizan seguridad dentro y fuera de la cancha para evitar incidentes

La palabra del presidente de la Liga Sancarlina de Fútbol y del comisario departamental.

Este domingo se jugará el superclásico del futbol sancarlino. El Sport Club San Carlos se enfrentará contra el Sportivo La Consulta a la 16 horas en cancha consultina. Sin embargo, algunos valletanos se preguntan cómo será la seguridad en este encuentro sobre todo teniendo en cuenta que el domingo pasado un hombre de 51 años perdió la vida tras resultar lesionado cuando intentaba calmar los ánimos entre hinchas tupungatinos.

Por tal motivo, ante las repercusiones que causó esta situación, el presidente de la Liga Sancarlina de Fútbol de San Carlos, Enrique “Quique” González y el comisaría Carlos Siri dieron detalles de cómo será la seguridad dentro y fuera de la cancha.

Primeramente, González detalló que “se acordó en la reunión del martes que la parcialidad y los jugadores del Club de San Carlos van a ingresar por el costado este. Van a llegar cambiados y se les va abrir un portón pequeño que hay para que pasen por el campo de deporte y de ahí a los camarines. Terminado el partido regresan por el mismo lugar. La gente del Sportivo La Consulta ingresará por el lado oeste”.

“Los públicos van a estar ajenos como así también los jugadores. No van a interferirse en el lugar. No se van a encontrar. Eso hemos acordado con respecto a la seguridad. Además, habrá seguridad privada, también con la buena predisposición del Club de La Consulta habrá un ayudante más en el partido, en la reserva comúnmente juegan dos pero habrán tres réferis”, agregó.

También, el presidente de la Liga detalló: “Hemos tomado otras disposiciones y esperamos que todo sea para bien. Además, la Policía como siempre es incondicional en su apoyo. Habrá móviles afuera porque la seguridad pública está cargo de ello. Cuidémosno entre todo si queremos que el futbol siga existiendo. El que tenga que festejar disfrutará. No es una batalla campal. Debe ser un momento de alegría”.

En tanto, Carlos Siri, comisarío departamental de San Carlos dijo que la seguridad externa será la misma que se le brinda a todo el departamento. “Habrá movilidades, personal de patrullaje, y si llega a ver alguna situación que no pueda manejar la seguridad privada se comunicarán al 911 y ahí acudiremos para solucionar lo externo. Si hay algo más grave en lo interno se trabajará con el particular. Obviamente que estarán las unidades de apoyo disponibles. No solo por la cancha, sino que la Municipalidad siempre nos comunica los eventos especiales y nosotros tenemos en cuenta los lugares para trabajar la prevención”.

“Yo felicité el año pasado a la gente del departamento de San Carlos en los encuentros deportivos porque tuvieron un comportamiento destacable en el tema del respeto y la colaboración de los clubes. Calculamos que no vamos a tener inconvenientes el domingo tampoco”, cerró Siri.