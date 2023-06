Doña María Coronel, la mujer que desde hace 43 años le enseña a jugar al fútbol a niños de Tunuyán

En agosto va a cumplir 81 años de edad.

María Coronel, mejor conocida como “Doña María”, desde hace 43 años se dedica a enseñar a jugar al fútbol a niños de 6 a 12 años de la escuela Los Halcones, todos los martes y jueves desde las 17 hasta las 18.30 horas. Lo hace por amor al deporte y para contener a los pequeños.

Además de jugar a la pelota y entrenar para los campeonatos barriales y municipales, la propia mujer se encarga de entregarle a cada jugador pantalones, medias y camisetas. También les prepara chocolate y el asado de fin de año.

“Hace 43 años que tengo esta escuela de fútbol, primero se llamaba Escuela Barrio Urquiza y ahora nos pasamos a llamar Los Halcones, porque tengo jugadores de varias partes de Tunuyán”, comentó la propia María Coronel a El Cuco Digital.

Además, entre risas la mujer dijo: “No me cuerdo cuantos chicos han pasado por acá; son 43 años; los que fueron jugadores míos hoy me traen a sus hijos o nietos también; me tendría que poner a contar todas las planillas de jugadores que tengo guardadas en mi casa”.

“Actualmente estoy con unos 25 alumnitos, son los que tengo anotados; no vienen siempre todos a los entrenamientos, pero cuando tenemos campeonatos si están y eso es muy lindo”, aseguró doña María.

La cancha barrial de María Coronel se encuentra ubicada sobre calle Derqui, en el corazón del barrio Urquiza.

La cancha necesita ayuda de todos

Actualmente el recinto deportivo necesita de la ayuda de toda la comunidad; los arcos están algo consumidos por el paso del tiempo, el cierre perimetral está algo deteriorado por culpa del vandalismo y han desaparecido por completo las líneas del campo de juego.