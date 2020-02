Dos reservas naturales del Valle de Uco contarán con centros de interpretación astronómica

Se trata del Manzano Histórico -donde será inaugurado el primero de los cinco que habrá en la provincia- y de la Laguna del Diamante. Los mismos contarán con telescopios y capacidad instalada para la observación de los astros.

Elaborado con el apoyo y financiación de la línea Asetur 2017 del Consejo federal de Ciencia y Tecnología (Covecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, y de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de nuestra Provincia, se inaugura el proyecto “Centros de Interpretación Astronómicos Mendoza”.

El proyecto brindará la instalación de un espacio de astronomía en los centros de interpretación, con posibilidad de realizar actividades diurnas y nocturnas gracias a la instalación de un telescopio óptico y de módulos para la aproximación a la disciplina desde la interactividad. Apunta a la educación y divulgación de la astronomía teniendo en cuenta la inclusión, la igualdad y la diversidad.

La inauguración del primer centro de interpretación se realizará el sábado 15 de febrero en el Manzano Histórico, Tunuyán. Se hará entrega del telescopio, se instalará el material correspondiente en el Museo de Ciencias Naturales de esa reserva y se realizará una actividad de observación abierta al público en la Rotonda del Cristo desde las 18.30 hasta las 21.30. Todo esto en el marco de las actividades astronómicas internacionales Un pálido punto azul, que se llevarán a cabo en todo el mundo en conmemoración al 30º aniversario de la icónica imagen “Pálido punto azul” enviada por la nave Voyager-1. Estas actividades cuentan con el apoyo de la Unión Astronómica Internacional (www.iau.org).

El secretario de ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, destacó: “La inauguración de este proyecto es de gran importancia, ya que entendemos que producirá una sinergia regional, no solo aportando al turismo temático sino también permitiendo el trabajo interdisciplinario entre Ambiente, Educación y Turismo”.

El secretario explicó que los resultados del proyecto se transferirán a la Dirección de Recursos Naturales Renovables: “Esta dirección será la responsable de gestionar las actividades vinculadas a este proyecto. Se capacitará al cuerpo de Guardaparques, integrado por más de 30 profesionales que interactúan con un promedio de 300.000 turistas por año”.

El director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, expresó: “Mendoza viene trabajando intensamente en el desarrollo de los centros de interpretación de las áreas naturales protegidas de la provincia. El hecho de establecer centros de interpretación astronómica como oferta turística diferenciada posicionará a Mendoza en la vanguardia de esta temática. La reserva natural y cultural Manzano Histórico es la primera en inaugurarse. Durante los próximos meses continuaremos con el resto de reservas alcanzadas por este proyecto: Divisadero Largo, Laguna del Diamante, La Payunia y Bosque Telteca”.

El turismo astronómico es una actividad en auge. Existen grupos de aficionados y profesionales que se movilizan permanentemente para observar el cielo en distintas latitudes, ya que cambia según la posición del observador. En el caso especial del Hemisferio Sur, los atractivos son mayores que en el cielo del Norte.

La doctora en astronomía Beatriz García, investigadora de Conicet, docente de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo y directora del proyecto, declaró: “En el año 2017 presentamos a la Secretaría de Ambiente de la provincia, en el marco de los proyectos Asetur del Covecyt, una propuesta destinada a dotar a los centros de interpretación de las áreas naturales de Mendoza de equipamiento, material astronómico y ciertos recurso para llevar a cabo actividades en el campo de la astronomía, tanto diurnas como nocturnas, algo que en general en los centros de interpretación no se realiza”.

La García detalló que el equipamiento involucra telescopios y material de soporte para trabajar con ellos, como cartas celestes, módulos interactivos e instrumentos denominados pretelescópicos, que permiten observar el Sol y determinar la altura de las estrellas: “Con ellos se puede trabajar no solo como una actividad de transmisión del conocimiento astronómico con el público sino también a modo de taller con la comunidad, con los turistas, las escuelas rurales y puesteros, de manera que puedan transformarse en centros promotores de la disciplina. En este caso no solo estamos hablando de turismo sino también de educación”, sostuvo. Y agregó, “Como esta es una actividad de la Provincia y de las Áreas Naturales, no habrá astrónomos atendiendo a los turistas o realizando las actividades sino que serán los mismos guardaparques los que las desarrollarán. Para esto, el proyecto contempla además la capacitación del Cuerpo de Guardaparques en temas astronómicos”.

Áreas Naturales alcanzadas por el proyecto

– Reserva natural y cultural Manzano Histórico, Tunuyán.

– Reserva natural Laguna del Diamante, San Carlos.

– Reserva natural Divisadero Largo.

– Reserva natural La Payunia.

– Reserva natural Bosque Telteca.

Objetivos tecnológicos del proyecto

– Desarrollar contenido y equipar con instrumental de observación astronómica los centros de interpretación identificados.

– Resolver detalles técnicos y aspectos de instalación de equipamiento que permitan al visitante tener una experiencia de observación del cielo nocturno. Desarrollo de audioguías.

– Integrar conectividad y acceso remoto a las observaciones astronómicas.

“Si bien Mendoza no tiene los cielos adecuados para la instalación de un observatorio profesional de astronomía óptica, tiene cielos muy apropiados para intentar proponer algunas de las áreas naturales como reserva astronómica. Pensamos que esa área será Payunia, debido a que tiene atractivos turísticos, es la zona con mayor registro volcánico del planeta y además cuenta con cielos muy oscuros por estar lejos de centros poblados, que es lo que requiere una reserva astronómica. En el marco de este proyecto, vamos a trabajar para posicionarla como reserva astronómica”, concluyó Beatriz García.

¿Que que es el Cofecyt?

El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología es el órgano encargado de la elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en todo el país. Está orientado a promover y resguardar las actividades destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación, y la transferencia de conocimientos.

Desde 2016, el Cofecyt inició un programa de articulación con las provincias mediante la incorporación de profesionales idóneos en el rol de Vinculadores Tecnológicos Federales (VITEF) con el objetivo de profundizar y complementar la formulación de proyectos y desarrollo de planes de negocios en las áreas de ciencia y tecnología y asesorar en buenas prácticas y conocimiento de instrumentos de transferencia y vinculación tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Fuente: Prensa Mendoza / Foto de portada: Gor Montón