Dos tunuyaninos refuerzan las filas de Porres en la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se trata del armador Santiago Sancer y del receptor punta Maciel Bueno.

El próximo martes arranca un nuevo campeonato de la Liga Nacional de Vóley Masculino y San Martín de Porres se jugará todo con dos nuevos refuerzos, los tunuyaninos Santiago Sancer y Maciel Bueno, quienes luego de finalizar la fase de grupos este domingo lograron la clasificación, que se disputa en la Ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba.

La Liga Nacional cuenta con la participación de 30 equipos, los que fueron divididos en una primera instancia en 4 zonas en las que se enfrentaron todos contra todos. Luego, los 16 mejores clasificaron a la Ronda Campeonato, mientras que del 17º al 30º disputarán la Copa Villa María. Ambas instancias se jugarán en formato playoff hasta la final.

Foto: gentileza Somos Vóley

La Liga tiene representación de la Federación cordobesa, santafesina, bonaerense, metropolitana, sanjuanina, mendocina, santacruceña, chubutense, entrerriana, formoseña, salteña, tucumana, chaqueña, correntina y sanluiseña.

San Martín de Porres, el representante mendocino dirigido por Luis Testa, deberá enfrentar ahora en octavos de final a un difícil rival como es Ferro Carril Oeste, quién finalizó en la primera ubicación de la Zona 4.

Foto: gentileza Somos Vóley

Todos los cruces

Policial de Formosa vs Sarmiento de Chaco

Tucumán de Gimnasia vs AMUVOCA

Trinitarios de Villa María vs Echagüe

Ferro vs Porres

Regatas de Corrientes vs Estudiantes LP

Monteros de Tucumán vs Libertad SJ

River vs Rowing

San Lorenzo vs Rivadavia

Los encuentros se disputarán a partir del martes y los mismos se pueden observar a través de la plataforma de streaming Wooloo TV, disponible en formato web o en aplicación móvil para IOS y Android.