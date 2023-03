Durazno “resucitó”: el caballo que encontraron desplomado en Tupungato y que logró el milagro

Por Libby Rose

A 5 meses de haberlo encontrado desplomado, el equino derribó todos los pronósticos y continúa recuperándose gracias al trabajo de PEMPA.

Durazno es un caballo pura sangre de unos 8 años de edad que “resucitó” del maltrato y el abandono. Desplomado con múltiples heridas fue encontrado en octubre pasado, luego le descubrirían más y más problemas de salud. Pero contra todos los pronósticos, volvió a vivir.

El 16 de octubre una familia lo encontró en la zona de La Carrera en un total estado de abandono, desplomado, y dio aviso a las autoridades. Luego de que la Policía Rural tomara intervención, el animal fue derivado a la Asociación PEMPA, la Primera y Única Protectora de Equinos en la Provincia de Mendoza .

Durazno presentaba diversas patologías a nivel óseo, según detallaron los proteccionistas: Infosura de ambas manos, abscesos, osteomielitis, artritis séptica y fisura en la tercer falange; además de un estado nutricional grave, deshidratación, úlceras bucales y rotura de venas. Fue un gran desafío para los veterinarios que interveinieron, y que lo calificaron como “el peor caso que han visto”.

Hoy, a 5 meses, aún falta un camino largo, pero lo ha logrado.

“Nos pone muy felices y no nos olvidamos de la gente que nos ayudó. Sigue y seguirá con nosotros seguramente por muchos años”, destacaron desde la protectora en diálogo con El Cuco Digital y compartieron un video que emociona hasta las lágrimas.

Correr era mi deber y mi destino. Mi sangre y mi raza firmaron mi sentencia desde que nací.

Me entrenaron desde pequeño para ser el mejor y que mi sangre valiera el precio que tenía mi existencia.

Una lesión irreversible me dejó afuera de las carreras y me convirtió en un descarte que abandonaron para morir. Pero la fortaleza de mi alma, mi templanza y mi resiliencia transformaron mis pocas probabilidades de vida en la única opción posible, soporté dolores extremos con la certeza de que mi recuperación sería mi premio mayor.

Cuándo me vean no recordarán a un caballo que nació para correr, me recordarán como el caballo que nació para hacer historia en su Provincia y en su País.

Cuándo me vean, verán magia y milagro, y sólo recordarán que la libertad es el único destino para quiénes están dispuestos a volver a intentarlo

Durazno ❤️🐴