Voluntarios tratan de salvar un caballo abandonado y moribundo: Durazno quiere volver a vivir

Por Libby Rose

Fue hallado hace poco más de 10 días en Tupungato. Una familia lo encontró desplomado, dio aviso a las autoridades y hoy el animal intenta recuperarse de un grave cuadro. Su tratamiento es altamente costoso y necesitan ayuda.

Durazno tiene alrededor de 8 años, muchos problemas de salud, pero se aferra a la vida. Posiblemente víctima del abandono, con un grave cuadro, y acompañado de profesionales y voluntarios, está luchando ante un difícil pronóstico. El tratamiento es costoso y necesita ayuda.

El 16 de octubre una familia lo encontró en la zona de La Carrera en un total estado de abandono, desplomado, y dio aviso a las autoridades.

La Policía Rural llegó hasta el lugar donde estaba el caballo, inmediatamente secuestró al animal por violación a la ley 14.346 (Ley de Maltrato animal) y dispuso el traslado del equino al corral estatal de la zona. Pero, debido a la gravedad del caso, la fuerza solicitó la colaboración de la Asociación Pempa , Primera y Única Protectora de Equinos en la Provincia de Mendoza.

Durazno es un caballo pura sangre; los voluntarios, que tienen una larga experiencia en el rescate y rehabilitación de estos animales, presumen que era utilizado para carreras y que fue abandonado cuando no pudo correr más.

“Seguramente fue producto de una cruza arduamente estudiada para garantizar su ‘raza’ y su capacidad para correr. Seguramente, su ‘dueño’ invirtió una suma importante de dinero para tenerlo, entrenarlo, alimentarlo y darle la atención veterinaria correspondiente pero con la seguridad de que la ‘máquina’ le devolvería cada centavo invertido y aún más que eso. Lo entrenaron para ser el mejor, para ganar cada carrera y que su ‘dueño’ pudiera alardear que ‘su máquina’ era la mejor. Un día, ‘la máquina’ se lesionó, ya no era garantía de nada, pero ocasionaba un gasto que no tenía retribución a cambio. La miseria humana da, pero con la condición de recibir algo a cambio. Cuando la ecuación falla, ‘la máquina’ ya no sirve”, manifestaron desde PEMPA en diálogo con El Cuco Digital.

Según detallaron, el equino presenta múltiples patologías a nivel óseo: Infosura de ambas manos, abscesos, osteomielitis, artritis séptica y fisura en la tercer falange (el fragmento de hueso que se ha fisurado se encuentra retenido y provoca infección). Además presenta un estado nutricional grave, deshidratación, úlceras bucales y rotura de venas. Su cuadro es reservado, siendo un gran desafío para los profesionales tratantes, “el peor caso que han visto”.

“Durazno ya ha desarrollado una gran tolerancia al dolor, lo cual ha permitido que los equipos veterinarios trabajen en sus lesiones sin anestesiarlo, ya que esto podría provocarle la muerte”, contó uno de los voluntarios.

Hay 2 equipos veterinarios trabajando con él, un herrero profesional, dos caseros que lo cuidan día y noche y un equipo de voluntarios haciendo todo lo necesario para que Durazno gane esta batalla. Al momento, los gastos ya suman $100 mil.

“Necesitará una cirugía para la cual debe llegar en óptimas de condiciones de peso y con un tratamiento previo para sus infecciones. Cada día es una batalla ganada contra la muerte, su recuperación dependerá de lo que su cuerpo pueda soportar”, detallaron.

“Durazno tuvo suerte, no fue vendido para la faena, ni lo asesinaron, fue abandonado en el medio del campo para que muriera de hambre y sed, pero el gran detalle es el infinito dolor que siente en sus miembros lesionados. Aún así él tuvo suerte, fue encontrado en el medio de la nada, cómo pudieron lograron ponerlo de pie y darle resguardo. Aún estaba condenado a muerte, sólo faltaba un corazón que se apiadará de su dolor y decidera darle otra oportunidad. Con un último suspiro, con un dolor infinito en sus miembros … Soportó 1 hora y media de viaje, se mantuvo en pie, le costaba respirar pero su alma ya tenía la marca de un guerrero. Por momentos descansa, por momentos su respiración se vuelve lenta, el agotamiento y el dolor están ahí pero Durazno está rodeado por 30 sobrevivientes que no lo dejarán darse por vencido”, completaron los voluntarios.

Durazno necesita colaboración económica y/o de medicación e insumos:

🐴Duvamine (flunixin) inyectable endovenoso

🐴DMSO (inyectable endovenoso)

🐴gasas de 15*15

🐴vendas cambric (de 10 cm o más)

🐴vendas elásticas autoadhesivas (de 10 cm o más)

🐴Ranitidina

🐴sueros de dextrosa y ringer lactato

🐴 Pervinox

🐴Algodón

🐴viruta embolsada

🐴pasto

🐴alimento Biofarma Derby entrenamiento.

Cómo colaborar

CUENTA BANCARIA

Titular: Asociación Pempa

Banco Santander Río, sucursal 218

Cuenta Corriente en pesos Nº 11943/2

CBU 0720218820000001194322

CUIT 30-71510684-8

ALIAS: caballos.pempa.mza

Para colaborar por:

MERCADO PAGO

CVU MP: 0000003100010227000468

ALIAS: dona.caballos.pempa