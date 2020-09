Educación en pandemia: el 98% de los alumnos del Valle de Uco cursa a través de la virtualidad

La cifra se desprende de un informe de la DGE regional.

La pandemia obligó a suspender las clases a partir del 15 de marzo en Argentina y desde entonces docentes y alumnos debieron adaptarse a un nuevo modo de enseñanza y aprendizaje, sorteando las dificultades y desafíos de la modalidad virtual y a distancia.

En Valle de Uco, según datos que brindó la DGE regional a El Cuco Digital, más del 98% tiene acceso a conectividad y herramientas tecnológicas y digitales. Además hay quienes continúan cursando con ayuda de los cuadernillos dispuestos por el Ministerio de Educación de la Nación o bien, a través de docentes y directivos que les acercan las tareas a sus domicilios, por lo que prácticamente todos los estudiantes están alcanzados por la escolarización.

En San Carlos el 97,6% de los estudiantes cursa el ciclo lectivo a través de la educación virtual. En Tunuyán, el porcentaje alcanza el 97,8% y en Tupungato al 98,87. Esto significa que el 98,09% de los alumnos del Valle de Uco estudia con normalidad adecuándose al nuevo sistema de aprendizaje.

“Se busca permanentemente con entes gubernamentales y no gubernamentales llegar a chicos que están desconectados. Se trabaja a través de los municipios, voluntarios de la DGE q nos ayudan a buscar chicos que están desconectados y no sabemos por qué motivo no se están comunicando con la escuela”, expresó Silvia Cornejo, delegada regional del gobierno escolar, en diálogo con este medio.

“Es un trabajo muy minucioso, muy a conciencia. Sabemos q hay chicos q no han desertado porque están desconectados y esté trabajo nos ha posibilitado volverlos a reinsertar”, agregó.

En detalle

San Carlos

– Primaria

Total: 4.756 alumnos

No conectados: 0,69%

–Secundaria

Total: 1.401 alumnos

No conectados: 3,21%

–Técnicas

Total: 801 alumnos

No conectados: 6,99%

–Primaria de gestión privada

Total: 687 alumnos

No conectados 0%

–Secundaria de gestión privada

Total: 825 alumnos

No conectados: 1,09%

Tunuyán

–Primaria

Total: 6.837 alumnos

No conectados: 3,74%

-Secundaria

Total: 2.258 alumnos

No conectados: 3,19%

-Técnicas

Total: 1.832 alumnos

No conectados: 4,04%

-Primaria de gestión privada

Total: 1.008 alumnos

No conectados: 0%

-Secundaria de gestión privada

Total: 437 alumnos

No conectados: 0%

Tupungato

–Primaria

Total: 4.691 alumnos

No conectdos: 2,34%

-Secundaria

Total: 1.779

No conectados:1,57%

-Ténicas

Total: 884 alumnos

No conectados: 1,58%

-Primaria de gestión privada

Total: 786 alumnos

No conectados 0,13% (1 alumno)

-Secundaria de gestión privada

Total: 467 alumnos

No conectados: 0%