EEUU VS. Rusia: “Ninguno de los dos países pretenden tener un choque armado y menos por un dicho de ningún presidente”

Por Facundo Romo

Tensión entre Estados Unidos y Rusia: La semana pasada el mundo se paralizó ante el intercambio de dichos, sanciones y contestaciones por parte de las dos grandes potencias. El mundo ha vivido demasiadas desgracias, sin embargo el destino de todos parece ser que está vinculado a las decisiones de unos pocos que tienen el poder a nivel internacional.

Los conflictos mundiales parecen no tener fin y cada vez que en los noticieros y periódicos escuchamos que una potencia le dijo algo a otra nos es inevitable pensar en lo peor. En diálogo con el profesor de historia Javier Cinta, con profundos conocimientos en política internacional, nos contextualiza los porqué de las decisiones, de los dichos, de las idas y vueltas de las políticas internacionales y lo que podemos llegar a esperar.

A raíz de los dichos emitidos por el presidente de EE.UU, Jou Biden, sobre el presidente de Rusia, Putin ¿Por qué Biden dice públicamente que Putin es un asesino?

La cadena ABC News en una entrevista que le hicieron a Biden, le preguntan si cree que Putin es un asesino, a lo que es interesante ver las actitudes y las acciones que realmente expresan en el lenguaje Biden. Y es muy interesante, justamente porque todos los medios dicen que él dijo que sí, sin embargo si uno observa con mucho cuidado vamos a ver que Biden dice “mjú”. Y dice I do, lo creo, creo que es así. Pero el nunca dijo sí, la palabra sí de manera afirmativa. Eso puede llegar a tener distintos tipos de lecturas desde el punto de vista del lenguaje porque fundamentalmente en los conflictos el lenguaje expresa muchas cosas, entonces habría que verlo.

En este marco de lo que dijo, se expresa un informe del director de inteligencia, hará aproximadamente unos meses atrás, en el cual, culpan a Putin y también culpan al gobierno iraní de haber participado en la campaña electoral a favor de Donal Trum. Esto, si bien puede llegar a ser, por así decirlo, algo que merece un poco la atención, vamos a ser sinceros… Te pregunto, cuántas veces nosotros hemos detectados que Estado Unidos ha estado detrás de distintos tipos de campañas, mediáticas, campañas políticas, etc., etc. para favorecer a un mandatario político o a un candidato. Obviamente en respuesta a los intereses propios. Esto es interesante, hacerse esta pregunta y ponernos las manos en el corazón y responderla. Sí, por supuesto que esto afecta en gran medida los intereses norteamericanos de este momento, porque realmente Biden lo que hace, simplemente es que expresa lo que, por así decir, un sentimiento de enojo, pero que no va a llegar a mucho más. Es muy interesante la respuesta que dio Vladimir Putin, que dijo “bueno, le deseo salud y bienestar al señor Biden”, entendiendo por supuesto una madurez diplomática que va mucho más allá de lo que pueda manifestar el actual presidente de los Estado Unidos.

Las implicancias no creo que lleguen mucho más allá de lo que estamos viendo, un lenguaje estratégico manifestado por ambos mandatarios, en los cuales, justamente, cada uno de ellos marca su territorio, o por así decirlo, establece muy claramente los intereses que tiene el uno y el otro. Es también interesante, que tengamos en cuenta, de que en ese mismo informe del director de inteligencia, excluye a China dentro de la participación de la campaña electoral. Sí, puede ser que haya excluido a China, tendríamos que preguntarnos, no será que China lo apoyó a él. Porque entendiendo que Donal Trump, a lo largo de todo su mandato, lo único que hizo fue perjudicar los negocios de China, no será que China lo habrá apoyado a él. Eso queda obviamente como un interrogante ante esta expresión o este espectáculo político internacional que están en este momento manifestando ambos gobiernos.

Con respecto a cuáles fueron las reacciones por parte de los rusos a partir de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, vamos a ver justamente de que Vladimir Putin ha manejado la situación con mucha cautela y él siempre denota una tranquilidad ante una crisis que realmente es excepcional. Uno se pone a pensar, entendiendo justamente la trayectoria que tiene Putin, que podría llegar hacer una reacción en su carácter, una reacción por así de decirlo, explosiva. Vamos a ver que él demuestra en estas situaciones mucha tranquilidad. Lo ha demostrado con el problema que hubo cuando fue asesinado el diplomático ruso en Turquía, también con algunas declaraciones que hubo, fundamentalmente en lo que fue la administración Obama y en la cual justamente Biden era vicepresidente. Cuando Rusia tomó posición en el conflicto de Crimea; vamos a ver también en las declaraciones de Putin, a partir del conflicto sirio… En todas y en cada una de las expresiones que ha tenido Putin ante una problemática o una crisis de política internacional, vamos a ver que denota él muchísima tranquilidad y mucho dominio de la situación. Ahora, la pregunta que uno se haría es ¿es una cualidad personal? Para mí, desde mi punto de vista, creo yo, que no, no es algo personal de él, sino que justamente él está acompañado dentro del gabinete de alguien que es Lavrov, que es un experto en relaciones internacionales y en diplomacia y que realmente es el principal vocero, el principal asesor que tiene Putin en estos asuntos.

¿Cuáles fueron las sanciones que Estados Unidos le impuso a Rusia a principios de marzo?

Rusia es un exportador de materias primas, es decir, es el primer exportador de trigo en el mundo, tiene intervención en el comercio de la soja, del maíz y fundamentalmente de algo que es realmente necesario hoy en día que son los recursos energéticos, como es el petróleo, el carbón y el gas. Fundamentalmente tiene una participación bastante interesante con respecto al comercio del gas y, podríamos decir que la última crisis de precios que hubo en el petróleo, a partir del ingreso que Rusia tuvo en la OPEP, y fue justamente a causa del aumento de la producción de petróleo por parte de los rusos que hizo que la caída del precio del crudo fuera pronunciada, o sea, que el precio del crudo llegara a niveles mínimos que nunca antes se había dado en la historia. A todos los obligó a tener que negociar con los rusos para que limitaran o restringieran la producción de crudo, a fin de poder mantener los precios. Rusia, por su parte, dentro del plano de lo que es tener que obtener divisas, porque como todos los países en el mundo tienen justamente un problema grave de deuda externa, entonces es por eso que por ahí los Estados Unidos comenzó a ponerle restricciones , fundamentalmente a las exportaciones de trigo, petróleo, de un montón de productos de primer orden. Pero la problemática va mucho más allá, es una cuestión política.

Tenemos en cuenta que la justicia rusa, ha aprendido a Alexei Navalny, alguien que era opositor dentro de la política de Putin y que había manifestado que había sido envenenado y que tuvo que ser internado en un hospital alemán y que a partir de un manejo político volvió a Rusia, a lo cual fue para ser aprehendido por la justicia rusa, a lo que justamente la respuesta que dio Biden a esa aprehensión fue sanciones económicas que hizo derivar en la caída del 1.4% del producto interno de los rusos que es, por así decirlo, es demasiado, pero que sin embargo no derivó en una crisis ni política ni institucional dentro de Rusia.

Tenemos que tener en cuenta, Biden ronda los 100 días en el mandato como presidente de los Estados Unidos, mientras que Vladimir Putin está desde el año 2000 y que, parecería, desde mi pensamiento, que puso de pie una nación que en ese momento estaba cayendo en la más profunda de las crisis institucionales que podría haber caído, al haber desaparecido la Unión Soviética, y de haberse hecho cargo alguien que tal vez no tenía el empuje como Borís Yeltsin, no tenía el empuje real para poder llevar una nación que en ese momento necesitaba de una personalidad fuerte y de un liderazgo decidido como lo tiene hoy en día el presidente ruso. Hechas las comparaciones, desde el año 2000, casi 20 años, junto con los 100 días de Biden, creo que hay una diferencia abismal en lo que respecta, también, al manejo de las relaciones internacionales.

En declaraciones oficiales, de parte de Rusia, dijeron que los dichos de Biden eran un ataque al país y que se prepararían para todas las posibilidades ¿Podría llegar a ser esto el inicio de un conflicto armado?

En realidad, los líderes lo que tiene en sus herramientas diplomáticas, en sus carteras para poder venir y tomar… Ellos no manejan posibilidades, ellos manejan opciones. Las opciones pueden ser posibles o probables. Ahora bien, qué opciones tiene Rusia con respecto a estos dichos, tiene muchísimas, la fundamental es que, si bien Estados Unidos no depende del petróleo mundial, porque realmente son autosuficientes a partir del descubrimiento de esta metodología de extracción que es el fracking, si bien tienen que pagar un poco más caro la producción y la elaboración de combustibles a partir del crudo, sin embargo ellos hoy por hoy no dependen, bajo ningún punto de vista, no dependen de nadie para poder venir y obtener los recursos petroleros que necesitan, sin embargo los aliados de ellos, como Corea del Sur, Japón, algunos países de Europa, dependen exclusivamente del crudo que sale de Arabia Saudita, que sale de Kuwait, de Irak y de Rusia, sin mencionar el tema de la necesidad de esta “gasdependencia” que tiene Europa con respecto de Rusia, cualquiera de las medidas que pueda llegar a tomar desde el punto de vista de sanciones económicas, cualquier medida que pueda a llegar a tomar los Estados Unidos, va a tener una réplica que realmente no le va a ser bien a EE. UU, no sé si en forma directa pero sí de manera indirecta porque va a afectar justamente a sus aliados.

Ahora bien, desde el punto de vista de la opción militar del empleo efectivo del factor militar, por así expresarlo, a partir de una taque armado, creo que es lo más inviable que he conocido porque ya ha quedado de manifiesto que ninguno de los dos países pretenden tener un choque armado y menos por un dicho de ningún presidente. Creo yo, tanto desde el punto de vista de los asesores militares y de seguridad y de defensa que tienen en este momento los Estado Unidos como los asesores de Putin, creo yo que, simplemente por un encuentro conflictivo en el lenguaje empleado por uno u otro, vaya a desembocar en una acción armada por alguno de los dos países.

Hemos tenido entre Rusia y los Estado Unidos, no Rusia fundamentalmente como actor internacional, porque es algo bastante actual, sino a la Unión Soviética con el problema que fue la crisis de los misiles cubanos, hemos llegado a una escalada de conflictos que alarmó al mundo porque nunca estuvimos más cerca de lo que vendría a ser un conflicto internacional entre estas dos potencias, en un mundo que era signado por el bipolarismo y que dejó muchas secuelas en lo que es el manejo diplomático.

Yo creo que en un entredicho por un presidente no va a cambiar, no van a llegar a ese tipo de opción militar. Desde mi punto de vista, la posibilidad de un conflicto armado entre las dos potencias, de manera directa, creo yo que no va a ser posible, creo que es muy improbable y pienso que tanto los asesores de seguridad y de defensa de uno y otro mandatario les deben estar diciendo que todo este conflicto se debe manejar dentro del plano mediático, nada más.

¿Cuáles son los interese de EE.UU?

Esto es histórico. A partir de de la caída del Muro de Berlín, en la cual el mundo transitó un periodo de tiempo en el cual la única potencia dominante era los Estado Unidos, entre los consejeros que tuvo ahí, tanto Bush como Clinton, en ese momento, le expresaron la importancia que tiene esto que vamos a decir, lo que es la parte de “Eurasia”, la importancia estratégica que tenía. Es decir que aquellas teorías viejas, ya olvidadas, teorías geopolíticas en las cuales tanto Mackinder, como Spykman habían hablado de Heartland y el Rimland, hoy en día tiene total vigencia, es así. Y hay que tener en cuenta una cosa, y que este dicho en lo que es la realidad internacional “divide y reinarás”, es tal cual.

Lo que trata justamente los Estado Unidos en este momento es debilitar el triángulo que se podría formar entre Rusia, China y la India, porque eso sería una fatalidad para EE.UU, para los intereses que ellos tienen en la región. Realmente quedarían excluidos de manera total, a partir de una alianza creada entre estos tres países.

Vamos a ver entonces que la política de Trump, en algún momento dado, fue ir en contra de China y aplaudir las acciones que llevaban en este conflicto del Himalaya, que había vuelto a resurgir después de tanto tiempo, entre China y la India. Creo yo que Biden lo que quiere es un poquito más, un aditamiento más y ya de paso lo ponemos a Rusia, por así decir, en este Revuelto, en este conflicto que tenemos hoy en día. En esta crisis, que tampoco llega a tener ribetes de crisis todavía, pero sí nos deja a todos expectantes por lo que podría llegar a pasar.

En síntesis, los Estados Unidos no quiere dejar de participar en los intereses en el mar Meridional de China, en el Septentrional, en todo lo que es la parte del Océano Índico, porque realmente sabemos es una ruta indispensable, ruta que Rusia en este momento está enfocándose porque siempre lo hizo. Tenemos que tener en cuenta también aquellos intereses creados acerca de la nueva ruta de la seda en la cual ni tanto China ni Rusia tienen conflictos entre ambos porque se establezca, la nueva ruta de la seda va a establecer puntos logísticos entre países, los cuales va a aumentar de manera significativa la producción que tiene tanto China como en este caso se va a ver beneficiado Rusia, lo cual, por supuesto, no tiene ningún tipo de participación los Estados Unidos.

Hoy en día tenemos que tener sí, un poco de cuidado y tenemos que estar atentos porque los Estado Unidos últimamente se han vuelto un poco impredecibles. Si bien hemos tenido políticas que más o menos las hemos visto bastantes mesuradas en la personalidad de Obama, los hemos visto bastantes predecibles, como fue en la presidencia de George Bush hijo y así para atrás. Vemos que Donal Trump comienza a dar un giro en lo que es la política internacional norteamericana y que con estas declaraciones hechas por Biden, vemos que este giro se acentúa.

La política norteamérica con respecto a los intereses que ellos tienen en el mundo, no va a cambiar jamás, nunca. Cambia al presidente, cambio el vestido, por así decirlo, pero la persona sigue siendo la misma. Esto es así. Creo que la cara de la política internacional norteamericana va cambiando, pero la esencia vemos que sigue siendo la misma.

¿Rusia va a aceptar próximas sanciones?

Esto es un poco de causa y efecto. Vamos a ver que es acción y reacción también. Por supuesto tenemos que esperar alguna réplica, por así decirlo, de parte de los rusos.

La política rusa últimamente ha sido muy moderada, muy mesurada. Creo yo que eso se debe de la mano de un maestro de la diplomacia como es Serguéi Lavrov y que es uno de los principales asesores que tiene en este momento Putin. Yo creo que va a ir a un paso de elefante, lento, calculado, pero pesado ¿Con qué consecuencias podríamos llegarnos a esperar? Tendríamos que estar atentos, expectantes, pero por supuesto que vamos a ver posibles acciones. Seguramente van a ser dentro del eje económico financiero, vamos a ver alguna modificación en el precio de los petróleos.

Tenemos que estar muy atentos en nuestro país porque también Rusia es exportador agropecuario de primer nivel, fundamentalmente en lo que respecta a lo que son los granos: trigo, maíz y soja. Por supuesto que nos podría llegar afectar alguna acción que tome alguno de estos dos monstruos internacionales, pero no va a correr más de eso. Yo creo desde mi posición y mi postura que la opción militar, por lo menos de manera directa, no la vamos a ver.

¿Algo que quisieras agregar o destacar?

Si yo estuviera en el lugar de Biden, bajo ningún punto de vista lo trataría de asesino a Putin. Esto es como que Hannibal Lecter acusara de asesino a otra persona o que Charles Manson, entendiendo a asesinos seriales en la historia, es muy hipócrita, que no me sorprende bajo ningún punto de vista que es el manejo que tiene los Estado Unidos.

Hasta no hace mucho tiempo hemos visto en las noticias como la decisión presidencial eliminó al general Soleimani de un plumazo y nadie se enteró de absolutamente nada, ni siquiera tuvieron que ensuciarse las manos ¿Y lo tratan de asesino a Putin? Esto de manera muy personal. Para mí la política norteamericana es lo más mezquina y lo más asesina que existe.

Vienen y a Alekséi Navalni lo victimizan, entiendo que es una persona con una orientación filonazi, que trató de cucarachas a todas aquellas personas que no eran eslavas que vivían en Rusia y la cultura rusa es muy diversa, hay una comunidad multiétnica que abarca desde los casacos, los absajos, los turmenos, armenios, aseríes y tantas otras que hay. Y sin embargo en esta multiculturalidad que tiene Rusia, este hombre, Navalni, que se pretende ser el sucesor él mismo de Putin y que sabemos que está bancado desde afuera por los norteamericanos. Él cuando llega a Rusia, no lo mete preso Putin por una cuestión política, no, es la justicia rusa. Porque él tiene una causa por enriquecimiento ilícito y sabiendo perfectamente que por esa causa lo iban a encarcelar, aprovechó la movida de esta bola de crisis que le quieren crear a Putin.

Lo que podría llegar a agregar de esto, Putin lleva más de 20 años en el poder y Biden lleva 100 días. No tiene ningún tipo de oportunidad en una confrontación estratégica desde el punto de vista político. Putin ha visto a muchos mandatarios norteamericanos a lo largo de su carrera, ha tenido que tratar con muchos de ellos.

En una conversación Biden le dice “yo te conozco a ti y tú me conoces a mí”. Y sí, yo creo que Putin le tiene que haber dicho ¿y? ¿Me querés asustar? La verdad que es bastante ingenuo. Tenemos que tener un poco en cuenta que la política norteamericana está entrando en un parte que es bastante inestable. Vamos a ver que a partir de la administración de Trump y con este presidente, han elegido opciones que nunca antes se habían elegido y hemos visto crisis institucionales gravísimas. A ellos les entraron en el congreso y Baiden está sancionando, una de las causas que toma contra los rusos, es por las manifestaciones que estaban a favor de Navalni. Realmente bastante cómica la situación.