Efecto inflación: San Carlos aprobó una ordenanza para ampliar el presupuesto 2023

El presidente del HCD explicó que se trata del dinero que ya está en el Municipio pero que debe ser presupuestado para poder utilizarse.

El Concejo Deliberante de San Carlos aprobó este jueves un proyecto para ampliar la partida presupuestaria para el ejercicio 2023. En total, se agregarán 1.240.000 de pesos que ya están en el Municipio, pero que deben presupuestarse.

La iniciativa contó con el apoyo del peronismo y el partido verde, que acompañaron al oficialismo. En tanto, Cambia Mendoza y Nuevos Rumbos votaron en contra.

Según informó el presidente del HCD, Carlos Guerra, el dinero será utilizado para la Fiesta de la Tradición, el evento más importante que tiene el departamento- que contempla un calendario de diferentes actividades y también la actuación de artistas locales y de la escena nacional- y el resto para erogaciones corrientes.

La aprobación de esta ampliación presupuestaria se da en medio de la creciente inflación y una nueva disparada del dólar que hoy cerró casi en los $1.000.

“No se está pidiendo endeudamiento”

“Lo se aprueba es partida presupuestaria, es decir que no se está pidiendo endeudamiento, no es que al Municipio le faltan $1.200 millones para poder terminar el año, lo que falta es la ampliación de partida porque no estaba presupuestada. El dinero está ingresando. Pero, claro, el presupuesto 2023 se amó en octubre del 2022, hace un año, con una estimación de inflación del 40%. Hoy estamos en una inflación del 150%, por lo que ha quedado corto lo que se presupuestó que se podía llegar a gastar”, aclaró Carlos Guerra en diálogo con El Cuco Digital.

“Es por eso que, a raíz de todo este desfasaje que tiene la economía argentina, es que hay más ingresos al Municipio, ya sea por impuestos, por erogaciones que vienen ingresando como la copartipación, pero por supuesto hay más gastos. Por ejemplo el año pasado una cubierta de un camión salía $100 mil y hoy está en $500 mil”, explicó.

“Cambia Mendoza y Nuevos Rumbos no acompañaron porque no entendieron o no quisieron entender que el Municipio no se ha gastado ese dinero, el dinero está, lo que no está es presupuestado y para que el Municipio pueda gastar, así sea la compra de una cubierta, debe aparecer en el prepuesto y no ha estaod porque el presupuesto se armó hace un año”, subrayó el presidente del HCD.