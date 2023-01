Efemérides 5 de enero: se fundó el Partido Nacional Socialista Alemán y se cumplen 91 años del nacimiento de Umberto Eco

Conocé los eventos, nacimientos y defunciones más importantes que han ocurrido un día como hoy en el mundo.

Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, Alemania quedó sumergida en una profunda crisis económica y social durante el inicio de la República de Weimar. Esto llevó a que un grupo de jóvenes fundara el Partido Nacional Socialista Alemán (NSDAP), cuyo predecesor fue el Partido Obrero Alemán (DAP), el 5 de enero de 1919.

El fundador del NSDAP fue Anton Drexler y su militante N°7 fue Adolf Hitler, quien dos años más tarde asumió como líder del partido hasta 1945. Una de sus principales características fue el rechazo a las personas judías y los compromisos firmados en el Tratado de Versalles, que debilitaban la economía alemana.

Con Hitler a la cabeza, en 1923 el partido ya contaba con más de 50.000 miembros y gestó un fallido intento de golpe de Estado en la conocida “marcha sobre Berlín”, intentando imitar la “marcha sobre Roma” que llevó a Mussolini y el fascismo al poder en Italia.

Con la llegada del NSDAP al poder, el presidente Paul von Hindenburg designó a Hitler como canciller de Alemania, cargo desde donde impuso un régimen totalitario e instauró el Tercer Reich, sumado al Decreto del incendio del Reichstag y la Ley habilitante de 1933. Finalmente, el Partido Nazi fue declarado ilegal en el país tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

También, un 5 de enero de 1939 se suicidó el dirigente político Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista, del diario La República y autor de ensayos que sirvieron como bases para la Constitución Argentina de 1994. Su lucha y las constantes denuncias contra la Década Infame lo llevaron a aislarse en su hogar, donde sufrió una profunda depresión.

“Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida. Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento”, expresó De la Torre en su carta suicida.

A su vez, el 5 de enero también se recuerda el nacimiento del escritor italiano Umberto Eco, en 1932. Nacido en Turín, se graduó en Literatura y Filosofía Medieval con una tesis sobre Tomás de Aquino, que lo llevó a publicar su primer libro, “El Problema Estético En Santo Tomás”, en 1956.

Fue editor cultural de la Real Academia Italiana (RAI), profesor universitario y autor de populares ensayos como “Obra Abierta”, “Una Teoría De Semióticas” y “En Busca Del Lenguaje Perfecto”, entre otras. Además, también fue autor de libros como “El nombre de la Rosa”, que tuvo su adaptación cinematográfica seis años más tarde bajo la dirección de Jean-Jacques Annaud.

Más efemérides del 5 de enero:

1875 – Se inaugura el edificio de la Ópera de París, diseñado por Charles Garnier.

1895 – El oficial Alfred Dreyfus es degradado y sentenciado a cadena perpetua en la Isla del Diablo.

1914 – La Ford Motor Company anuncia el horario de ocho horas laborales y el salario mínimo de 5 dólares diarios a cada trabajador.

1919 – Se funda el Partido Nacional Socialista Alemán (NSDAP), cuyo militante número 7 es Adolf Hitler.

1932 – Nace Umberto Eco, escritor y profesor italiano.

1939 – Se suicida el Dr. Lisandro De La Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista.

1969 – Nace Marilyn Manson, cantante y artista estadounidense.

1975 – Nace Bradley Cooper, actor estadounidense.

2014 – Muere Eugenia de Chikoff, especialista argentina en buenos modales.

2021 – Venezuela: el chavismo tomó el control del Parlamento luego de elecciones consideradas fraudulentas

Fuente: Clarín