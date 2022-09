Efemérides: 9 de septiembre, Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Este día pone de relieve la situación extrema en que se encuentran los más de 75 millones de niños de 3 a 18 años de edad que viven en 35 países afectados por la crisis y que necesitan ayuda educativa urgente.

Cada 9 de septiembre se celebra el Día Internacional para proteger la Educación de los Ataques. El día fue establecido el 28 de mayo de 2020 por una decisión unánime de la Asamblea General de la ONU, ha pedido a la UNESCO y a UNICEF que sensibilicen a la opinión pública sobre la situación crítica de millones de niños que viven en países afectados por conflictos. La resolución que proclama el Día fue presentada por el Estado de Qatar y copatrocinada por 62 países.

La resolución de la Asamblea General afirma que los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de proporcionar protección y asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa a todos los estudiantes, especialmente a los que se encuentran en situaciones vulnerables. Además, destaca la necesidad de incrementar los esfuerzos y aumentar la financiación para promover entornos escolares seguros que sirvan de protección en las emergencias humanitarias. Incluye también que se deben adoptar todas las medidas posibles para proteger las escuelas, los alumnos y el personal docente de ataques, evitar las acciones que impidan el acceso de los niños a una educación y facilitar el acceso a la educación en situaciones de conflicto armado.

La educación, en la mira

En todo el mundo, los ataques a los niños siguen sin disminuir y las partes beligerantes siguen desobedeciendo una de las normas de la guerra más básicas: la protección de los niños. La naturaleza prolongada de los conflictos en la actualidad está perjudicando el futuro de generaciones enteras de niños. Si no cuentan con acceso a una educación, toda la generación de niños que viven en conflictos crecerá sin las destrezas necesarias para contribuir a sus países y economías, empeorando una situación que ya es desesperada para millones de niños y familias.

No se puede garantizar el derecho de un niño a la educación en zonas de conflicto si no se protege la propia educación. La educación puede salvar vidas. Cuando no van a la escuela, los niños se convierten en objetivo fácil de abusos, explotación y reclutamiento en fuerzas y grupos armados. La escuela es un lugar seguro en el que los niños pueden estar protegidas contra amenazas y crisis. Además, representa un paso fundamental para romper el ciclo de la crisis y reduce las probabilidades de que se desaten conflictos en el futuro.

Este día pone de relieve la situación extrema en que se encuentran los más de 75 millones de niños de 3 a 18 años de edad que viven en 35 países afectados por la crisis y que necesitan ayuda educativa urgente. Del mismo modo, expresa la preocupación por los efectos de la violencia continúa que sufren esos niños y las posibilidades que tienen de acceder a una educación. Las necesidades de estos alumnos exigen una atención especial que va más allá de las consecuencias generadas por los cierres temporales de las escuelas debido a la pandemia de COVID-19.

Al proclamar el Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques, la ONU envía un claro mensaje sobre la importancia de que las escuelas sean lugares protegidos y seguros para estudiantes y maestros, y que es necesario que la educación siga siendo una prioridad en la agenda de políticas públicas. Esto debe seguir siendo una prioridad incluso mientras los gobiernos prosiguen la lucha contra la pandemia de COVID-19 que ha llevado al cierre de escuelas y afectado a más del 90% de los estudiantes del mundo.

¿Sabías que…?

22.000 alumnos, docentes y otros miembros del personal educativo resultaron heridos, asesinados o sufrieron daños por ataques contra la educación en situaciones de conflicto armado e inseguridad, en los últimos cinco años.

Entre 2015 y 2019, 93 países experimentaron al menos un ataque contra la educación. Los estudiantes y docentes se vieron gravemente afectados por incidentes de ataques contra escuelas en Afganistán, Camerún y Palestina

Las fuerzas armadas y los grupos armados utilizaron escuelas y universidades con fines militares en 34 países entre 2015 y 2019, algunos como bases, centros de detención y almacenes de armas.

En los últimos cinco años, las fuerzas armadas estatales o los grupos armados habrían reclutado a estudiantes de escuelas de 17 países.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

1828 – LEÓN TOLSTÓI. Nace en la localidad rusa de Tula el escritor León Tolstói, uno de los novelistas más importantes de la literatura mundial. Sus obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como las mejores del realismo ruso junto a obras de Fiódor Dostoyevski.

1947 – SUFRAGIO FEMENINO. El Congreso aprueba la ley 13.010, que reconoce el derecho de la mujer a votar y ser elegida. Fue promovida por la primera dama, María Eva Duarte de Perón en sintonía con una lucha que en 1907 inició el Comité Pro-Sufragio Femenino, fundado por Alicia Moreau, Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane.

1956 – ANTONIO RATTÍN. El mediocampista Antonio Rattín debuta en Boca Juniors con victoria por 2-1 ante River Plate en el estadio La Bombonera. Rattín, quien jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 con la selección argentina, comenzó así una carrera que lo llevaría a ser uno de los grandes ídolos “xeneizes”.

1964 – ROJO DE AVELLANEDA. Independiente se convierte en el primer equipo argentino

en disputar una final de la Copa Europea-Sudamericana, antecesora de la Intercontinental y del Mundial de Clubes. El “rojo” de Avellaneda venció al italiano Inter de Milán por 1-0, con gol de Mario Rodríguez. Pero el equipo italiano ganó luego la copa al vencer en la revancha por 2-0 y por 1-0 en el partido de desempate.

1975 – MICHAEL BUBLÉ. Nace en la ciudad canadiense de Burnaby el cantante y compositor Michael Bublé, quien lleva grabados ocho discos y ganado 22 premios, entre ellos cuatro Grammy y cinco Juno.

1976 – MAO TSE TUNG. A los 82 años muere en Beijing el líder comunista Mao Tse Tung (Mao Zedong) fundador de la República Popular China en 1949. Desarrolló una nueva teoría marxista leninista, el maoísmo, que influyó en fuerzas de izquierda de todo el mundo durante el siglo XX.

1977 – JULIETA DÍAZ. Nace en Buenos Aires la actriz Julieta Díaz, quien lleva filmadas 18 películas y ha ganado una decena de premios, entre ellos cuatro Martín Fierro. Es conocida por sus interpretaciones en las series televisivas Silencios de familia, Valientes, Mujeres asesinas, Soy gitano e Ilusiones compartidas, entre otras.

1981 – JACQUES LACAN. A la edad de 80 años muere en París el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan, quien revolucionó la teoría del psicoanálisis con aportes basados en la experiencia de Sigmund Freud combinada con elementos de la filosofía, la lingüística y las matemáticas.

1981 – RICARDO BALBÍN. Muere en la ciudad bonaerense de La Plata, a la edad de 77 años, el abogado Ricardo Balbín, uno de los más destacados dirigentes de la Unión Cívica Radical, a la que presidió desde 1959 hasta su fallecimiento. Fue candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 1951 y 1958 y en las dos celebradas en 1973.

2002 – BIN LADEN. La cadena de televisión árabe Al Jazeera difunde un video en el que el saudita Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista islámico Al Qaeda, asume la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York, que causaron la muerte de casi tres mil personas.

2009 – THE BEATLES. Se relanza toda la discografía de la legendaria banda británica de pop rock The Beatles. Se incluyeron los discos grabados en sistema monoaural y también se lanzó el videojuego The Beatles: Rock Band.

Fuente: Télam