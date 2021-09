Efemérides: 9 de septiembre, Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Más de 75 millones de niños de 3 a 18 años de edad que viven en 35 países, necesitan ayuda educativa urgente.

Cada 9 de septiembre se celebra el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques: La fecha fue establecida por una decisión unánime de la Asamblea General de la ONU, ha pedido a la UNESCO y a UNICEF que sensibilicen a la opinión pública sobre la situación crítica de millones de niños que viven en países afectados por conflictos. La resolución que proclama el Día fue presentada por el Estado de Qatar y copatrocinada por 62 países.

La resolución de la Asamblea General afirma que los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de proporcionar protección y asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa a todos los estudiantes, especialmente a los que se encuentran en situaciones vulnerables. Además, destaca la necesidad de incrementar los esfuerzos y aumentar la financiación para promover entornos escolares seguros que sirvan de protección en las emergencias humanitarias. Incluye también que se deben adoptar todas las medidas posibles para proteger las escuelas, los alumnos y el personal docente de ataques, evitar las acciones que impidan el acceso de los niños a una educación y facilitar el acceso a la educación en situaciones de conflicto armado.

La educación, en la mira

En todo el mundo, los ataques a los niños siguen sin disminuir y las partes beligerantes siguen desobedeciendo una de las normas de la guerra más básicas: la protección de los niños. La naturaleza prolongada de los conflictos en la actualidad está perjudicando el futuro de generaciones enteras de niños. Si no cuentan con acceso a una educación, toda la generación de niños que viven en conflictos crecerá sin las destrezas necesarias para contribuir a sus países y economías, empeorando una situación que ya es desesperada para millones de niños y familias.

No se puede garantizar el derecho de un niño a la educación en zonas de conflicto si no se protege la propia educación. La educación puede salvar vidas. Cuando no van a la escuela, los niños se convierten en objetivo fácil de abusos, explotación y reclutamiento en fuerzas y grupos armados. La escuela es un lugar seguro en el que los niños pueden estar protegidas contra amenazas y crisis. Además, representa un paso fundamental para romper el ciclo de la crisis y reduce las probabilidades de que se desaten conflictos en el futuro.

Este día pone de relieve la situación extrema en que se encuentran los más de 75 millones de niños de 3 a 18 años de edad que viven en 35 países afectados por la crisis y que necesitan ayuda educativa urgente. Del mismo modo, expresa la preocupación por los efectos de la violencia continúa que sufren esos niños y las posibilidades que tienen de acceder a una educación. Las necesidades de estos alumnos exigen una atención especial que va más allá de las consecuencias generadas por los cierres temporales de las escuelas debido a la pandemia de COVID-19.

Al proclamar el Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques, la ONU envía un claro mensaje sobre la importancia de que las escuelas sean lugares protegidos y seguros para estudiantes y maestros, y que es necesario que la educación siga siendo una prioridad en la agenda de políticas públicas. Esto debe seguir siendo una prioridad incluso mientras los gobiernos prosiguen la lucha contra la pandemia de COVID-19 que ha llevado al cierre de escuelas y afectado a más del 90% de los estudiantes del mundo.

Fuente: ONU

Otras efemérides

● 1908. Cesare Pavese nace en San Stefano Belbo, en la región de Piamonte. El escritor italiano decidió quitarse la vida a los 41 años con una sobredosis, en agosto de 1950. Dejó dos libros de poemas: Trabajar cansa y el póstumo Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Su narrativa incluye los cuentos de Noche de fiesta, además de títulos como De tu tierra, La playa, El diablo sobre las colinas y La luna y las fogatas. El oficio de vivir reúne sus diarios, y también se ha publicado su correspondencia.

● 1960. Nace Hugh Grant, uno de los actores ingleses más populares de las últimas décadas. Se consagró con Cuatro bodas y un funeral, por la cual recibió el Globo de Oro como actor de comedia. También se lo vio en films como Notting Hill, El diario de Bridget Jones y Love Actually.

● 1968. En Oaxaca nace una de las más versátiles artistas de México: Lila Downs. Además de cantante y compositora, es antropóloga. Suele cantar en las lenguas de los pueblos originarios de su país. El disco La Sandunga, editado, en 1999, la posicionó ante el público y la crítica. También ha incursionado en la actuación.

● 1981. Ricardo Balbín fallece en La Plata. El líder radical tenía 77 años. Fue un enconado opositor a Juan Domingo Perón y estuvo preso. Candidato presidencial en 1951, 1958 y luego en los dos comicios de 1973, nunca pudo llegar a la presidencia. Lideró a la UCR del Pueblo cuando la división con los intransigentes de Arturo Frondizi, y en los 70 se acercó a Perón. Su viuda llevó a tribunales a la revista Gente por la foto en tapa del dirigente mientras agonizaba y marcó un precedente en cuanto a derecho a la intimidad.

● 1981. En París muere Jacques Lacan, acaso el principal exponente del psicoanálisis después de Sigmund Freud. Su obra incluye 27 libros de sus seminarios, además de otros escritos. Centrado en el estudio del inconsciente, es una de las figuras intelectuales más discutidas del siglo XX.

● 1997. Ricardo Carpani muere a los 67 años. Nacido en Tigre, el pintor se formó con Emilio Pettoruti. Formó el Grupo Espartaco en 1959. Ilustró el Martín Fierro y en los 70 se exilió en España. Regresó al país con la vuelta de la democracia, en 1984.

● 2009. Los Beatles relanzan toda su discografía. La nueva remasterización digital ofrece los discos en stereo, pero la gran novedad es la caja con los discos en mono, es decir, el sonido original tal cual lo pensara el productor George Martin. También se lanza el videojuego The Beatles: Rock Band.