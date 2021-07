Efemérides: desde 1986, cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock

Es en homenaje al Live Aid, el evento musical solidario más importante de la historia.

Treinta y seis años atrás, concretamente un 13 de julio de 1985, se celebró el festival Live Aid de forma simultánea en Londres y en Filadelfia, Estados Unidos. Un año más tarde se declaró esa fecha como el Día Mundial del Rock.

De esta forma, se homenajea cada año al evento musical y solidario más importante de la historia y la gran convocatoria de artistas del rock europeo y estadounidense de la época.

El motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de Africa, en concreto Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, de la mano del músico y activista Bob Geldof, se editó la canción Do They Know It’s Christmas? con los mismos fines, dándole forma a una especie de We Are The World, tema que también se hizo con fines solidarios.

En 2020, YouTube se convirtió en el escenario virtual para diferentes eventos solidarios que tuvieron a la música y al rock como protagonistas. El más claro ejemplo es One World Together at Home con Post Malone haciendo un tributo a Nirvana.

La iniciativa también permitió que nuestros rockeros locales generaran nuevas oportunidades para conectar con los fans con las Quarentine Sessions de Fito Páez.

A buscar Rock en YouTub

Quizá gracias esto -quién duda de los alcances de YouTube-, durante el último año, el interés de búsqueda por el género musical “Rock” en la Argentina se mantuvo constante, alcanzando un pico de crecimiento la semana del 20 de diciembre, coincidiendo con el estreno del documental Rompan todo.

Dentro de las búsquedas asociadas a esto se destacan con comillas “Rock nacional argentino”, “Rock country”, “Rock argentino”, “Country rock” y “Cumbia rock”.

Según fuentes de este sitio web de origen estadounidense dedicado, desde 2005, a compartir videos, el ranking de artistas principales de YouTube Argentina lo lideran Soda Stereo (#71), presente en el ranking desde hace 250 semanas, y el Indio Solari (#99), constante en el Top 100 desde hace 99 semanas.

Al analizar el canal de Soda Stereo, los videos más destacados, en términos de visualizaciones, son los de presentaciones en vivo con De música ligera (El último concierto) superando las 197 millones de visualizaciones, seguido por Prófugos (gira Me verás volver), con más de 133 millones.

A propósito del Día Mundial del rock, en el canal de YouTube de Live Aid es posible encontrar las presentaciones de Queen, The Who, Mick Jagger, Eric Clapton, INXS, Black Sabbath, Judas Priest, David Bowie, U2 y Phil Collins, entre muchos otros, filmadas el 13 de julio de 1985.

Este canal ya cuenta con más de 703 mil suscriptores y supera las 439 millones de visualizaciones.

Los 20 minutos que duró la participación de Queen quedaron en la historia y su impacto también se refleja en YouTube más de 30 años después del concierto: las seis canciones que interpretaron superan las 207 millones de vistas.

De esta forma, Queen lleva la bandera del rock vigente al convertirse en la banda que más espectadores llevó al canal de Live Aid en la plataforma.

Bohemian Rhapsody es el más visto y acumula alrededor de 95 millones visualizaciones, seguido por Radio Ga Ga (más de 73 millones), We Are The Champions (más de 20 millones); Hammer to Fall (más de 9.3 millones, We Will Rock You (5.3 millones) y Crazy Little Thing Called Love (más de 3.9 millones).

Otras actuaciones destacadas que cristalizan el aniversario rockero, siempre amparándose en la piedra fundacional del Live Aid, son las de Dire Straits y Sting con más de 31 millones de vistas.

En tanto que Phil Collins supera las 20 millones y David Bowie (Heroes, Live Aid, 1985) supera los 11 millones de vistas.

Fuente: Clarín

Otras efemérides

● Día Nacional de las Telecomunicaciones y Día del Trabajador de la Energía Eléctrica.

● 1927. En Niza nace Simone Veil. Sufrió el Holocausto cuando era una adolescente. Pasó por Auschwitz y perdió a casi toda su familia. Graduada en abogacía, asumió como ministra de Salud en 1974 e impulsó el histórico debate por la despenalización del aborto en Francia. En 1979 llegó al Parlamento Europeo y fue la primera mujer en presidirlo. Volvió a ser ministra de Salud de Francia en 1993. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2005 e integró la Academia Francesa. Falleció el 30 de junio de 2017.

● 1942. Harrison Ford nace en Chicago. Se lo vio en American Graffiti, pero otra película de George Lucas lo lanzó al estrellato: Star Wars. Se lo vio papeles pequeños en La conversación y Apocalypse Now, ambas de Francis Ford Coppola. Antes de completar la trilogía original de Star Wars se puso en la piel de Indiana Jones. De momento, ha protagonizado cuatro películas de saga dirigida por Steven Spielberg y filma una quinta. También protagonizó Blade Runner, Testigo en peligro (que le valió su única nominación al Oscar) y La Costa Mosquito, entre otras películas.

● 1954. La pintora mexicana Frida Kahlo muere en Coyoacán, una semana después de haber cumplido 47 años, víctima de bronconeumonía. Tenía 18 años cuando sufrió un brutal accidente de tránsito que le produjo múltiples lesiones. Comenzó a pintar y conoció a Diego Rivera. Se casó con el muralista en 1929. El matrimonio duró diez años, período en el que comenzó a tener reconocimiento por su obra. Al poco tiempo del divorcio se reconcilió con Rivera y volvieron a casarse. A su muerte, fue cremada. Sus cenizas se conservan en la Casa Azul, donde nació y vivió la artista, y que ahora es un museo.

● 1973. Héctor Cámpora renuncia a la presidencia de la Nación. Lo hace para facilitar la vuelta al poder de Juan Domingo Perón. Junto a él dimite el vicepresidente, Vicente Solano Lima, La acefalía también se extiende a la presidencia previsional del Senado, ya que Alejandro Díaz Bialet es enviado al exterior en misión diplomática. Entonces asume el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. La presidencia de Cámpora, marcada por el viraje del peronismo a la izquierda, ha durado siete semanas.

● 1985. Se realizan los históricos conciertos Live Aid, organizados por Bob Geldof con el objetivo de recaudar fondos para la crisis humanitaria de África, donde países como Etiopía sufren hambrunas. Dos shows se hacen en simultáneo. Uno, en el estadio de Wembley, en Londres; el otro, en el estadio John F. Kennedy, de Filadelfia. En Londres se presentan Queen, David Bowie, Dire Straits, Elton Johnn, George Michael, The Who y Paul McCartney, entre otros, en un show de nueve horas. Al otro lado del Atlántico la oferta de figuras incluye a Led Zeppelin, Eric Clapton, Phil Collins, Madonna, Bob Dylan, Tina Turner y Mick Jagger. La fecha se recuerda como Día Mundial del Rock.

● 1997. Muere Miguel Ángel Blanco, después de una breve agonía. El concejal del Partido Popular en la localidad vasca de Ermua había sido secuestrado el 10 de julio por miembros de ETA. Exigen que se ubique a presos de la banda en cárceles del País Vasco. El gobierno de José María Aznar no cede y millones de españoles salen a las calles en esas horas, en reclamo de que los etarras no cumplan su amenaza de matar a Blanco. El hombre, de 29 años, es hallado en un descampado con un balazo en la nuca, en la tarde del 12 de julio y muere en la madrugada del 13. Su muerte sacude a los españoles, que expresan de manera masiva el repudio al terrorismo etarra.

● 2004. Diez días después de haber cumplido 73 años, muere en Eslovenia un mito de la música clásica: el director de orquesta Carlos Kleiber. Nacido en Berlín, su padre Erich fue también un célebre director. La familia se instaló en la Argentina tras el ascenso del nazismo, y el joven Kleiber, que castellanizó su nombre, Karl, se formó en Buenos Aires. De vuelta en Europa, no trabajó como director estable, sino como invitado, y no daba entrevistas. Los críticos ensalzaron su estilo. El aniversario de su muerte se recuerda como Día Internacional del Director de Orquesta.

● 2012. La folklorista Leda Valladares muere en Buenos Aires a los 92 años. Nacida en Tucumán, recopiló la música del Norte argentino. Así dio forma al Mapa Musical Argentino. Formó un dúo folklórico con María Elena Walsh. Grabaron varios discos y luego Valladares retomó sus labores de recopilación. En los 80 colaboró con músicos de rock.

● 2014. La Selección pierde en el Maracaná la final del mundial de Brasil ante Alemania. El equipo de Alejandro Sabella busca el tricampeonato, en la primera definición mundialista para la Argentina desde 1990. Sin embargo, un gol de Mario Götze, a los ocho minutos del segundo tiempo suplementario, le da el título a los teutones. Lionel Messi es elegido el mejor jugador del torneo.