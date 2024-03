Efemérides: Día Mundial del Teatro. Qué otros acontecimientos sucedieron un día como hoy

Un 27 de marzo nacían Enrique Santos Discépolo y Abelardo Castillo, dos emblemas de la cultura nacional.

La fecha se toma del día del año 1961 en que el Instituto Internacional de Teatro de la Unesco decidió organizar una jornada en Helsinki, la capital de Finlandia, para destacar la dramaturgia, una de las artes escénicas más importantes. El objetivo del evento era que el rubro sea reconocido y accesible a más personas. Fue tal el éxito de la convocatoria en el país nórdico, que en 1962 se estableció el Día Mundial del Teatro de manera oficial. Se eligió el 27 de marzo porque desde 1954 era la fecha en que se iniciaba la temporada en el Teatro de las Naciones de París, evento con en el que se buscaba lograr una comunión entre diversos países después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.

A diferencia de la celebración mundial, el Día del Teatro en la Argentina se conmemora el 30 de noviembre, como homenaje a la inauguración del Teatro de la Ranchería: el primer espacio donde se representaron piezas dramáticas en el Buenos Aires colonial, que se fundó en esa fecha, pero del año 1783.

También desde 21 al 27 de marzo: Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial

Acontecimientos

1901. Nace Discepolín

Enrique Santos Discépolo nace en Buenos Aires. Compositor, poeta, actor, guionista, director, fue una de las principales figuras de la cultura popular argentina de la primera mitad del siglo XX. Autor de tangos emblemáticos como “Yira, yira”, “Cambalache”, “Cafetín de Buenos Aires”, “Uno” y “Canción desesperada”. En sus últimos años adhirió al peronismo. Poco antes de morir, en 1951, protagonizó la película El hincha.

1935. El nacimiento de Abelardo Castillo

Nace Abelardo Castillo, uno de los mayores escritores argentinos. Vivió de pequeño en San Pedro y se aficionó al ajedrez. Fue autor de obras teatrales como El otro Judas e Israfel; las novelas El que tiene sed, Crónica de un iniciado y El Evangelio según Van Hutten; además de varios volúmenes de cuentos (Las otras puertas, Cuentos crueles, Las panteras y el templo); la antología personal de cuentos Del mundo que conocimos; los dos volúmenes de sus diarios; y el ensayo Ser escritor. Creó las revistas literarias El grillo de papel, El escarabajo de oro y El Ornitorrinco. Falleció en 2017.

1945. La Argentina le declara la guerra al Eje

La Argentina entra en la Segunda Guerra, catorce meses después de haber roto relaciones con la Alemania nazi. El ministro de Guerra, Juan Domingo Perón, hace el anuncio, que se hace extensivo a Japón, en nombre del gobierno de facto de Edelmiro Farrell. La contienda bélica terminará a las pocas semanas. La declaración de guerra busca que la Argentina, como país beligerante, pueda formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, de cuya fundación participará.

1963. Nace Tarantino

En Knoxville, Tennessee, nace Quentin Tarantino. Uno de los cineastas más innovadores de Hollywood en las últimas décadas, debutó como director con Perros de la calle, en 1992. Un año después, Tony Scott filmó un guion suyo: True Romance. 1994 marcó la consagración con Pulp Fiction, triunfadora en Cannes y que le valió un Oscar como guionista. En 1997 estrenó Jackie Brown. Entre 2003 y 2004 vieron la luz las dos partes de Kill Bill, su relectura del cine de artes marciales. Luego vinieron Death Proof y Bastardos sin gloria. Reversionó el western con Django sin cadenas (por la cual recibió un segundo Oscar al mejor guion original) y con Los 8 más odiados.Érase una vez en… Hollywood es su más reciente opus. Está considerado uno de los directores más cinéfilos de la historia, con guiños permanentes a diversos géneros en su obra.

1977. La mayor tragedia de la aviación

El aeropuerto de Tenerife es el escenario del peor desastre en la historia de la aviación. Como consecuencia de una amenaza de bomba en el vecino aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos son derivados a Tenerife, entre ellos, los dos Boeing 747 que protagonizan la tragedia. El vuelo 4805 de KLM, que había partido de Ámsterdam, y el vuelo 1736 de Pam Am, con origen en Nueva York, aterrizan en Tenerife en vez de hacerlo en Gran Canaria. El aeropuerto de Tenerife queda congestionado de tráfico aéreo en una jornada neblinosa. El avión de KLM comienza su carrera de despegue en medio de la niebla mientras el de Pan Am todavía está en la pista, en sentido contrario, rumbo a la calle de rodaje. El piloto de KLM alcanza a ver al otro avión e intenta elevarse para esquivarlo, pero no puede evitar el impacto de frente. Mueren los 248 ocupantes del vuelo 4805 y 335 del avión de Pan Am, sobre un total de 396 (hay 61 sobrevivientes). En total, las víctimas fatales ascienden a 583, un número sin precedentes en un accidente aéreo. La investigación posterior responsabiliza al piloto de KLM y la aerolínea de los Países Bajos debe indemnizar a los familiares de todos los muertos. Desde entonces, se estandariza el sistema de navegación automática en niebla y, para evitar malentendidos con la torre de control (algo alegado por KLM durante los peritajes), se impone el uso de frases comunes en inglés entre los aviones y los aeropuertos.

2022. Fallece Enrique Pinti

Enrique Pinti muere en Buenos Aires a los 82 años. El actor y humorista, nacido en 1939, protagonizó el café concert de los 70. Su espectáculo Salsa Criolla, estrenado en el Teatro Liceo en 1984, se mantuvo en cartel por diez años. También intervino en cine, en películas como Esperando la carroza y Perdido por perdido.

1863 – Nace Sir Henry Royce, uno de los fundadores de Rolls-Royce.

1901 – Nace Enrique Santos Discépolo, compositor, autor teatral y actor argentino.

1905 – Nace Raúl Soldi, artista plástico argentino.

1931 – Charles Chaplin recibe La Legión de Honor, de Francia.

1933 – Los científicos británicos Reginald Gibson y Eric William Fawcett descubren por accidente el polietileno, uno de los primeros plásticos en utilizarse de forma común.

1963 – Nace Charly Alberti, músico y empresario argentino que fue baterista de Soda Stereo durante toda su existencia.

1963 – Nace Xuxa, conductora de televisión brasileña.

1963 – Nace Quentin Tarantino, cineasta estadounidense.

1970 – Nace la cantante Mariah Carey.

1973 – El actor Marlon Brando rechaza el Oscar por su interpretación en la película El padrino.

1977 – Choque en tierra de dos aviones en el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla española de Tenerife. Murieron 583 personas.

1991 – Por iniciativa del ministro de Economía, Domingo Cavallo, el Congreso aprueba la Ley de Convertibilidad.

2003 – El ministro de economía argentino, Roberto Lavagna, anuncia el final del corralito.

2022 – Muere Enrique Pinti, un actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino.

EFEMÉRIDES DE EL HISTORIADOR

27 DE MARZO

Día del trabajador aeronáutico.

Día mundial del teatro. 1767: El oficial español Felipe Ruiz Puente toma posesión de las islas Malvinas como consecuencia del convenio celebrado con el marino francés Bougainville el 4 de octubre del año anterior. 1812: El general Juan Martín de Pueyrredón renuncia al puesto de jefe del ejército del Alto Perú. 1835: Nace en Buenos Aires el doctor Manuel Obarrio. Abogado y académico, ocupó varios cargos en la función pública y escribió. Entre sus obras se destacan Lecciones de Derecho Penal, Curso de Derecho Comercial, Enjuiciamiento de Magistrados y colaboró en la redacción del Código Penal Militar para el ejército argentino. Murió en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1918. 1842: Nace Amancio Alcorta. Jurisconsulto y político, fue diputado nacional, ministro de Justicia y Culto de Miguel Juárez Celman y ministro de Relaciones exteriores y Culto en varios gobiernos. Entre sus obras se encuentran Tratado de Derecho Internacional Público, Estudio sobre el Código de Comercio, Las garantías constitucionales y Proyecto de Código Penal Militar para el Ejército Argentino, en colaboración con Manuel Obarrio y Estanislao S. Zeballos. Murió en Buenos Aires el 5 de mayo de 1903. 1845: El general Justo José de Urquiza derrota por completo a las fuerzas orientales lideradas por el general Fructuoso Rivera en India Muerta. 1879: Se reúne en Lima, Perú, el Congreso Americano de Juristas. 1889: Se inaugura en Washington la Primera Conferencia Panamericana. Sáenz Peña defendió el principio de no intervención de las potencias extranjeras en los asuntos internos de los Estados en América Latina. 1897: Nace en Rosario Domingo Candia. Pintor constructivista, ganador del Premio Doctor Augusto Palanza. Murió en París el 18 de noviembre de 1951. 1901: Nace en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo. Poeta, escritor, dramaturgo y actor, fue autor de tangos como «Cambalache», «Yira… Yira…», «Cafetín de Buenos Aires» y «Uno». Murió en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951. 1905: Nace en Buenos Aires Raúl Soldi. Pintor argentino, decoró la cúpula del Teatro Colón y la capilla de Glew. Murió en Buenos Aires el 21 de abril de 1994. 1931: El expropiador anarquista argentino Miguel Arcángel Roscigna es arrestado en Montevideo. 1945: Argentina declara la guerra a Alemania y Japón. 1991: Por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el Congreso aprueba la Ley de Convertibilidad.

