Efemérides: el 24 de noviembre se celebra el Día del Vino argentino, declarado bebida nacional

En 2013 se sancionó la Ley Nº 26.870 que estableció la conmemoración. A través de ella se busca difundir las características culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino y sus tradiciones.

Argentina es el único país vitinícola en el mundo que declaró a su vino como bebida nacional. La Malbec es la cepa más representativa del país ya que encabeza la cantidad de hectáreas plantadas con esa variedad: más de 43 mil. Si bien la Torrontés es la única uva nativa, la Malbec se distribuyó en todas las regiones obteniendo excelentes resultados.

“Malbec es la uva con que todas las bodega se abren cancha a la hora de exportar, y fue Argentina quien trabajó con la cepa y la posicionó en el éxito que tiene ahora. Cuando Sarmiento fue a Francia y trajo la Malbec, para ellos era una uva de descarte, debido a que el clima allá no es tan cálido y las uvas y las pieles no llegan a madurar tanto y quedaba un vino ácido, tánico, astringente. Los franceses usaban esa especie para hacer vino de corte, es decir, mezclaban un poco con la uva Malbec solo para darle color”, explica Diego Di Giacomo, sommelier y miembro de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores. Conocé más sobre la uva Malbec

Desde entonces la Malbec se adaptó al suelo y al clima argentino, y se convirtió en la uva más plantada en la Argentina. Para el sommelier, “el vino Malbec argentino es el mejor Malbec del mundo pero no es el mejor vino argentino. El Cabernet Sauvignon es el que mejor representa el carácter de los y las argentinas, versátil y resistente”, sintetiza.

EL vino argentino en números

Hace 20 años la superficie cultivada con vides en el territorio argentino la concentraban Mendoza y San Juan. Hoy, la vitivinicultura argentina se extiende en 19 provincias, casi la totalidad del territorio nacional y con una calidad del vino alta, aún con condiciones de suelo y clima que, en algunos casos, son desventajosas.

Hay 223.585 hectáreas cultivadas con viñedos: Malbec, Cereza, Bonarda, Criolla Grande, Cabernet Sauvingnon, Syrah, Pedro Giménez, lo que representa el 3% de la superficie mundial y posiciona al país en el quinto lugar como productor de vinos en el ranking global.

La Argentina exporta vino a 127 países, siendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos los mayores importadores. La industria vitivinícola genera más de 106.000 puestos de trabajo de manera directa y 280.000 de forma indirecta. Son más de 17.000 los productores que cosechan las uvas para las más de 900 bodegas que abastecen el mercado interno como externo.

El vino es cultura y es historia

El vino es parte de nuestra identidad y de nuestro ser nacional. Aparece en cuadros, en poesías, en tangos, en la literatura, en epopeyas. Basta recordar la anécdota del General San Martín que cuenta Manuel de Olazábal en sus memorias. San Martín, siendo gobernador de Mendonza, ofrecía a sus comensales comparar los vinos mendocinos con los vinos extranjeros, aunque previamente invertía el contenido de las botellas.

-“Vamos a ver si están ustedes conformes conmigo sobre la supremacía de mi mendocino”. Sirvió primero el de Málaga con el rótulo “Mendoza”. Los invitados dijeron que era un vino rico pero que le faltaba fragancia. Enseguida, se llenaron nuevas copas con la etiqueta “Málaga” y a viva voz dijeron “¡Oh!, hay una inmensa diferencia, esto es exquisito, no hay punto de comparación”.

San Martín ponía en cuestión, una vez más, la falaz creencia de los criollos de que lo extranjero siempre es mejor.

Fuente: Ministerio de Cultura Argentina

Otras efemérides

● 1859. Se publica la primera edición del libro que cambia el rumbo de la ciencia: El origen de las especies, de Charles Darwin. El naturalista inglés propone su teoría de la evolución y la selección natural para explicar el desarrollo de las especies. El evolucionismo tomó fuerte impulso a partir del libro de Darwin, mientras que la Iglesia, aferrada a la idea de la creación divina, combatió sus teorías.

● 1870. En parís muere, a los 24 años, Isidore Ducasse, el Conde de Lautréamont. Había nacido en Montevideo, hijo de un diplomático francés, y se crió en la capital uruguaya hasta los 13 años. Considerado un precursos del surrealismo, su único libro publicado en vida fue Los cantos de Maldoror, que reúne seis cantos poéticos en los que, entre otras cosas, glorifica el sadomasoquismo y el asesinato, y que inspiraron una ópera de Leo Maslíah.

● 1908. En Rosario nace Libertad Lamarque. Fue actriz y cantante y participó de los comienzos del cine argentino. Estuvo en ¡Tango!, la primera película sonora del país. También filmó La cabalgata del circo, en cuyo rodaje se enfrentó a Eva Duarte. Se fue a México y continuó una carrera que la convirtió en una de las figuras más conocidas del continente. Llamada “la novia de América”, murió en México en 2000.

● 1927. En Las Palmas de Gran Canaria nace el tenor Alfredo Kraus, uno de los cantantes líricos más populares de la segunda mitad del siglo XX. Fue parte de la gran camada de cantantes de ópera surgidos en España, junto a José Carreras, Montserrat Caballé y Plácido Domingo. El protagónico de Werther, de Massenet, fue considerado su gran papel. Murió en 1999.

● 1941. Nace Ricardo Piglia. Fue el autor de novelas como Respiración artificial, La ciudad ausente, Plata quemada y Blanco nocturno; ensayos como Crítica y ficción, Formas breves y El último lector; y relatos reunidos en La invasión y Nombre falso. Murió en 2017.

● 1941. Nace en Córdoba Horacio Altuna, uno de los grandes de la historieta en la Argentina. Junto al guionista Carlos Trillo crearon Las puertitas del señor López y El loco Chávez. Más tarde, dibujo y escribió El Nene Montanaro y dibujó para Playboy. Se radicó en España.

● 1954. En Sarajevo nace Emir Kusturica. El cineasta balcánico ganó dos veces la Palma de Oro de Cannes, con Papá se fue en viaje de negocios, en 1985, y diez años después con Uderground. También filmó Tiempo de gitanos, Gato negro, gato blanco y La vida es un milagro, entre otras películas. También le dedicó documentales a las figuras de Diego Maradona y José Mujica. Además, incursionó en la música con la Non Smoking Orchestra.

● 1963. Dos días después del magnicidio de John Fizgerald Kenendy, es asesinado Lee Harvey Oswald, el sospechoso de haber matado al presidente. Oswald, de 24 años, es muerto por Jack Ruby, un empresario de la noche que le dispara cuando sale de la dependencia policial donde estaba detenido. Ruby sostuvo que no quería ver sufrir a la viuda de Kennedy en el juicio por asesinato. Murió en la cárcel en 1967.

● 1991. Víctima de HIV, muere Freddie Mercury. El cantante había anunciado un día antes que padecía la enfermedad, y acababa de grabar Innuendo, su último trabajo discográfico con Queen, que se cierra con la desgarradora “The Show Must Go On”. Tenía 45 años. Fue el rostro de una las bandas más populares de la historia del rock. Irrumpieron en los 70 y se mantuvieron hasta la muerte de Mercury, si bien el grupo ha salido de gira en años recientes e incluso editó un disco, Made in Heaven, con grabaciones inéditas del cantante.