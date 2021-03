Efemérides: el tercer martes del mes de marzo, se celebra el Día Mundial del Trabajo Social

El tema elegido para el período 2020-2020 es “Ubuntu: Fortaleciendo la solidaridad social y la conectividad global”.

El trabajador/a social es la persona que detecta la realidad de las comunidades, busca soluciones a sus problemas, pero también aprovecha las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social, vean una mejora positiva en su realidad. Es un observador interviniente que analizará las posibilidades e intentará modificar para bien la situación de una determinada problemática.

¿Por qué este día?

En la Asamblea Mundial en Salvador de Bahía (Brasil) celebrada en 2008, los miembros de la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales decidieron fijar por unanimidad una futura fecha para la celebración de este Día, decidiéndose celebrar cada tercer martes del mes de marzo de cada año. Hasta la fecha el Día Mundial del Trabajo Social en los países europeos se celebraba en la misma fecha que el Día de los Derechos Humanos en diciembre. A partir del año 2009 se tomó como referencia esa fecha, aunándose actividades conjuntas de celebración por parte de las tres asociaciones: Federación Intencional de Trabajadores/as Sociales (FITS-IFSW), la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS-IASSW) y el Comité Internacional para el Bienestar Social (CIBS-ICSW).

¿Qué se celebra?

Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como conocedores/as de primera mano de la realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Y más que nunca este día se debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el sentido de reconocimiento y orgullo que se merecen. Además se nos brinda esta oportunidad anual para que todas las organizaciones del Trabajo Social promovamos su importante papel y el de la profesión. Apostamos por incrementar nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales desde el enfoque del desarrollo social local. Pero también desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante problemas globales.

Día Mundial del Trabajo Social 2021

El 16 de Marzo de 2021 se celebrará el Día Mundial del Trabajo Social 2021. Tras más de dos años de consulta y trabajo, en julio de 2020 finalizó el proceso para desarrollar los próximos temas de la Agenda Global como una estrategia para avanzar en el enfoque y el impacto de la profesión en la próxima década. El objetivo de esta década es construir y diseñar todos/as juntos/as sociedades más prósperas y sostenibles, dando mayor voz y participación a los colectivos más invisibilizados.

Se ha anunciado el primer tema de la Agenda para el período 2020 – 2022 bajo el título “Ubuntu: Fortaleciendo la solidaridad social y la conectividad global”. El primer tema se basa en el lema popularizado por Nelson Mandela “Ubuntu”, que significa “Yo soy, porque nosotros somos”. Es una filosofía africana basada en el trabajo en equipo, la cooperación y la lealtad. Una palabra, concepto y filosofía que resuena con los principios de trabajo social y la interconexión de todos los pueblos y sus entornos.

Fuente: Concejo Federal del Trabajo Social

Otras efemérides

● 1892. Nace quien para muchos es el más grande poeta en lengua castellana del siglo XX: César Vallejo. Llegó al mundo en Santiago de Chuco, Perú. Conmocionó las letras de su tiempo con sus dos primeros libros: Los heraldos negros y Trilce. Luego publicaría su primer libro en prosa: Escalas y las crónicas de Rusia en 1931. Murió en París en 1938. En forma póstuma aparecieron España, aleja de mí este cáliz y Poemas humanos.

● 1926. En Newark, Nueva Jersey, nace Jerry Lewis. Uno de los más populares comediantes del cine, hizo dupla en los años 50 junto a Dean Martin. Tras la separación del dúo, hizo historia con películas como El botones y El profesor chiflado. Más tarde se lo vio en El rey de la comedia, de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro. Durante décadas condujo un maratón solidario por TV para recaudar fondos en la lucha contra la distrofia muscular. Recibió un Oscar por su labor benéfica en 2009 y falleció en 2017.

● 1938. Nace Carlos Bilardo. El DT campeón del mundo en 1986 fue jugador de San Lorenzo y Deportivo Español antes de llegar a Estudiantes de La Plata, donde ganó todo. Tras su retiro, dirigió en Colombia y salió campeón con Estudiantes, lo cual le abrió la puerta de la Selección. El combinado nacional se alzó con la Copa del Mundo en México y fue subcampeón en 1990. En el medio, tuvo lugar su sonada polémica con César Luis Menotti. Más tarde dirigió al Sevilla, Boca y Estudiantes.

● 2003. La activista estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, es arrollada por un bulldozer del ejército de Israel en la localidad de Rafah, en la Franja de Gaza. La joven muere en el acto. Los testigos afirmaron que fue embestida de manera deliberada. Había viajado para apoyar la causa palestina. Su diario personal, en el que habla de sus experiencias, derivó en la obra teatral My name is Rachel Corrie.

● 2013. José Alfredo Martínez de Hoz muere a los 87 años. Fue el ministro de Economía de la dictadura entre 1976 y 1981, mientras el país era gobernado por Jorge Rafael Videla. Su gestión, al calor del terrorismo de Estado, reconfiguró la Argentina: la economía fue reprimarizada y se acentuó un fuertísimo proceso de desindustrialización. La especulación financiera reemplazó a la producción y la deuda externa creció de 6 mil a 45 mil millones de dólares. Fue indultado por Carlos Menem y en sus últimos años afrontó su responsabilidad en el caso Gutheim, caratulado de lesa humanidad.