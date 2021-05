Efemérides: hace 18 años, Menem renunciaba al ballotaje y Kirchner se convertía en presidente

El riojano había obtenido el 25 por ciento de los votos en la elección del 27 de abril, frente al 22 del gobernador santacruceño.

“Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos pero no a la lucha”. Así arrancaba el spot del ex presidente Carlos Saúl Menem, que se difundió por televisión el 14 de mayo de 2003. Pese la alicaída imagen que tenía por entonces, el candidato justicialista fue el más votado en la primera vuelta, con el 24,45% de los votos. Su competidor era un ignoto Néstor Kirchner, desconocido por la opinión pública. El gobernador de Santa Cruz llegó a obtener el 22,24% de los sufragios emitidos con el apoyo del presidente saliente Eduardo Duhalde, líder del PJ bonaerense.

Todas las listas obtuvieron guarismos bajos. Detrás de Menem y Kirchner, en el tercer puesto se ubicó el centroderechista Ricardo López Murphy, quien fuera ministro de Defensa y Economía del ex presidente Fernando de la Rúa (1999 – 2001) con el 16,79% de los sufragios; en tanto que en el cuarto lugar se posicionó Adolfo Rodríguez Saa, que obtuvo el 14,11% de los votos. En el quinto, Elisa Carrió obtuvo un empate técnico con el puntano, logrando el 14,05 % de adhesión.

El insuficiente apoyo electoral de las fórmulas Kirchner-Scioli y Menem-Romero forzó al ballotage. Para que un presidente sea electo en primera vuelta, se exige un umbral mínimo de votos del 40% para la fórmula más votada, y una diferencia del 10% con la segunda. En caso que ambas superen el 40 %, la primer opción tiene que lograr el 45 por ciento de los sufragios.

Sin embargo, ninguno de estos escenarios se dio. Una ironía del destino. El ballotage, implementado en la reforma constitucional de 1994 acordada en el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y el ex presidente radical Raúl Alfonsín, sería el instrumento que zanjaría las posibilidades del actual senador. Así, el riojano oficializó su renuncia el 14 de mayo a las 19 de la tarde, una decisión que cristalizó de manera definitiva el fin del consenso neoliberal tras la salida de la convertibilidad.

“Hoy más que nunca la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesario no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 18 de mayo”, explicaba el senador.

La causa principal de su dimisión radicaba en el desprestigio que llevaba a cuestas. Junto a Fernando de la Rúa, el ex presidente era considerado por sectores mayoritarios de la población como uno de los máximos responsables de la debacle económica y social que tuvo su punto cúlmine en las protestas del 2001. Los cacerolazos, saqueos, piquetes, asambleas vecinales, y tomas de fábrica reflejaron en las calles la crisis de representación política que se sintetizó en la proclama “Que se vayan todos”.

Por el 2003, las encuestadoras daban un triunfo abrumador del candidato patagónico en una eventual segunda vuelta contra Menem. De once consultoras sondeadas, “nueve sostienen que Kirchner se impone en el ballotage con bastante holgura y los otros dos también tienen el mismo diagnóstico, aunque evalúan que si Menem llegara a ganar por una diferencia de seis o siete puntos el 27 de abril –algo que no registran hasta ahora– podría ganar también en el ballotage”, reza una nota del diario Página 12 con fecha del 6 de abril de 2003.

La diferencia entre los adversarios para un futuro desempate se proyectaba en torno a los 30 puntos. Artemio López, de la consultora Equis, sostenía que el rechazo al riojano trepaba al “55 por ciento de los votantes”, que aseguraba que “no lo votaría nunca”. Un diagnóstico similar lo estimaba la encuestadora Graciela Romer y Asociados, que aseveraba una derrota en el ballotage al dos veces presidente, según indica La Nación del 27 de marzo de ese año.

En este contexto de quiebre y de no retorno político, Menem evaluó sus escasas posibilidades para vencer al santacruceño. “La existencia de una campaña sistemática de difamación y calumnias contra mi persona orquestadas desde el comienzo del gobierno de la alianza y continuada durante el actual gobierno (duhaldista) de transición ha generado las condiciones para que una importante franja de la opinión pública se pueda ver virtualmente sometida esta vez al acto de violencia moral de tener que escoger un candidato presidencial al que apenas conocen y en el que no confían”, argumentaba en el mensaje televisivo.

Tras conocerse la renuncia, el flamante presidente electo Néstor Kirchner despotricó públicamente contra su adversario, a quien lo calificó como “cobarde”. “Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la república permitirán que los argentinos conozcan su último rostro: el de la cobardía. Y sufran su último gesto: el de la huida“, dijo. Y agregó que la dimisión del riojano “apuntaba a mostrar débil y frágil al gobierno que se inicia”.

Menem concluía en su mensaje: “Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Comprometo desde ya todo mi respaldo y colaboración con las nuevas autoridades constitucionales para defender a rajatabla la estabilidad del sistema democrático. A los millones de argentinos que me acompañaron con su voto, a todos ellos les digo que los llevo en mi corazón, que no bajaré los brazos, y que pueden tener la absoluta seguridad que no abandono la lucha política, que ha sido y es la existencia de mi vida”. Con ese discurso, sentenciaba para siempre su regreso al sillón de Bernardino Rivadavia y daba paso a la década kirchnerista.

Fuente: Infobae

Otras efemérides

● 1944. Nace George Lucas en Modesto, California. Irrumpió con American Graffiti en 1973, producida por Francis Ford Coppola. La película fue un éxito. Pero nada hacía prever lo que iba a representar su siguiente proyecto: La guerra de las galaxias. El suceso de su estreno en 1977 la convirtió en un imponente éxito de taquilla, que dio paso a las superproducciones del género de aventuras, con efectos especiales de última generación. Lucas coordinó las siguientes entregas de La guerra de las galaxias, que fueron El Imperio contraataca, en 1980 y, tres años más tarde, El regreso del Jedi. A fines de los 90 escribió, produjo y dirigió una nueva trilogía que narra los hechos anteriores a la primera parte. Más cerca en el tiempo, produjo nuevas películas de la saga.

● 1948. Se proclama el Estado de Israel. David Ben-Gurión anuncia el nacimiento del nuevo país en Tel Aviv y asume como primer ministro. Es el fin del Mandato Británico en Palestina. La ONU había aprobado el año anterior el plan para dividir el territorio en dos estados: uno judío y otro árabe. El establecimiento de Israel como país sirve como cumplimiento de un viejo sueño del pueblo judío, después del Holocausto. Sin embargo, no se produce la creación del estado palestino y los vecinos árabes, que no reconocen a Israel, inician el primer conflicto bélico en Medio Oriente desde entonces con los hebreos, y que culmina un año después con victoria israelí.

● 1976. En la costa uruguaya aparecen ocho cadáveres. Son víctimas de la dictadura argentina, arrojadas al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. Uno de los cadáveres no solamente tiene las señales del impacto de la caída en el agua, sino que además se comprueba que ha sido empalado, y que esa habría sido la causa de su muerte. Se trata de Floreal Avellaneda. Ese 15 de mayo hubiera cumplido 16 años. Era el hijo de dos militantes del Partido Comunista. Su madre, Iris Pereyra, que fue secuestrada el 15 de abril de 1976 con él y sufrió torturas en una comisaría de Villa Martelli, declara en el Juicio a las Juntas, en 1985. Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, será condenado junto a otros oficiales en 2009 por la muerte del adolescente.

● 1989. Carlos Menem se impone a Eduardo Angeloz y es electo presidente. El peronismo se recupera de la derrota presidencial de 1983 y vuelve a gobernar por primera vez desde el golpe de 1976. El entonces gobernador de La Rioja obtiene el 47,5 por ciento de los votos frente al 37 de su par de la provincia de Córdoba y candidato de la UCR. Las elecciones se realizan siete meses antes de la fecha de asunción y en medio de una grave crisis económica que jaquea al presidente Raúl Alfonsín. Menem se impone con sus promesas de “salariazo” y “revolución productiva” mientras la Argentina se acerca al abismo de la hiperinflación.

● 1995. Exactos seis años después de su primera victoria, Carlos Menem obtiene la reelección, un logro posible gracias a la reforma constitucional, antes de la cual le estaba vedado competir para un segundo mandato. Solamente Juan Domingo Perón había conseguido ser reelecto en la historia argentina. Los comicios presidenciales de 1995 son los terceros desde 1983. No se había podido elegir presidente en tiempo y forma en tres ocasiones seguidas desde 1928. Menem gana sin colegio electoral (hay voto directo por la reforma de la Carta Magna) y sin necesidad del ballotage que estableció la reforma del 94. Consigue el 50 por ciento frente al 29 de José Octavio Bordón, candidato del Frepaso, que rompe así el bipartidismo. Horacio Massaccesi, de la UCR, consigue el 17 por ciento, el peor resultado en la historia del radicalismo hasta entonces. La reelección de Menem se da en un país con estabilidad económica, pero con un gran costo social tras las privatizaciones y la desregulación: la desocupación llega a la cifra récord del 18 por ciento.

● 2015. A los 89 años muere en La Vegas el guitarrista B. B. King. Está considerado uno de los más grandes músicos de blues de la historia. A sus guitarras las llamó “Lucille” por un episodio ocurrido a fines de los 40, cuando se incendió un local donde tocaba y entró para rescatar su instrumento: el incendio se había producido mientras dos hombres peleaban dentro del lugar por una mujer con ese nombre. King destacó por su técnica y por la gran cantidad de presentaciones en vivo que dio a lo largo de su vida, con hasta 300 conciertos por año. Visitó varias veces la Argentina y manifestó su admiración por Pappo.

Muere Tom Wolfe, ícono del Nuevo Periodismo, a los 88 años. Fue uno de los que renovó el periodismo norteamericano en los años 60 con la utilización de recursos literarios. Sus reportajes se plasmaron en libros como Elegidos para la gloria, sobre la carrera espacial, La Izquierda Exquisita & Mau-Mauando al parachoques y la antología El Nuevo Periodismo. En 1987 publicó su primera novela, La hoguera de las vanidades, que se convirtió en un best-seller.