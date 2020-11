Efemérides: hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, celebración creada en 1991

by | Nov 14, 2020

Se eligió dicha fecha por el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.

La conmemoración se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61/225. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público y político.

La diabetes

Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980.

Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos: la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área.

Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.

Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco.

El personal de enfermería puede cambiar las cosas

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2020 es “El personal de enfermería y la diabetes”. La campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre el papel crucial que el personal de enfermería juega en el apoyo a las personas que viven con diabetes.

El personal de enfermería representa más de la mitad del total de los profesionales sanitarios. Juegan un papel crucial en el apoyo a las personas que viven distintos problemas de salud.

Las personas que viven con diabetes, o están en riesgo de contraer la enfermedad, se enfrentan a muchas dificultades debido a la condición de la diabetes y necesitan el apoyo del personal de enfermería. La educación es vital para equipar a estos profesionales con las herramientas adecuadas para poder ayudarles. Necesitamos que los enfermeros y enfermeras conozcan mejor esta condición y puedan recibir formación para facilitar la vida a las personas con diabetes.

Tipos de diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

● 1908. En Wisconsin nace Joseph McCarthy, senador por el Partido Republicano desde 1947 hasta su muerte en 1957. Fue la figura por antonomasia de la caza de brujas después de la Segunda Guerra, cuando comenzó la fiebre anticomunista y la cara más visible del tristemente célebre Comité de Actividades Antiestadounidenses, a través del cual se persiguió a cientos de personas por razones ideológicas y se instó a la delación bajo amenaza de perder el pasaporte. Las audiencias abolieron de hecho el derecho a invocar la Quinta Enmienda, que protege las garantías del debido proceso e impide que una persona se autoincrimine. Desacreditado por sus métodos, el senador inspiró un término para definir la persecución ideológica: macartismo.

● 1909. Se produce el atentado de Simón Radowitzky contra Ramón Falcón. El joven anarquista ucraniano tenía 19 años y lanzó una bomba al carruaje que llevaba al jefe de la Policía Federal, en la esquina de Callao y Quintana. El explosivo mató a Falcón y a su secretario, Juan Lartigau. Fue como respuesta a la represión policial en la llamada Semana Roja, cuando la Federal atacó a los anarquistas en el acto del 1º de mayo. Radowitzky fue capturado y torturado. Nunca develó quiénes lo ayudaron en el atentado. Lo enviaron al Penal de Ushuahia, del que escapó y luego fue atrapado. Hipólito Yrigoyen lo indultó y lo expulsó del país. Combatió en la Guerra Civil Española y murió en México en 1956.

● 1919. En La Plata nace John William Cooke. Recibido de abogado, se acercó al peronismo y fue electo diputado nacional. Tras la caída de Perón, se convirtió en su delegado y protagonizó la fuga de la cárcel de Río Gallegos, junto a Héctor Cámpora y Jorge Antonio. Fue el encargado de negociar con Rogelio Frigerio el acuerdo para que el peronismo proscripto votara por Arturo Frondizi. Más tarde, propició el acercamiento del peronismo a la Revolución Cubana. Autor de Apuntes para la militancia y Peronismo y Revolución, murió en 1968.

● 1946. El compositor español Manuel de Falla muere en la localidad cordobesa de Alta Gracia. Le faltaban nueve días para cumplir 70 años. Se había exiliado tras la victoria franquista en la Guerra Civil. Sus restos fueron llevados a Cádiz, su ciudad natal. Dejó obras como El amor brujo (ballet que incluye la famosa “Danza ritual del fuego”), El sombrero de tres picos, Noches en los jardines de España y el concierto para clavecín.

● 1993. Carlos Menem y Raúl Alfonsín acuerdan la reforma de la Constitución Nacional. El Pacto de Olivos pone fin a meses de tensiones, con un Menem lanzado a reformar la Carta Magna, aun sin acuerdo con la oposición, al solo efecto de habilitar su reeleección para 1995. El líder radical, que se oponía, accede a dar los votos de su partido en el Congreso para la reforma. A cambio, se negocia la elección directa de los senadores, con mandato de seis años en vez de nueve; un tercer senador por la minoría; la autonomía de la ciudad de Buenos Aires; la creación del Consejo de la Magistratura; el nacimiento de la figura del jefe de Gabinete; y la incorporación de los tratados internacionales.

● 2010. Con 23 años, 4 meses y 11 días, el alemán Sebastian Vettel se convierte en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull gana el Gran Premio de Abu Dhabi y posterga a la Ferrari del español Fernando Alonso. Es el primero de sus cuatro títulos mundiales al hilo con la escudería austríaca.

● 2017. Comienza la asonada militar que acabará con el régimen de Robert Mugabe en Zimbabwe. El presidente destituye al vicepresidente para entronizar en su lugar a su propia esposa y el Ejército le advierte que no tolerará el recambio. Los militares arrestan a la pareja presidencial y Mugabe, de 93 años, es depuesto. Había sido primer ministro de 1980 a 1987, después de la independencia, cuando la antigua Rhodesia (un estado racista como la Sudáfrica del apartheid) pasó a ser Zimbabwe; y fue presidente los siguientes treinta años. Murió en el exilio en Singapur en 2019.