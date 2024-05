Fabián Maggini se destacó en la cuarta fecha del Procar 4000 de Buenos Aires

La escuadra del Valle de Uco fue protagonista en una nueva competencia del Procar 4000, la cuarta del calendario, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.



El Maggini Motorsport llevó adelante la cuarta fecha del Procar 4000 en el circuito Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en un fin de semana que terminó siendo positivo con varias actuaciones interesantes.

Lo más destacado de la escuadra del Valle de Uco fue la performance de Fabián Maggini, que finalizó 7° tanto en la clase A como en la clase B, redondeando un muy buen fin de semana y sumando puntos importantes para los respectivos certámenes.

“El balance fue bueno, pude terminar la carrera en las dos categorías. En la clase B largué desde el puesto 18 para terminar 7°, y en la clase A partí mejor, desde el lugar 12 y también llegué 7°. Quedé muy conforme y con grandes expectativas para lo que viene del campeonato. Agradezco a los amigos, a la familia y también a los sponsors que son parte de este presente que tenemos”, señaló Fabián.

También fue bueno lo que realizó Luis Maggini. El referente del equipo fue el piloto más constante del fin de semana, aunque se complicó en las competencias finales. En la final de la clase B lo tocó un rival y terminó abandonando, mientras que en la A piso una mancha de aceite, hizo un trompo y quedó último. Finalmente remontó para llegar 10°.

“Hago un balance positivo por más que estuvimos enredados. Fue un fin de semana para seguir sumando y haciendo experiencia en esta categoría que cada vez está más competitiva”, señaló Luis.

Coki Maggini tuvo un sábado muy complicado, donde apenas pudo dar un par de vueltas en entrenamiento y clasificación por distintos inconvenientes. Sin embargo, el domingo partió desde el fondo y con un buen ritmo pudo remontar para terminar 11°, sumando importantes puntos para seguir dentro de los diez en el campeonato.

“Tuvimos un sábado malo, primero con una falla que nos desequilibró y después se rompió el embrague. En la clasificación se sopló la tapa. El domingo largamos desde atrás y terminamos 11°, haciendo buenas maniobras. Llegamos y es positivo, estamos dentro de los diez primeros del campeonato que no es poca cosa por el gran nivel de pilotos que hay. Le agradezco al equipo, a toda mi familia y a mi viejo por el esfuerzo que hace para estar fecha tras fecha”, admitió Jorgito, que marcha 6° en certamen de la clase A.

Luisito Maggini no las tuvo todas consigo. Cuando pintaba para tener un buen fin de semana, en clasificación su auto se prendió fuego, aunque rápidamente el piloto reaccionó y las llamas no tardaron mucho en apagarse. Y el domingo la suerte no lo acompañó, tuvo diversos inconvenientes en ambas competencias que no le permitieron sumar.

“El balance no es bueno, pero no es bueno a nivel suerte, porque en lo deportivo siempre estamos dentro de los diez y es muy bueno. Después nos está faltando algo de suerte porque siempre se rompe algo, o me tocan o nos quedamos. En lo que va del año no he pegado una”, reconoció Luisito, y agregó: “Vamos a seguir trabajando porque los resultados tienen que llegar”.

Por último, Fabrizio Maggini tuvo una muy buena actuación en la clase B, donde finalizó 8°, aunque en la clase A tuvo que abandonar en las primeras vueltas por un problema mecánico.

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 30 de junio, cuando se dispute la quinta fecha del Procar 4000, en el circuito 12 del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.