Efemérides: hoy, 21 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía

La jornada tiene por objetivo hacer llamado mundial al análisis de hábitos personales de consumo de energía y a la toma de decisiones concretas de ahorro, para contribuir individualmente a lograr un mundo más sostenible.

El 21 de octubre de cada año se conmemora el “Día Mundial del Ahorro de Energía”. Fue una iniciativa del Foro Energético Mundial (WorldEnergyForum) en el 2012, con el fin de promover el acceso universal a la energía, visibilizando también el impacto que genera el uso de la energía en el ambiente. Dicha conmemoración constituye un llamado a la sociedad a reflexionar sobre el consumo energético en la vida cotidiana y a concientizar sobre la necesidad de trabajar en conjunto para la creación, implementación y promoción de políticas tendientes a la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales.

Muchas organizaciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrar energía. Asimismo solicitan a los estados un uso racional de los recursos energéticos, junto a alternativas que favorezcan al ambiente. Una de ellas es el incremento en el uso de fuentes renovables de energías para la movilidad, la industria y la calefacción. Pero la acción que resulta más efectiva es reducir el consumo, ya que multiplica el ahorro en la etapa de generación.

La Tierra provee recursos naturales que la humanidad usa como fuentes de energía para mover al mundo, pero a medida que son explotados estos recursos se van agotando. Por eso es necesario un uso racional a las fuentes primarias, acorde a las reales necesidades sociales y ambientales.

Aunque la contribución diaria sea similar a “un grano de arena en una playa”, muchos esfuerzos individuales se convierten en un logro significativo para la sociedad.

Las acciones simples con las que podemos ayudar diariamente son:

• Utilizar la luz natural mientras sea posible.

• Desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos.

• Utilizar bombillas de bajo consumo.

• Apagar luces o televisores que no estemos utilizando.

• Regular adecuadamente la calefacción y aire acondicionado.

• Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin la utilización del microondas.

• No derrochar agua potable.

Fuente: argentina.gob.ar

Otras efemérides

1833 – ALFRED NOBEL. Nace en Estocolmo el químico e ingeniero sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador de los premios que llevan su nombre. Señalado como “especulador de la guerra”, llegó su fortuna al Premio Nobel, que cada año desde 1901 se otorga a quienes “confirieron el mayor beneficio a la humanidad”

1879 – THOMAS EDISON. El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison consigue que su primera lámpara eléctrica permaneciera encendida durante 48 horas ininterrumpidas. A fines de 1879 comenzó a funcionar en la ciudad estadounidense de Menlo Park (California) el primer sistema de alumbrado público, construido por Edison.

1886 – JOSÉ HERNÁNDEZ. A la edad de 51 años muere en Buenos Aires el militar, político, periodista y escritor José Hernández, autor de Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca argentina.

1917 – DIZZY GILLESPIE. Nace en el pueblo de Cheraw (Carolina del Sur, EEUU) el trompetista estadounidense Dizzy Gillespie, uno de los más grandes de la historia del jazz. En 1956 visitó Buenos Aires, donde grabó con la orquesta de tango de Osvaldo Fresedo.

1925 – CELIA CRUZ. Nace en La Habana la cantante cubana Celia Cruz, apodada “la reina de la salsa”, una de las máximas figuras del son, la rumba, el guaguancó, la guaracha y el bolero. Ganó dos premios Grammy y cinco Grammy Latino. Grabó 37 discos de estudio.

1929 – HÉCTOR TIZÓN. Nace en la localidad jujeña de Yala el abogado, escritor y periodista Héctor Tizón, autor de varias novelas, entre ellas Fuego en Casabindo, cuya obra fue traducida a varios idiomas. Ganó tres premios Konex.

1951 – SAN JUAN EVANGELISTA. Once feligreses católicos mueren al derrumbarse la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista del barrio porteño de La Boca cuando se oficiaba una misa a la que asistían unas 400 personas.

1971 – PABLO NERUDA. La Academia Sueca le otorga al escritor y poeta chileno Pablo Neruda el Premio Nobel de Literatura de 1971 “por ser autor de una poesía que da vida al continente americano”.

1973 – DANIEL ARICÓ. El delantero de Rosario Central Daniel Aricó marca su tercer gol olímpico consecutivo, al sumar los dos de la victoria por 2 a 1 ante Chaco For Ever con el anotado en la goleada por 4-0 ante Atlético Tucumán, el 5 de octubre de 1973.

1982 – GARCÍA MÁRQUEZ. El escritor y periodista colombiano Gabriel García Marquez gana el Premio Nobel de Literatura “por la originalidad, influencia e impacto cultural de su obra”. Es el autor de la novela “Cien años de soledad”, traducida a varios idiomas y de la que se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

2001 – CARLOS TEVEZ. A la edad de 17 años debuta el delantero Carlos Tevez en el equipo de primera división de Boca Juniors, que dirigía Carlos Bianchi. Fue en la derrota por 1-0 en la visita a Talleres de Córdoba. Tevez se convirtió en uno de los grandes ídolos “xeneizes”.

2007 – DAVID NALBANDIÁN. El tenista argentino David Nalbandian gana el Masters de Madrid al vencer en la final al suizo Roger Federer, número 1 en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. Nalbandian venía de vencer al español Rafael Nadal en semifinales y al serbio Novak Djokovic en cuartos de final, los número 2 y 3 del mundo.