Efemérides: hoy, 22 de febrero, se conmemora el Día de la Antártida Argentina

El día 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina y se cumple más de un centenar de años de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida; a partir de ese día del año 1904 flamea la bandera argentina en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, al ser inaugurada la actual Base Orcadas.

Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 de noviembre de 1974, se instituyó como Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero de cada año, mencionando que ese día se izará al tope la bandera nacional en los edificios públicos de la Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales.

Hace más de cien años que los argentinos estamos en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno de los mejores avales de nuestros títulos de soberanía en el área.

Para esta fecha las escuelas permanecen en receso escolar, esto no ocurre como con otras conmemoraciones patrióticas, las que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, debido a que se difunden y enseñan, porque están en el calendario escolar.

Como paliativo a esta situación de desconocimiento, en algunas provincias del país, como la de Buenos Aires, han incluido en el Calendario Escolar el 21 de junio como el Día de la Confraternidad Antártica, fijándose como objetivo, “promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico.”

Otras Efemérides

1814: Combate de Cucha-Cucha. Las tropas patriotas al mando de Juan Gregorio de Las Heras vencen a las realistas en territorio chileno.

1844: Por decreto del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, queda abolido y prohibido el juego de Carnaval.

1876: Muere el doctor Juan José Montes de Oca. Afamado médico, partió a la guerra del Paraguay a prestar servicio como médico del Ejército Aliado. Fue vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y varias veces presidente de la Facultad de Medicina. Había nacido en Buenos Aires el 6 de marzo de 1806.

1880: Nace en Buenos Aires Ada María Elflein. Educadora y periodista, fue autora de Leyendas argentinas. Murió en Buenos Aires el 24 de julio de 1919.

1904: Argentina establece la primera base permanente en la Antártida.

1987: Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina.

2012: Se producía la “Tragedia de Once”, uno de los accidentes ferroviarios más impactantes de la historia argentina. A las 08:33 de esa mañana, el tren № 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención, que no funcionó como debería. La formación, de ocho coches, transportaba a más de 1200 pasajeros a bordo, de los cuales fallecieron 52 personas –ya que se contabiliza a una madre embarazada y a su bebé en gestación– y más de 700 resultaron heridas. Recién tres días después del accidente se encontró a la última víctima, Lucas Menghini Rey, de 20 años, quien se encontraba en el interior de la formación y pese a las constantes búsquedas y controles recién en ese momento fue advertida su presencia